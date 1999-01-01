Castrol est fière de s’associer à plusieurs équipes de sport automobile Ford, notamment M-Sport Ford World Rally Team, RFK Racing, Ford M-Sport Rally Raid Team et Tickford Racing.
Depuis 1914, Castrol et Ford repoussent ensemble les limites sous le capot comme sur la piste, en relevant certains des défis les plus exigeants du sport automobile mondial. De l’intensité à haute vitesse de la NASCAR aux étapes éprouvantes du Championnat du monde des rallyes, en passant par les terrains impitoyables du Rallye Dakar. Partout où la performance est poussée à l’extrême, Ford et Castrol sont au rendez-vous, stimulant l’innovation et livrant des performances gagnantes.
Depuis 2019, Castrol est au cœur du parcours de RFK Racing, repoussant les limites de la performance à chaque course.
La NASCAR n’est pas un sport automobile comme les autres. C’est une épreuve à plein régime d’ingénierie et d’endurance, où les voitures dépassent 200 mi/h sur des circuits emblématiques, de Daytona à Talladega. Nous démontrons et faisons constamment évoluer nos fluides de pointe en les mettant à l’épreuve dans l’un des environnements de course les plus rudes et intenses au monde, où chaque tour pousse les lubrifiants à leurs limites.
Mais le sport automobile change de vitesse. À mesure que les normes d’émissions se resserrent, la durabilité n’est plus une option : c’est une nécessité.
Le partenariat de Castrol avec RFK Racing va bien au-delà de la performance. Nous voulons explorer des solutions plus intelligentes et plus durables. L’une d’elles est l’utilisation d’huiles de base reraffinées (RRBO). Castrol a mené des essais approfondis sur banc, sur moteur et sur le terrain, notamment sur l’usure, la propreté et la maîtrise de la viscosité. Le résultat? Castrol a sélectionné des RRBO qui offrent le même niveau de performance que les huiles de base traditionnelles. Depuis trois saisons, RFK les utilise en piste. Ses deux Ford Mustang roulent avec des huiles moteur formulées par Castrol contenant plus de 50 % d’huile de base reraffinée (RRBO) — pour courir, performer et gagner.
Après un impressionnant podium au Rallye Dakar 2025, l’équipe Ford M-Sport Rally Raid a de nouveau relevé la barre en 2026 avec une performance remarquable et un double podium. Disputé chaque année en janvier pendant deux semaines éprouvantes, le Rallye Dakar demeure l’épreuve d’endurance ultime, exigeant une performance maximale des pilotes comme des véhicules sur certains des terrains les plus difficiles de la planète.
Castrol est fière de poursuivre son partenariat technique et sa commandite du programme officiel Ford Performance au Rallye Dakar en 2026. Cette série de course de calibre mondial offre à Ford et à Castrol une importante vitrine internationale, mettant en valeur la robustesse et les capacités des véhicules Ford Ranger et Raptor sur l’une des scènes les plus exigeantes du sport automobile. Dans le cadre de ce partenariat, Castrol a fourni un soutien technique avancé et des lubrifiants haute performance qui ont contribué à l’impressionnant podium de Ford M-Sport Rally Raid au début de l’année.
Le Rallye Dakar est l’épreuve ultime d’endurance, d’habileté et d’ingénierie. Deux semaines intenses, sur des milliers de kilomètres, à travers certains des terrains les plus hostiles au monde. Des déserts brûlants aux cols montagneux accidentés, il pousse les équipes et les véhicules à leurs limites absolues. En 2026, l’équipe Ford M-Sport Rally Raid, soutenue par Castrol, a commencé l’année en décrochant un remarquable double podium, démontrant la robustesse, la résilience et l’excellente performance du programme officiel Ford Performance au Rallye Dakar.
Le rallye est une épreuve d’endurance, de précision et de vitesse sur des terrains éprouvants et dans des conditions météorologiques variées. Lorsque les marges sont infimes, seules quelques secondes séparent la victoire de la défaite.
Castrol est partenaire de M-Sport Ford depuis sa première victoire au Championnat du monde des rallyes de la FIA en 1979. Ensemble, nous avons stimulé des décennies d’innovation grâce à notre volonté commune de libérer la performance, dans chaque virage à haute vitesse, chaque ligne droite glacée et chaque arrivée couverte de poussière.
Des étapes glacées de la Suède au gravier brûlé par le soleil de la Sardaigne, le WRC pousse les véhicules à leurs limites. M-Sport Ford fait confiance à une formulation sur mesure de Castrol EDGE* pour offrir une performance sans compromis sur toute la gamme de terrains et de températures rencontrés au cours d’une saison du WRC.
Tickford Racing est un pilier du Championnat Supercars depuis 2003. En 2024, l’équipe a connu sa meilleure saison en près de dix ans, terminant deuxième au championnat des équipes. Thomas Randle et Cam Waters reprennent le volant des Mustang Supercars Gen3 — un redoutable duo déterminé à faire encore mieux en 2026.
Castrol joue un rôle essentiel dans le parcours de Tickford depuis ses tout débuts. Grâce à une formulation sur mesure de Castrol EDGE*, l’équipe a repoussé les limites de la performance en tirant toute la puissance et la vitesse du moteur V8 Ford Coyote de 5,4 litres. Ce partenariat repose sur la confiance, l’innovation et une volonté commune de gagner, dans l’une des séries de voitures de tourisme les plus compétitives au monde et sur l’un des circuits les plus exigeants d’Australie. Forte d’une riche histoire, d’un partenariat solide avec Castrol et d’un engagement à faire grandir les talents de demain, Tickford Racing continuera d’être une force dominante du sport automobile australien.
Castrol est fière de s’associer à certaines des plus grandes équipes et marques du monde du sport automobile.
Utiliser les données de course de certains des sports automobiles les plus exigeants au monde pour améliorer les performances des voitures de tous les jours. Libérez la performance à son maximum.