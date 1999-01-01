„Dreszczyk emocji podczas jazdy wynika z kontrolowanego zaangażowania, a nie z prędkości”

W Castrol podzielamy Twoją pasję do jazdy. Projektując Castrol EDGE z myślą o najwyższych osiągach, chcieliśmy zrozumieć analizę danych stojącą za „dreszczykiem emocji podczas jazdy”. W ramach niezależnego badania przeanalizowaliśmy złożony zestaw czynników neurofizjologicznych, które mogą wpływać na poczucie dreszczyku emocji odczuwanego przez wiele osób za kierownicą, względne znaczenie prędkości oraz „idealny punkt”, w którym dana osoba znajduje się w stanie „flow”, a dreszczyk emocji podczas jazdy osiąga maksimum.

Uczestnicy badania nosili sprzęt monitorujący aktywność mózgu, ruch gałek ocznych, pracę serca i reakcje skóry podczas pięciu różnych testów, w których prowadzili pojazd albo byli pasażerami. Wszystkie testy przeprowadzono na dedykowanym torze w Wielkiej Brytanii. Rejestracją i analizą dużych wolumenów danych neurofizjologicznych zajęła się brytyjska firma neuronaukowa Brainbox, która zapewnia zaawansowane technologie do badań mózgu, szkolenia oraz wsparcie naukowe organizacjom prowadzącym prace badawcze i badania kliniczne..