Castrol est le partenaire officiel de l’équipe Audi Revolut F1® Team. Ensemble, ils combinent des décennies d’expertise et d’innovation pour propulser la prochaine ère du sport automobile.
Castrol est fière d’être le partenaire technique officiel de l’équipe Audi Revolut F1® Team pour sa première saison. Ce partenariat repose sur l’excellence en co-ingénierie. Ensemble, nous développons, testons, analysons et perfectionnons les lubrifiants afin d’offrir performance et fiabilité dans le contexte de la refonte majeure de la réglementation du sport.
Alors que la puissance hybride et l’efficacité définissent la prochaine ère de la F1®, les partenaires technologiques sont plus essentiels que jamais. Castrol joue un rôle clé pour transformer une réglementation complexe en performance sur la piste, en soutenant le groupe motopropulseur hybride AFR 26 de pointe d’Audi et ses systèmes énergétiques au moyen de lubrifiants sur mesure et de fluides pour véhicules électriques, afin d’obtenir un avantage concurrentiel sur la grille de départ.
Ensemble, nous redéfinissons la suite depuis 1982.
Les feux s’éteignent, et c’est parti pour Castrol et l’équipe Audi Revolut F1® Team.
Du Championnat du monde des rallyes des années 1980 avec la légendaire Audi quattro, en passant par le DTM, Le Mans et le Championnat du monde d’endurance de la FIA, Castrol collabore avec Audi pour repousser les limites. Cet esprit d’innovation s’est poursuivi tout au long du parcours d’électrification d’Audi, depuis les premiers apprentissages en Formule E jusqu’à une victoire historique au Rallye Dakar 2024.
Dans chaque programme emblématique, la mission est claire : stimuler le progrès par la technologie. Et c’est dans le sport automobile que nous gagnons le droit de le prouver.
La F1® se réinvente en 2026. La course à l’ingénierie s’accélère. Castrol est le partenaire technique de l’équipe Audi Revolut F1® Team dans une ère où l’efficacité et la fiabilité définiront la performance.
Avec la nouvelle architecture du groupe motopropulseur hybride AFR 26 et une hybridation accrue faisant passer l’électrification de 15 % à environ 50 %, les partenariats techniques sont devenus un avantage concurrentiel crucial. L’expertise de Castrol en technologie hybride, évaluée selon notre norme HYSPEC pour les huiles moteur haute performance, nous permet de repousser les limites de l’innovation et du progrès dans cette nouvelle ère de la Formule 1®.
En Formule 1®, l’huile moteur est un composant actif de la performance. Elle libère de la puissance grâce au contrôle de la friction, à une durabilité accrue et à la protection contre l’usure. Castrol a codéveloppé une formule d’huile moteur Castrol EDGE sur mesure pour répondre aux exigences particulières du matériel 2026 d’Audi. Validée par des essais rigoureux et des analyses d’huile, elle est conçue pour atteindre l’équilibre parfait entre performance et fiabilité. Une formule unique, conçue à partir des données pour offrir une performance ultime*.
En plus d’une huile moteur sur mesure, Castrol fournit une stratégie complète de fluides pour les voitures de course de l’équipe Audi Revolut F1® Team, notamment une huile de boîte de vitesses, un fluide hydraulique et un fluide ERS. Au-delà de la R26, l’usine Audi F1® de Hinwil, en Suisse, met à l’essai les fluides d’usinage de pointe de Castrol ainsi que son système d’automatisation SmartCoolant afin de soutenir la production de châssis de haute précision.
La formule d’huile moteur que nous fournissons à l’équipe Audi Revolut F1® Team est conçue sur mesure pour la R26 et élaborée à partir des données pour offrir une performance ultime*. Elle réduit la friction dans le moteur afin d’améliorer la puissance, tout en contribuant à limiter l’usure du moteur pour en favoriser la durabilité.
Notre fluide novateur Castrol ON ERS a été conçu pour l’Audi R26 et contribue au refroidissement du système de batterie et du MGU-K. Il est conçu pour préserver la santé du système, même aux taux extrêmes de charge et de décharge produits lors d’un freinage régénératif intense et en mode dépassement.
L’huile de boîte de vitesses sur mesure aide la transmission à résister à la puissance et au couple extrêmes du groupe motopropulseur hybride Audi F1 AFR 26, puis à les transmettre efficacement aux roues arrière.
Notre fluide hydraulique sur mesure est conçu pour soutenir les systèmes de commande essentiels du véhicule, notamment la direction, l’embrayage, les changements de vitesse et l’aérodynamique active. Il aide à offrir la précision, la maîtrise et la réactivité exigées par les pilotes sur la piste.
Castrol collabore avec l’équipe Audi Revolut F1® Team dans le cadre d’un partenariat axé sur le développement continu, la validation et la performance sous des charges extrêmes. Depuis 2022, les ingénieurs d’Audi et de Castrol codéveloppent et perfectionnent une stratégie complète de fluides pour la R26. Grâce à l’analyse détaillée d’échantillons, ils étudient le comportement des fluides, protègent le matériel essentiel et maintiennent la performance malgré les contraintes réglementaires.
Ce partenariat de co-ingénierie s’étend du banc d’essai aux fins de semaine de course. Un ingénieur de Castrol est intégré à l’équipe en piste lors de chaque épreuve : il contribue à la préparation de la course, présente des bilans de performance et joue un rôle essentiel tout au long de la saison de F1®.
Castrol est fière de s’associer à certaines des plus grandes équipes et marques du sport automobile mondial.
Nous utilisons les données de course provenant de certaines des compétitions automobiles les plus exigeantes au monde pour améliorer la performance des voitures de tous les jours. Repoussez les limites de la performance.