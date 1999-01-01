Lorsque cela est applicable, nous pouvons vous fournir des déclarations de confidentialité supplémentaires ou des avis propres à certains territoires afin de vous fournir des renseignements additionnels sur nos activités de traitement, conformément aux exigences légales applicables et aux pratiques locales.

La présente Déclaration explique les types de renseignements personnels que nous traitons à votre sujet, les fins pour lesquelles nous traitons vos renseignements personnels, la façon dont nous les utilisons et les protégeons, la durée pendant laquelle nous les conservons ainsi que vos droits relativement à vos renseignements personnels.

Lorsque vous visitez l’un de nos sites Web ou l’une de nos applications (les " actifs numériques "), participez à l’un de nos programmes ou événements, communiquez avec nous, achetez nos produits et services et/ou faites affaire avec nous de toute autre manière, une entité ou une société affiliée de Castrol (" Castrol ", " nous ", " notre société " ou " nos ") peut recueillir et traiter vos renseignements personnels.

Le tableau ci-dessous présente plus en détail les raisons pour lesquelles nous recueillons et utilisons vos données, ainsi que les fondements juridiques applicables en vertu des lois sur la protection des données.

Lorsque la loi applicable l’exige, nous veillons à disposer d’un fondement juridique approprié ou d’une autre justification valable pour traiter vos renseignements personnels aux fins décrites dans la présente Déclaration. Selon le territoire et les exigences applicables, nous pouvons nous appuyer sur un ou plusieurs des fondements juridiques ou motifs de traitement à notre disposition, y compris ceux décrits ci-dessous :

Lorsque nous utilisons vos renseignements personnels aux fins décrites dans la présente Déclaration de confidentialité, nous veillons à disposer d’un fondement juridique nous permettant de le faire.

Pour en savoir davantage sur les témoins que nous utilisons et sur la façon de gérer vos préférences, veuillez consulter la page Préférences relatives aux témoins accessible sur chacun de nos actifs numériques.

Vous pouvez gérer vos préférences en matière de témoins au moyen de la page Préférences relatives aux témoins accessible sur nos actifs numériques. Vous pouvez également configurer les paramètres de votre navigateur afin de refuser tous les témoins ou certains d’entre eux, ou encore d’être avisé lorsque des témoins sont installés. Veuillez noter que la désactivation de certains témoins peut avoir une incidence sur le fonctionnement ou la disponibilité de certaines fonctionnalités de nos actifs numériques.

Lorsque vous visitez nos actifs numériques, nous et nos fournisseurs de services pouvons utiliser des témoins et des technologies similaires pour recueillir des renseignements sur votre utilisation de nos actifs numériques.

- réaliser des activités d’analyse de marché; et/ou personnaliser les actifs numériques, les services ou les communications en fonction des données de profil que nous avons associées à votre dossier.

- communiquer avec vous afin de vous fournir des renseignements sur des services, des produits et/ou des événements susceptibles de vous intéresser par courriel, téléphone ou médias sociaux;

- réaliser des activités d’analyse de marché; et/ou personnaliser les actifs numériques, les services ou les communications en fonction des données de profil que nous avons associées à votre dossier.

Consentement uniquement lorsque la loi applicable en matière de protection des données l’exige, par exemple relativement aux renseignements obtenus au moyen de témoins non essentiels et de technologies similaires. Vous pouvez retirer ce consentement en tout temps dans vos préférences relatives aux témoins.

Intérêt légitime (fournir les fonctionnalités nécessaires de nos actifs numériques), à moins que le consentement ne soit exigé par la loi applicable en matière de protection des données.

- la surveillance statistique et l’analyse des attaques actuelles visant les appareils et les systèmes, ainsi que l’adaptation continue des solutions fournies afin de protéger les appareils et les systèmes contre les attaques en cours.

- la réalisation des activités de dépannage et d’analyse nécessaires pour détecter les codes ou acteurs malveillants et comprendre les répercussions possibles sur votre système informatique; et/ou

- l’examen et l’amélioration continus des renseignements fournis sur nos actifs numériques afin de veiller à ce qu’ils soient conviviaux et de prévenir toute interruption potentielle ou cyberattaque;

- l’amélioration de la qualité, du contenu et de la pertinence de nos communications (lorsque vous vous êtes abonné pour recevoir nos communications) en suivant vos interactions avec celles-ci, notamment si vous les recevez, les ouvrez ou cliquez sur un lien contenu dans une communication par courriel.

- l’amélioration et le développement de nos activités (y compris au moyen de l’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle); et/ou

Pour la gestion de la clientèle et l’administration ainsi que l’amélioration de nos activités (y compris nos services et nos produits) . Cela comprend :

Vous pouvez choisir de ne pas nous fournir vos renseignements personnels. Toutefois, si vous choisissez de ne pas les fournir, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de vous offrir certains de nos services.

Profilage

Nous pouvons établir des profils à votre sujet à partir des renseignements personnels décrits ci-dessus. Ces profils peuvent être utilisés pour personnaliser les actifs numériques ou les services, déterminer les publicités qui vous sont présentées et/ou dans le cadre de la détection et de la prévention des menaces à la sécurité.

4. Renseignements que nous communiquons

Communication au sein du groupe

Nous pouvons communiquer vos renseignements personnels à d’autres entités de notre groupe de sociétés dans le cadre de nos activités commerciales.

Fournisseurs de services tiers

Nous pouvons communiquer vos renseignements personnels à des fournisseurs de services tiers, à des mandataires et à des entrepreneurs afin qu’ils nous fournissent des services (par exemple, nos comptables, nos conseillers professionnels ainsi que nos fournisseurs de services informatiques et de communications). Nous pouvons également communiquer vos renseignements personnels à nos partenaires commerciaux, qui peuvent les utiliser à leurs propres fins (dans la mesure permise par la loi applicable en matière de protection des données), notamment pour administrer et promouvoir leurs produits et services. Tout fournisseur tiers que nous retenons doit protéger vos renseignements personnels conformément aux mesures de sécurité exigées par contrat.

Plateformes de médias sociaux

Dans la mesure limitée où cela est applicable, nous pouvons utiliser vos renseignements personnels pour mener des campagnes publicitaires sur des plateformes de médias sociaux telles que LinkedIn, Instagram et Facebook afin de vous fournir de l’information sur les services à venir ou les nouveaux produits, et de veiller à ce que vous receviez uniquement de la publicité pertinente concernant nos produits et services. Nous pouvons communiquer vos renseignements personnels aux plateformes de médias sociaux afin que vous voyiez de la publicité concernant nos produits et services, ou ceux de nos partenaires, que nous estimons susceptibles de vous intéresser lorsque vous interagissez avec la plateforme de médias sociaux concernée. Nous pouvons également communiquer vos renseignements personnels aux plateformes de médias sociaux afin de nous aider à présenter de la publicité pertinente à des personnes que ces plateformes déterminent comme étant susceptibles d’avoir des intérêts similaires aux vôtres.

Divulgations à des fins juridiques et réglementaires

Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels lorsque la loi l’exige ou lorsque nous croyons que cette divulgation est nécessaire pour protéger nos droits et/ou nous conformer à une procédure judiciaire, à une ordonnance d’un tribunal, à une demande d’un organisme de réglementation ou à tout autre processus juridique qui nous est signifié. Nous pouvons également communiquer vos renseignements personnels dans le cadre de procédures judiciaires. Ces organismes peuvent être situés à l’extérieur de votre territoire. Dans ces cas, l’autorité juridique et/ou réglementaire sera considérée comme un responsable du traitement des données (n’agissant pas selon nos instructions) et sera principalement responsable de déterminer la façon dont vos renseignements personnels sont conservés et utilisés une fois qu’ils auront été communiqués par nous.

Nous pouvons également communiquer vos renseignements personnels à des agences d’évaluation du crédit et à des organismes de prévention de la fraude afin d’évaluer la solvabilité et l’adéquation des produits, de vérifier votre identité, de gérer votre compte et de prévenir les activités criminelles.

Destinataires dans le cadre d’une restructuration

Nous pouvons communiquer vos renseignements personnels à des tiers (et à leurs conseillers) à qui nous pourrions choisir de vendre, de transférer ou de fusionner certaines parties de nos activités ou de nos actifs.

5. Transferts internationaux

En tant qu’entreprise internationale, nous pouvons stocker ou transférer vos renseignements personnels à d’autres entités de notre groupe situées partout dans le monde. orsque c’est le cas, nous veillerons à ce que le territoire importateur offre un niveau adéquat de protection des données ou nous fournirons les renseignements personnels dans le cadre d’un cadre de conformité complet, souple et mondial mettant en œuvre des mesures et des garanties appropriées (y compris le module pertinent des clauses contractuelles types de l’Union européenne et de l’addenda du Royaume-Uni, lorsqu’applicable) afin d’assurer la protection de vos renseignements personnels conformément aux lois applicables en matière de protection des données.

De même, lorsque nous transférons des renseignements personnels à un tiers situé dans un autre territoire, nous veillerons à ce que des mesures appropriées soient en place afin d’assurer un niveau adéquat de protection de vos renseignements personnels, notamment en intégrant des clauses appropriées dans nos ententes avec des tiers.

Vous pouvez demander des renseignements supplémentaires au sujet de nos transferts internationaux et des garanties contractuelles que nous mettons en œuvre en utilisant les coordonnées ci-dessous.

6. Conservation de vos données

La durée pendant laquelle nous conservons vos renseignements personnels varie selon la raison pour laquelle nous les utilisons. Nous devons conserver vos renseignements personnels aussi longtemps que nécessaire pour chaque fin, conformément à nos besoins opérationnels, tels qu’ils sont documentés dans nos politiques internes. Ces périodes peuvent varier d’un territoire à l’autre. Par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni et que nous avons conclu un contrat avec vous, nous conserverons généralement vos renseignements personnels pendant 6 ans suivant la fin de ce contrat, à moins qu’un litige ne soit envisagé, auquel cas nous les conserverons plus longtemps.

Nous calculons la période de conservation en fonction du temps nécessaire pour : (a) réaliser les fins décrites dans la présente Déclaration de confidentialité, (b) respecter les délais exigés ou recommandés par les organismes de réglementation, les ordres professionnels ou les associations, (c) nous conformer aux lois applicables, aux obligations de conservation légale et aux autres obligations juridiques (y compris les obligations contractuelles) et (d) donner suite à vos demandes.

Certaines lois ou certains règlements peuvent prévoir une période minimale pendant laquelle nous devons conserver vos renseignements personnels. Nous ne conserverons vos données que pendant la période de conservation définie, après quoi elles seront anonymisées ou supprimées. L’anonymisation des renseignements personnels consiste à faire en sorte que les données ne permettent plus de vous identifier personnellement. Nous procédons soit en regroupant les données (par exemple, afin de tirer des conclusions concernant un groupe de personnes plutôt qu’une personne en particulier), soit en supprimant tout identifiant personnel (par exemple, les coordonnées), afin de pouvoir continuer à utiliser les données pour repérer des tendances et des modèles sans pouvoir les relier à vous.

Si vous choisissez de vous désabonner d’un service, nous pouvons conserver une « liste d’exclusion » contenant vos coordonnées afin de savoir que vous vous êtes désabonné et de nous assurer que vous ne serez plus contacté. Les renseignements personnels figurant sur une liste d’exclusion ne seront utilisés à aucune autre fin.

7. Vos droits

Selon l’endroit où vous vous trouvez, certains ou l’ensemble des droits énoncés ci-dessous peuvent s’appliquer à vous. Par exemple, si vous êtes situé dans l’EEE ou au Royaume-Uni, vous bénéficiez de l’ensemble des droits énoncés ci-dessous, et si vous êtes en Australie, vous avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels et de les faire corriger.

7.1 Droits en matière de protection des données

Accès à vos renseignements personnels . Lorsque cela est applicable, vous avez le droit de recevoir une copie des renseignements personnels que nous détenons à votre sujet.

. Lorsque cela est applicable, vous avez le droit de recevoir une copie des renseignements personnels que nous détenons à votre sujet. Correction des renseignements personnels que nous détenons à votre sujet. Vous pouvez nous demander de corriger tout renseignement incomplet ou inexact que nous détenons à votre sujet, bien que nous puissions devoir vérifier l’exactitude des nouveaux renseignements que vous nous fournissez. Il est important que les renseignements personnels que nous détenons à votre sujet soient exacts et à jour. Veuillez communiquer avec nous en utilisant les coordonnées ci-dessous pour nous informer de tout changement à vos renseignements personnels.

Vous pouvez nous demander de corriger tout renseignement incomplet ou inexact que nous détenons à votre sujet, bien que nous puissions devoir vérifier l’exactitude des nouveaux renseignements que vous nous fournissez. Il est important que les renseignements personnels que nous détenons à votre sujet soient exacts et à jour. Veuillez communiquer avec nous en utilisant les coordonnées ci-dessous pour nous informer de tout changement à vos renseignements personnels. Suppression de vos renseignements personnels. Vous pouvez nous demander de supprimer ou de retirer des renseignements personnels lorsqu’il n’existe aucune raison prépondérante justifiant la poursuite de leur traitement. Vous avez également le droit de nous demander de supprimer ou de retirer vos renseignements personnels lorsque vous avez exercé avec succès votre droit d’opposition au traitement (voir ci-dessous), lorsque nous avons traité vos renseignements de manière illégale ou lorsque nous sommes tenus d’effacer vos renseignements personnels afin de respecter nos obligations légales.

Vous pouvez nous demander de supprimer ou de retirer des renseignements personnels lorsqu’il n’existe aucune raison prépondérante justifiant la poursuite de leur traitement. Vous avez également le droit de nous demander de supprimer ou de retirer vos renseignements personnels lorsque vous avez exercé avec succès votre droit d’opposition au traitement (voir ci-dessous), lorsque nous avons traité vos renseignements de manière illégale ou lorsque nous sommes tenus d’effacer vos renseignements personnels afin de respecter nos obligations légales. Restriction du traitement de vos renseignements personnels. Vous pouvez demander la suspension du traitement de vos renseignements personnels dans les situations suivantes :

Si vous souhaitez que nous vérifiions l’exactitude des données; - Lorsque notre utilisation des données est illégale, mais que vous ne souhaitez pas que nous les supprimions; Lorsque vous avez besoin que nous conservions les données même si nous n’en avons plus besoin, parce qu’elles sont nécessaires pour établir, exercer ou défendre des droits en justice; ou Vous vous êtes opposé à notre utilisation de vos renseignements, mais nous devons vérifier si nous avons des motifs légitimes prépondérants pour continuer à les traiter.

Vous pouvez demander la suspension du traitement de vos renseignements personnels dans les situations suivantes : Transfert de certains de vos renseignements personnels à vous-même ou à un tiers. Lorsque ce droit s’applique, nous vous fournirons, ou fournirons au tiers que vous avez choisi, vos renseignements personnels dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Veuillez noter que ce droit s’applique uniquement aux renseignements que vous nous avez fournis et que nous traitons sur la base de votre consentement ou lorsque cela est nécessaire à l’exécution d’un contrat conclu avec vous.

Retrait du consentement lorsque nous nous appuyons sur votre consentement pour traiter vos renseignements personnels. Le retrait de votre consentement n’aura aucune incidence sur la légalité de tout traitement effectué avant ce retrait. Si vous retirez votre consentement, il se peut que nous ne soyons plus en mesure de vous fournir certains produits ou services. Nous vous en informerons si tel est le cas au moment où vous retirerez votre consentement. Lorsque nous sollicitons votre consentement, celui-ci peut être retiré au moyen d’un outil numérique de gestion du consentement ou en envoyant un courriel aux coordonnées indiquées ci-dessous.

7.2 Droit d'opposition

Lorsque nous traitons vos renseignements personnels sur la base de nos intérêts légitimes, vous avez le droit de vous opposer à ce traitement, y compris au profilage fondé sur votre situation particulière, en tout temps.

Si vous exercez votre droit d’opposition, nous cesserons de traiter vos renseignements personnels dans ce contexte. Dans certains cas, toutefois, nous pourrons démontrer que nous avons des motifs légitimes impérieux nous permettant de continuer à traiter vos renseignements personnels et, le cas échéant, nous vous en informerons.

7.3 Droit de porter plainte auprès de votre autorité de contrôle

Nous nous engageons à collaborer avec vous afin d’obtenir une résolution équitable de toute plainte concernant notre utilisation de vos renseignements. Si vous avez des préoccupations ou souhaitez déposer une plainte auprès de nos équipes responsables de la protection de la vie privée (y compris les délégués à la protection des données pertinents), veuillez utiliser les coordonnées fournies ci-dessous dans la section Communiquez avec nous.

Vous pouvez avoir le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle compétente.

Veuillez noter que tous les droits énumérés ci-dessus ne sont pas absolus et qu’il existe des situations dans lesquelles ils ne peuvent pas être exercés ou ne sont pas applicables.

8. Responsable de vos renseignements personnels

L’entité Castrol responsable du traitement de vos renseignements personnels est soit Castrol Group Holdings Limited, soit la société Castrol pertinente exerçant ses activités dans votre pays ou votre région. Lorsque requis, veuillez consulter l’addenda propre à votre pays pour obtenir davantage de renseignements sur la société Castrol locale. Selon l’activité de traitement, d’autres sociétés du groupe Castrol peuvent également traiter vos renseignements personnels.

Si vous avez des questions concernant la présente Déclaration, nos pratiques en matière de protection de la vie privée ou vos droits en matière de protection des données, veuillez communiquer avec nous à l’adresse privacy.response@castrol.com, y compris avec les délégués à la protection des données ou les autres responsables de la protection de la vie privée, lorsqu’applicable.

Lorsque vous communiquez avec nous, veuillez indiquer le pays et/ou l’État dans lequel vous résidez afin que nous puissions vous fournir les renseignements appropriés et traiter votre demande conformément aux lois applicables.

Lorsque vous exercez vos droits en matière de protection de la vie privée, nous pouvons vous demander de fournir les renseignements nécessaires pour vérifier votre identité. Si vous présentez une demande par l’entremise d’un tiers autorisé, nous pouvons exiger une preuve démontrant que ce tiers est autorisé à agir en votre nom avant de traiter votre demande.

9. Sites Web de tiers vers lesquels nous fournissons des liens

Nos actifs numériques peuvent contenir des liens vers des sites Web, des services ou du contenu externes fournis par des tiers, qui sont indépendants de notre volonté et qui ne sont pas visés par la présente Déclaration. L’interaction avec ce contenu externe peut permettre à des tiers de recueillir ou de communiquer des renseignements à votre sujet. Les pratiques de ces tiers en matière de protection de la vie privée sont régies par leurs propres déclarations de confidentialité. Nous vous encourageons à lire les conditions de ces tiers afin de mieux comprendre leurs pratiques en matière de protection de la vie privée.

10. Modification de la présente Déclaration de confidentialité

La présente Déclaration a été mise à jour pour la dernière fois en octobre 2026. Nous la mettrons à jour de nouveau lorsque cela sera nécessaire afin de refléter les changements apportés à la loi et à nos pratiques. Si nous apportons une modification importante à la présente Déclaration de confidentialité, vous recevrez un avis approprié par courriel conformément aux exigences légales applicables. Nous vous encourageons à consulter périodiquement la présente Déclaration afin de demeurer informé de la façon dont nous traitons vos renseignements personnels.