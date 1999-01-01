Castrol s’associe à MM Technology au Dakar, propulsant innovation et performance des camions grâce à ses lubrifiants et son expertise.
En 2026, Castrol et MM Technology ont uni leurs forces au Rallye Dakar pour la première fois dans le cadre d’un partenariat de haut niveau, misant sur le succès de leur collaboration technique. Pour l’édition de cette année, neuf camions MM Technology ont concouru au volant du réputé EVO 4, dont cinq nouvellement construits pour 2026. Dès le premier remplissage, chaque camion a bénéficié des huiles moteur, graisses, liquides de frein, liquides de refroidissement, liquides de transmission et huiles pour différentiels de pointe de Castrol, créant ainsi un véhicule conçu conjointement pour résister aux exigences de la compétition.
L’équipe d’usine MM Technology a conclu le Rallye Dakar 2026 avec une impressionnante quatrième place au classement général de la catégorie Camions. Cette performance a été renforcée par la présence de six des neuf camions de rallye-raid MM Technology soutenus par Castrol parmi les dix premiers au classement général. Les résultats de l’équipe témoignent de la puissance, de la fiabilité et de l’endurance du modèle EVO 4, appuyé par la gamme de produits Castrol.
Le Rallye Dakar est l’une des épreuves les plus exigeantes du sport automobile mondial. Sur un parcours de 8 000 km en terrain désertique extrême, les camions doivent résister à une chaleur incessante, à de lourdes charges et à des contraintes mécaniques constantes pendant deux semaines éprouvantes en janvier.
Dans ces conditions, la performance du moteur est essentielle. Castrol VECTON Special 10W-60 est une formulation sur mesure* pour les camions de course, conçue pour répondre aux exigences extrêmes du moteur. Elle aide à prolonger les intervalles de vidange en maîtrisant l’oxydation, en réduisant les dépôts et en neutralisant les acides nocifs.
Tout au long du Dakar 2026, Castrol a régulièrement prélevé et analysé des échantillons d’huile afin d’obtenir de précieux renseignements sur les produits soumis à la charge et à la chaleur soutenues de la course. Ces données contribueront au développement futur de la gamme de lubrifiants Castrol pour véhicules commerciaux, tout en appuyant la quête de MM Technology vers un niveau de performance supérieur dans l’une des courses les plus difficiles au monde.
Castrol est fière de s’associer à certaines des plus grandes équipes et marques du sport automobile mondial.
Découvrez les lubrifiants, fluides et graisses Castrol pour véhicules commerciaux. Conçus pour favoriser la durabilité et l’efficacité, ils aident à réduire au minimum les arrêts imprévus.