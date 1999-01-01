Castrol est fière de collaborer avec Toyota dans le cadre du Championnat britannique des rallyes.
Depuis sa troisième place lors de son tout premier rallye, le Round Australia Rally de 1957, jusqu’à sa domination du Championnat du monde des rallyes depuis le début des années 1970, Toyota établit la norme en rallye depuis plus de six décennies.
Ce partenariat repose sur un seul objectif : repousser les limites de la performance. Dès sa première saison, l’équipe a marqué la scène britannique du rallye en remportant les titres des pilotes et des équipes, démontrant ainsi la puissance de cette collaboration axée sur la haute performance. En 2025, l’équipe a poursuivi sur sa lancée victorieuse en remportant un deuxième titre consécutif au Championnat britannique des pilotes de rallye.
Participer au Championnat britannique des rallyes au volant d’une voiture Rally2 n’a rien de facile. Enjeux élevés, rythme effréné : c’est un véritable banc d’essai où des pilotes comme Merion Evans poussent leur voiture à la limite sur le gravier, l’asphalte et tous les terrains intermédiaires. Il s’agit d’une épreuve brutale, non seulement pour chaque véhicule, mais aussi pour l’huile moteur qui assure son fonctionnement sous une chaleur et une pression intenses. C’est pourquoi l’équipe Castrol MEM mise sur une formule sur mesure de Castrol EDGE* pour offrir une performance optimale dans des conditions extrêmes.
En collaboration avec l’équipe de rallye Castrol MEM, Castrol utilise davantage de formules circulaires fabriquées à partir d’huile de base régénérée (RRBO). La RRBO représente un pas vers un avenir plus circulaire, sans compromis sur ce qui compte le plus : la performance au moment décisif. Castrol a comparé la RRBO aux huiles de base vierges (VBO) dans diverses catégories de lubrifiants, en évaluant des aspects de la performance comme l’usure, la propreté, le contrôle de la viscosité et l’oxydation. Le résultat? Le même niveau de performance.
La preuve en a été faite tout au long de la série de courses : notre huile régénérée ne s’est pas contentée d’être performante, elle a propulsé l’équipe de rallye Castrol MEM vers la victoire au Championnat britannique des rallyes 2024 et au Championnat britannique des pilotes de rallye 2025.
Castrol est fière de s’associer à certaines des plus grandes équipes et marques du sport automobile mondial.
Nous utilisons les données de course recueillies dans certaines des compétitions automobiles les plus exigeantes au monde pour améliorer la performance des voitures de tous les jours. Repoussez les limites ultimes de la performance.