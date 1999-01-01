Redéfinir la performance à l’avant-garde du sport automobile électrique avec Jaguar TCS Racing en Formule E.
Castrol est partenaire de Jaguar TCS Racing en Formule E depuis 2019.
Ensemble, nous avons contribué à façonner l’avenir du sport automobile électrique monoplace, unis par un engagement commun à offrir de la performance tout en trouvant des solutions plus circulaires.
La Formule E est le championnat entièrement électrique le plus rapide au monde. Les véhicules électriques haute performance et à grande vitesse posent d’importants défis techniques. Les voitures de Formule E utilisent des moteurs électriques sophistiqués qui tournent à des régimes nettement supérieurs à ceux des moteurs à combustion traditionnels, ainsi que des boîtes de vitesses évoluées à friction élevée qui fonctionnent à des températures extrêmement élevées.
Jaguar TCS Racing utilise des fluides Castrol ON pour VE conçus sur mesure* – une gamme mise au point grâce à des recherches techniques approfondies, sur piste comme hors piste. Nous offrons à nos partenaires une performance novatrice tout en plaçant la circularité au cœur de notre vision.
En 2023, Jaguar TCS Racing a ouvert la voie à un processus plus circulaire en utilisant, dans la Jaguar I-TYPE 6, le fluide de transmission Castrol ON pour VE contenant des huiles de base rerafinées. D’abord, les huiles de base ont été extraites du fluide de transmission Castrol ON pour VE usagé, récupéré de la voiture de course entièrement électrique. Elles ont ensuite été rerafinées et ajoutées au lot de fluide suivant afin de produire un fluide de transmission pour VE plus circulaire.
Jaguar TCS Racing a remporté le Championnat du monde des équipes et le tout premier Trophée des constructeurs en 2024. L’équipe a ensuite décroché la deuxième place au classement des équipes, des pilotes et des constructeurs du Championnat du monde en 2025. Ce succès repose sur la performance et la fiabilité des Jaguar I-TYPE 6 et Jaguar I-TYPE 7, ainsi que sur des innovations pionnières en coulisses.
Première équipe de Formule E à courir avec un fluide de transmission plus circulaire, Jaguar TCS Racing a démontré que les huiles de base rerafinées peuvent répondre aux mêmes normes rigoureuses exigées au plus haut niveau du sport automobile, sans compromettre la performance.
Notre collaboration avec Jaguar TCS Racing propulse l’innovation en matière de fluides pour VE vers de nouveaux sommets, assurant la performance là où elle compte le plus. JLR transpose maintenant cette solution plus circulaire au-delà de la piste en l’intégrant à la prochaine génération de véhicules électriques.