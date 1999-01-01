Kolebka płynnej technologii



Castrol pragnie służyć każdemu kierowcy, każdemu motocykliście i każdej branży na świecie. Jest to możliwe dzięki płynnej technologii i oznacza, że tworzymy oleje, środki smarne, płyny i smary o doskonałych parametrach do każdego zastosowania.

Wiemy również, że wszystkie elementy w Państwa rzeczywistości muszą pracować płynnie, dlatego zapewniamy smarowanie dla każdej części w Państwa samochodzie lub motocyklu, w ruchomych schodach lokalnego centrum handlowego, w windzie w budynku Państwa biura, a nawet w linii produkcyjnej, z której zeszła Państwa lodówka.

Służymy wsparciem w branży górniczej i wydobywczej, przemyśle lotniczym, sektorze energii wiatrowej oraz rolnictwie. Pomagamy spełniać wszystkie Państwa potrzeby.