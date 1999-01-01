Castrol est fière de soutenir l’équipe Aprilia Racing MotoGP™ au sommet du championnat de motocyclisme.
En 2022, Aprilia Racing a remporté sa première victoire en MotoGP™ grâce au triomphe inoubliable d’Aleix Espargaró au Grand Prix d’Argentine. Castrol jouant un rôle clé à titre de partenaire technique, l’équipe a poursuivi sur sa lancée, cumulant d’autres victoires et podiums, dont des succès remarquables en 2023. Cette série victorieuse s’est poursuivie en 2024, lorsque Maverick Viñales a signé un doublé dominant à Austin.
La saison 2025 de MotoGP™ a marqué un chapitre déterminant pour Aprilia Racing et Castrol. L’équipe a connu sa meilleure campagne à ce jour, se battant constamment aux avant-postes et consolidant sa place parmi les constructeurs d’élite de ce sport. Des victoires marquantes aux exploits historiques au championnat, la saison 2025 a témoigné de la force de la collaboration technique entre Aprilia Racing et Castrol au plus haut niveau.
Partenaire de l’équipe Aprilia Racing MotoGP™ depuis 2021, Castrol apporte au constructeur italien performance, puissance et fiabilité. Avec des régimes dépassant 18 000 tr/min dans la catégorie reine de la course motocycliste, il faut pouvoir compter sur des lubrifiants qui donnent le meilleur d’eux-mêmes dans les conditions les plus exigeantes. C’est exactement ce que Castrol permet à Aprilia Racing d’accomplir en MotoGP™.
La saison 2025 a été la plus fructueuse de l’histoire d’Aprilia Racing en MotoGP™. L’équipe a terminé deuxième au Championnat des constructeurs avec un record de 418 points, tandis que Marco Bezzecchi a pris la troisième place au classement des pilotes avec 353 points — le meilleur résultat jamais obtenu par un pilote Aprilia. Pour sa première saison avec l’équipe, Bezzecchi a remporté trois Grands Prix et trois courses sprint, en plus de décrocher 15 podiums et cinq positions de tête. Au Grand Prix d’Australie, Aprilia a célébré sa 300e victoire, un total porté ensuite à 302, confirmant ainsi son statut de constructeur européen le plus titré de l’histoire des Grands Prix du Championnat du monde.
Castrol est fière de s’associer à certaines des plus grandes équipes et marques du monde du sport automobile.
Pour les propriétaires de motos et de scooters qui aiment les sensations fortes de la conduite, Castrol POWER1 offre une performance exceptionnelle.