Kiedy odwiedzasz którąkolwiek z naszych witryn internetowych lub aplikacji („kanały cyfrowe”), uczestniczysz w jednym z naszych programów lub wydarzeń, kontaktujesz się z nami, kupujesz nasze produkty i usługi, i/lub prowadzisz z nami jakiekolwiek działania biznesowe w inny sposób, podmiot lub afiliacja Castrol („Castrol”, „my” w odpowiedniej formie gramatycznej) może zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe.
Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony prywatności („Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności” lub niniejsze „Oświadczenie”) obejmuje dane osobowe następujących osób:
Niniejsze oświadczenie wyjaśnia rodzaje danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, cele przetwarzania Twoich danych osobowych, sposób ich wykorzystania i ochrony, czas ich przechowywania oraz Twoje prawa związane z danymi osobowymi.
W stosownych przypadkach możemy dostarczyć Ci dodatkowe oświadczenia dotyczące ochrony prywatności lub powiadomienia specyficzne dla danego kraju, aby przekazać dodatkowe informacje o naszych działaniach przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i lokalnymi praktykami.
Dane osobowe, lub informacje osobowe, oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio. Możemy przetwarzać następujące dane osobowe na Twój temat:
|Kategoria
|Typowe punkty danych
|Typowe źródła
|Dane biograficzne i kontaktowe
|Numer telefonu oraz adres korespondencyjny lub adres e-mail.
|Ty/interfejs uruchomiony przez Ciebie
|Dane uwierzytelniające konta
|Nazwy użytkowników, hasła.
|Ty/generowane przez nas
|Dane transakcji
|Szczegóły transakcji, które przeprowadzasz za pośrednictwem naszych kanałów, realizacja usług, które świadczymy, oraz szczegóły płatności.
|Ty/generowane przez nas
|Dane zawodowe
|Stanowisko, nazwa firmy, adres e-mail firmy, numer telefonu służbowego, adres służbowy.
|Ty/strona trzecia
|Dane dotyczące preferencji
|Preferencje marketingowe lub użytkowe przekazane przez Ciebie bądź ustalone przez nas na podstawie innych danych, które nam udostępniasz.
|Generowane przez nas/stronę trzecią
|Korespondencja
|Zazwyczaj prowadzimy rejestr korespondencji z Tobą. Może to obejmować rozmowy telefoniczne, które nagrywamy, aby wspierać szkolenie naszego personelu i przeprowadzanie kontroli jakości.
|Ty/transkrypty generowane przez nas
|Dane dotyczące użytkowania kanałów cyfrowych
|Adres IP, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inna technologia na urządzeniach, których używasz do uzyskiwania dostępu do naszych kanałów cyfrowych (np. przy użyciu plików cookies i innych trackerów).
|Generowane przez nas lub stronę trzecią
Gdy korzystasz z naszych stron internetowych lub innych usług cyfrowych, my oraz nasi usługodawcy możemy wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do zbierania informacji o sposobie korzystania z tych usług.
Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie na stronie Preferencje dotyczące plików cookie, dostępnej w naszych kanałach cyfrowych. Możesz również skonfigurować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać wszystkie lub niektóre pliki cookie albo aby informować Cię, kiedy pliki cookie są umieszczane. Prosimy zauważyć, że wyłączenie niektórych plików cookie może wpływać na funkcjonalność lub dostępność niektórych funkcji naszych kanałów cyfrowych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy oraz jak można zarządzać swoimi preferencjami, prosimy odnieść się do strony Preferencje dotyczące plików cookie, dostępnej w każdym z naszych kanałów cyfrowych.
Gdy korzystamy z Twoich danych osobowych w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności, upewniamy się, że mamy do tego prawne podstawy.
Podstawy prawne
W przypadku, gdy wymaga tego obowiązujące prawo, upewniamy się, że posiadamy odpowiednią podstawę prawną lub inną ważną podstawę do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu. W zależności od obowiązujących przepisów prawa możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie jednej lub kilku podstaw prawnych opisanych poniżej:
Poniższa tabelka w bardziej szczegółowy sposób przedstawia, dlaczego zbieramy Twoje dane, jak je wykorzystujemy oraz nasze prawne podstawy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
|Przetwarzanie danych
|Informacje, które wykorzystujemy
|Odpowiednie podstawy prawne
Do celów zarządzania klientami oraz do zarządzania i poprawy naszej działalności (w tym naszych usług i produktów). Obejmuje to:
- część naszego procesu rejestracji użytkownika;
- korespondowanie z Tobą;
- zarządzanie i administracja naszymi klientami oraz biznesem;
- ulepszanie i rozwijanie naszego biznesu (w tym poprzez szkolenie systemów sztucznej inteligencji); i/lub
- poprawa jakości, treści i trafności naszych komunikatów (jeśli subskrybujesz nasze materiały), poprzez śledzenie Twoich interakcji z tymi materiałami, tj. czy otrzymujesz, otwierasz lub klikasz link w wiadomości e-mail.
- Dane biograficzne i kontaktowe
- Dane logowania do konta
- Dane zawodowe
- Dane dotyczące preferencji
- Dane dotyczące wykorzystania kanałów cyfrowych
- Korespondencja
|Uzasadnione interesy (aby skutecznie zarządzać i świadczyć usługi dla Ciebie oraz poprawiać nasze usługi), chyba że wymagane jest uzyskanie zgody zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych.
Do utrzymania kanałów cyfrowych i zarządzania nimi. Obejmuje to:
- trwający przegląd i ulepszanie informacji umieszczonych na naszych kanałach cyfrowych, aby zapewnić ich przyjazność dla użytkownika oraz zapobiegać potencjalnym zakłóceniom lub atakom cybernetycznym;
- przeprowadzanie analizy i rozwiązywanie problemów wymaganych do wykrycia złośliwego kodu/aktorów i zrozumienia, jak mogą one wpływać na Twój system IT; i/lub
- statystyczne monitorowanie i analizę aktualnych ataków na urządzenia i systemy oraz ciągłą adaptację oferowanych rozwiązań w celu zabezpieczenia urządzeń i systemów przed obecnymi atakami.
Możemy również zanonimizować Twoje dane osobowe w tym celu.
- Dane biograficzne i kontaktowe
- Dane logowania do konta
- Dane zawodowe
- Dane dotyczące preferencji
- Dane dotyczące wykorzystania kanałów cyfrowych
- Korespondencja
|Prawnie uzasadnione interesy (utrzymanie i zarządzanie usługami technologii informacyjnej, bezpieczeństwo sieci i danych oraz zapobieganie oszustwom), chyba że wymagana jest zgoda zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych.
|Do celów opisanych w naszym oświadczeniu o plikach cookie
- Dane logowania do konta
- Dane dotyczące preferencji
- Dane dotyczące wykorzystania kanałów cyfrowych
Uzasadniony interes (zapewnienie niezbędnej funkcjonalności naszego kanału cyfrowego), chyba że zgoda jest wymagana przez obowiązujące prawo ochrony danych.
Zgoda tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo ochrony danych, np. w związku z informacjami uzyskanymi z plików cookie nieistotnych i podobnych technologii. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie w swoich preferencjach dotyczących plików cookie.
Do celów analizy, statystyki, profilowania i wglądu. Obejmuje to:
- zrozumienie potrzeb i zainteresowań naszych klientów;
- przeprowadzanie segmentacji rynku (w tym dla celów marketingowych);
- prowadzenie działań związanych z analizą rynku; i/lub w celu personalizacji kanałów cyfrowych, usług lub komunikacji w oparciu o dane profilowe, które przypisaliśmy do Ciebie.
Możemy również zanonimizować Twoje dane osobowe do tego celu.
- Dane biograficzne i kontaktowe
- Dane logowania do konta
- Dane zawodowe
- Dane dotyczące preferencji
- Dane dotyczące wykorzystania kanałów cyfrowych
- Korespondencja
|Uzasadnione interesy (poprawa i rozwijanie naszego modelu biznesowego i usług, lepsze zrozumienie naszych klientów), o ile wymagana zgoda nie jest określona przez obowiązujące prawo o ochronie danych.
Dla celów marketingowych/promocyjnych. Obejmuje to:
- komunikowanie się z Tobą, aby dostarczyć informacje o usługach, produktach i/lub wydarzeniach, które mogą Cię zainteresować, za pośrednictwem e-maila, telefonu, mediów społecznościowych
- przeprowadzanie segmentacji rynku (w tym dla celów marketingowych);
- prowadzenie działań związanych z analizą rynku; i/lub w celu personalizacji kanałów cyfrowych, usług lub komunikacji w oparciu o dane profilowe, które przypisaliśmy do Ciebie.
Możemy również zanonimizować Twojedane osobowe do tego celu.
- Dane biograficzne i kontaktowe
- Dane logowania do konta
- Dane zawodowe
- Dane dotyczące preferencji
- Dane dotyczące wykorzystania kanałów cyfrowych
- Korespondencja
|Uzasadniony interes (informowanie naszych klientów dotyczące kanałow cyfrowych oraz naszych produktów i usług), chyba że obowiązujące przepisy o ochronie danych wymagają zgody.
Możesz wycofać tę zgodę/wypisać się w dowolnym momencie, klikając link anulowania subskrypcji znajdujący się w każdej komunikacji.
Do celów prawnych i regulacyjnych. Obejmuje to:
- zapewnienie i ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami oraz wewnętrznymi politykami i procedurami;
- przeprowadzanie kontroli KYC, kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz innych kontroli należytej staranności;
- zapobieganie oszustwom i wykrywanie oszustw i/lub innych działań przestępczych lub nieprawidłowości; i/lub
- Ustanawianie i obsługa roszczeń prawnych
- Dane biograficzne i kontaktowe
- Dane zawodowe
- Dane dotyczące wykorzystania kanałów cyfrowych
- Korespondencja
- Dane identyfikacyjne/Dane Poznaj Swojego Klienta
- Dane dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Dane transakcyjne
|Zobowiązania prawne, gdzie przetwarzanie jest wymagane przez prawo lub regulacje.
We wszystkich innych przypadkach uzasadnione interesy (w celu spełnienia naszych zobowiązań i wykonywania naszych praw prawnych).
|Aby uzyskać wsparcie biznesowe (takie jak usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe) lub zrestrukturyzować naszą działalność, w tym w kontekście sprzedaży, transferów, fuzji i przejęć (oraz negocjacji wyżej wymienionych).
- Dane biograficzne i kontaktowe
- Dane logowania do konta
- Dane zawodowe
- Dane dotyczące preferencji
- Dane dotyczące wykorzystania kanałów cyfrowych
- Korespondencja
|Uzasadniony interes (restrukturyzacja naszego biznesu), chyba że wymagana jest zgoda zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych.
Możesz zdecydować się nie podawać nam swoich danych osobowych. Jednak, jeśli zdecydujesz się ich nie podawać, możemy nie być w stanie zaoferować Ci niektórych naszych usług.
Możemy stosować profile w stosunku do Ciebie na podstawie powyżej wymienionych danych osobowych. Takie profile mogą być wykorzystywane do personalizacji kanałów cyfrowych lub usług, do podejmowania decyzji dotyczących wyświetlanych reklam oraz/lub w ramach wykrywania i zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa.
Udostępnianie wewnątrz grupy
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom w ramach naszej grupy spółek jako część naszych operacji biznesowych.
Inni dostawcy usług
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym dostawcom usług, agentom i kontrahentom w celu świadczenia nam usług (na przykład, naszym księgowym, doradcom zawodowym oraz dostawcom usług IT i komunikacyjnych). Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym, którzy mogą je wykorzystywać do własnych celów (zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych), takich jak zarządzanie i promocja ich produktów/usług. Każdy dostawca zewnętrzny, którego wyznaczamy, musi chronić Twoje dane osobowe zgodnie z wymaganymi umownie środkami bezpieczeństwa.
Platformy mediów społecznościowych
W ograniczonym zakresie, w jakim ma to zastosowanie, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do prowadzenia kampanii reklamowych na platformach mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn, Instagram i Facebook, w celu dostarczania informacji o nadchodzących usługach lub nowych produktach oraz aby zapewnić, że otrzymujesz tylko istotne reklamy dotyczące naszych produktów i usług. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe platformom społecznościowym, aby podczas korzystania z danej platformy społecznościowej wyświetlały Ci się reklamy dotyczące naszych produktów i usług lub produktów i usług naszych partnerów, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe platformom mediów społecznościowych, aby pomóc nam w wyświetlaniu odpowiednich reklam osobom, które według tych platform mogą mieć podobne zainteresowania do Twoich.
Ujawnienia prawne i regulacyjne
Możemy ujawniać Twoje dane osobowe, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw i/lub w celu spełnienia wymogów postępowania sądowego, nakazu sądowego, żądania regulatora lub innego procesu prawnego serwowanego nam. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe w związku z postępowaniami sądowymi. Te podmioty mogą być zlokalizowane poza Twoją jurysdykcją. W tych przypadkach organ prawny i/lub regulacyjny będzie uznawany za administratora danych (działającego na własną rękę) i będzie głównie odpowiedzialny za decydowanie, jak Twoje dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane po ich udostępnieniu przez nas.
Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe agencjom informacji kredytowej i agencjom zapobiegania oszustwom w celu oceny zdolności kredytowej i weryfikacji dopasowania produktów, sprawdzania tożsamości, zarządzania Twoim kontem oraz zapobiegania działalności przestępczej.
Odbiorcy restrukturyzacyjni
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim (i ich doradcom), którym możemy zdecydować się sprzedać, przenieść lub połączyć części naszej działalności lub aktywów.
Jako firma międzynarodowa możemy przechowywać lub przekazywać Twoje dane osobowe do innych podmiotów grupy na całym świecie. W takim przypadku zapewnimy, że jurysdykcja importująca oferuje odpowiedni poziom ochrony danych lub dostarczymy dane osobowe w ramach kompleksowego, elastycznego i globalnego schematu zgodności, który wdraża odpowiednie środki i zabezpieczenia (w tym odpowiedni moduł standardowych klauzul umownych UE i suplementu UK, tam gdzie mają zastosowanie) w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Podobnie, gdy przekazujemy dane osobowe stronie trzeciej zlokalizowanej w innej jurysdykcji, zapewnimy, że zostaną podjęte odpowiednie środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych, na przykład poprzez włączenie odpowiednich klauzul do naszych umów z stronami trzecimi.
Możesz zażądać dalszych informacji na temat naszych międzynarodowych transferów i zabezpieczeń umownych, które wdrażamy, używając poniższych danych kontaktowych.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych będzie się różnić w zależności od celu, w jakim je wykorzystujemy. Będziemy musieli przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla każdego celu zgodnie z potrzebami naszej działalności, jak to udokumentowano w naszych wewnętrznych politykach. Mogą się one różnić w zależności od jurysdykcji. Na przykład, jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii i mamy z Tobą umowę, zazwyczaj będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 6 lat po zakończeniu tej umowy, chyba że spodziewamy się postępowania sądowego, wtedy będziemy je przechowywać dłużej.
Obliczamy okres przechowywania na podstawie czasu, kiedy dane osobowe są potrzebne do: (a) realizacji celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności, (b) spełnienia terminów wymaganych lub zalecanych przez organy regulacyjne, stowarzyszenia zawodowe lub związki, (c) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zachowania prawnego i innych zobowiązań prawnych (w tym zobowiązań umownych), oraz (d) spełnienia Twoich żądań.
Mogą istnieć prawa lub przepisy, które określają minimalny okres, przez jaki musimy przechowywać Twoje dane osobowe. Będziemy przechowywać Twoje dane wyłącznie przez zdefiniowany okres przechowywania, a następnie dokonamy ich anonimizacji lub usuniemy. Anonimizacja danych osobowych oznacza zapewnienie, że dane nie są już możliwe do zidentyfikowania z Tobą osobiście. Robimy to poprzez agregowanie danych (na przykład, aby dokonać ustaleń dotyczących grupy ludzi w przeciwieństwie do konkretnej osoby) lub usuwając wszelkie osobiste identyfikatory (na przykład informacje kontaktowe), abyśmy mogli nadal używać danych do identyfikacji trendów i wzorców, ale nie możemy połączyć tych danych z Tobą.
Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji usługi, możemy zachować „listę wykluczającą” zawierającą Twoje dane, abyśmy wiedzieli, że zrezygnowałeś z subskrypcji i aby upewnić się, że nie zostaniesz skontaktowany ponownie. Twoje dane osobowe znajdujące się na liście wykluczającej nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.
Niektóre lub wszystkie prawa wymienione poniżej będą miały zastosowanie do Ciebie w zależności od Twojego miejsca zamieszkania. Na przykład, jeśli znajdujesz się w EOG lub w Wielkiej Brytanii, mają do Ciebie zastosowanie wszystkie prawa wymienione poniżej, a jeśli jesteś w Australii, masz prawo dostępu i poprawienia swoich danych osobowych.
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów, masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, z powodów związanych z Twoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie.
Jeśli skorzystasz z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym kontekście. Jednak w niektórych przypadkach możemy wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych i, jeśli tak jest, poinformujemy Cię o tym.
Zobowiązujemy się do współpracy z Tobą w celu uzyskania sprawiedliwego rozwiązania wszelkich skarg dotyczących wykorzystywania przez nas Twoich danych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub chcesz złożyć skargę do naszych zespołów ds. ochrony prywatności (w tym do odpowiednich inspektorów ochrony danych), skorzystaj z poniższych danych w sekcji Kontakt.
Możesz mieć prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Prosimy pamiętać, że wszystkie wymienione powyżej prawa nie są absolutne i istnieją sytuacje, w których nie można ich wykonywać lub nie mają zastosowania.
Podmiot Castrol odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych to Castrol Group Holdings Limited lub odpowiednia firma Castrol działająca w Twoim kraju lub regionie. Jeżeli jest to wymagane, więcej informacji o lokalnej spółce Castrol działającej w Twoim kraju znajdziesz w Aneksie właściwym dla Twojego kraju . W zależności od działalności przetwarzania, inne spółki grupy Castrol mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia, naszych praktyk dotyczących prywatności lub Twoich praw związanych z ochroną danych, skontaktuj się z nami pod adresem privacy.response@castrol.com, w tym z Inspektorami Ochrony Danych lub innymi kontaktami ds. ochrony prywatności, jeśli stosowne.
W przypadku kontaktu z nami prosimy o podanie kraju i/lub stanu, w którym mieszkasz, abyśmy mogli dostarczyć odpowiednie informacje i obsłużyć Twoją prośbę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Korzystając ze swoich praw dotyczących prywatności, możemy poprosić Cię o podanie informacji niezbędnych do zweryfikowania Twojej tożsamości. Jeśli złożysz wniosek za pośrednictwem upoważnionej strony trzeciej, możemy wymagać dowodów potwierdzających, że strona trzecia jest upoważniona do działania w Twoim imieniu przed przystąpieniem do realizacji Twojego wniosku.
Nasze kanały cyfrowe mogą zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych, usług lub treści udostępnianych przez strony trzecie, które pozostają poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszym Oświadczeniem. Interakcja z tą zewnętrzną treścią może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie informacji o Tobie. Praktyki w zakresie ochrony prywatności tych stron trzecich są regulowane ich własnymi oświadczeniami dotyczącymi ochrony prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami tych stron trzecich, aby lepiej zrozumieć ich praktyki w zakresie ochrony prywatności.
Niniejsze oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane w październiku 2026 roku. Zaktualizujemy je ponownie, gdy będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany w prawie i naszych praktykach. Jeśli dokonamy istotnej zmiany w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności, otrzymasz odpowiednie powiadomienie e-mailem zgodnie z wymaganiami prawnymi. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia, aby być na bieżąco z naszym przetwarzaniem Twoich danych osobowych.