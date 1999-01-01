Badania skupiają się na złożoności szeregu czynników neurofizjologicznych, które mogą wpływać na poczucie dreszczyku emocji, jakiego doświadczają kierowcy za kierownicą
W Castrol podzielamy Twoją pasję do jazdy. Projektując Castrol EDGE z myślą o najwyższych osiągach, chcieliśmy zrozumieć analizę danych stojącą za „dreszczykiem emocji podczas jazdy”. W ramach niezależnego badania przeanalizowaliśmy złożony zestaw czynników neurofizjologicznych, które mogą wpływać na poczucie dreszczyku emocji odczuwanego przez wiele osób za kierownicą, względne znaczenie prędkości oraz „idealny punkt”, w którym dana osoba znajduje się w stanie „flow”, a dreszczyk emocji podczas jazdy osiąga maksimum.
Uczestnicy badania nosili sprzęt monitorujący aktywność mózgu, ruch gałek ocznych, pracę serca i reakcje skóry podczas pięciu różnych testów, w których prowadzili pojazd albo byli pasażerami. Wszystkie testy przeprowadzono na dedykowanym torze w Wielkiej Brytanii. Rejestracją i analizą dużych wolumenów danych neurofizjologicznych zajęła się brytyjska firma neuronaukowa Brainbox, która zapewnia zaawansowane technologie do badań mózgu, szkolenia oraz wsparcie naukowe organizacjom prowadzącym prace badawcze i badania kliniczne..
Dreszczyku emocji podczas jazdy
Zobacz, jak uczestnicy zostali przetestowani, i poznaj najważniejsze wyniki badania.
Nasze badanie Castrol EDGE „Dreszczyk emocji podczas jazdy” wskazuje, że dreszczyk emocji za kierownicą pojawia się, gdy trzy kluczowe czynniki osiągają podwyższony poziom: instynktowny (intensywny stan pobudzenia mentalnego i fizycznego), intelektualny (poziom zaangażowania umysłu w dane zadanie) oraz emocjonalny (równowaga między ekscytacją a strachem).
Jeśli którykolwiek z tych trzech czynników przekroczy poziom, który dany kierowca odczuwa jako możliwy do opanowania (a ten poziom może znacząco różnić się u poszczególnych osób), może on zostać przytłoczony różnymi bodźcami zewnętrznymi, a doświadczenie przechodzi od dreszczyku emocji w stan strachu. Z perspektywy neurofizjologicznej kluczowe wskaźniki stresu, takie jak tętno i ruchy gałek ocznych, przechodzą w mniej spójny, słabiej kontrolowany wzorzec.
Nasze badanie Castrol EDGE „Dreszczyk emocji podczas jazdy” sugeruje również, że dreszczyk emocji wiązał się z poczuciem silnego skupienia i kontroli w kontrolowanym środowisku zamkniętego toru. Wtedy uczestnicy mogą wejść w neurofizjologiczny stan „flow”.
Firma Castrol zleciła badanie w ramach swojego opartego na danych podejścia do rozwoju produktów, podkreślając możliwości Castrol EDGE – oleju opracowanego w oparciu o dane z myślą o najwyższej wydajności.
Szczegóły badania Castrol „Dreszczyk emocji podczas jazdy”
Przeczytaj całą historię, w tym informacje o podejściu do badania oraz o tym, co wynika z niego na temat doświadczenia jazdy w kontrolowanym środowisku zamkniętego toru.Przeczytaj całą historię
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