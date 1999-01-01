Dane osobowe, lub informacje osobowe, oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio. Możemy przetwarzać następujące dane osobowe na Twój temat:

W stosownych przypadkach możemy dostarczyć Ci dodatkowe oświadczenia dotyczące ochrony prywatności lub powiadomienia specyficzne dla danego kraju, aby przekazać dodatkowe informacje o naszych działaniach przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i lokalnymi praktykami.

Niniejsze oświadczenie wyjaśnia rodzaje danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, cele przetwarzania Twoich danych osobowych, sposób ich wykorzystania i ochrony, czas ich przechowywania oraz Twoje prawa związane z danymi osobowymi.

Kiedy odwiedzasz którąkolwiek z naszych witryn internetowych lub aplikacji („ kanały cyfrowe ”), uczestniczysz w jednym z naszych programów lub wydarzeń, kontaktujesz się z nami, kupujesz nasze produkty i usługi, i/lub prowadzisz z nami jakiekolwiek działania biznesowe w inny sposób, podmiot lub afiliacja Castrol („ Castrol ”, „ my ” w odpowiedniej formie gramatycznej) może zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe.

Poniższa tabelka w bardziej szczegółowy sposób przedstawia, dlaczego zbieramy Twoje dane, jak je wykorzystujemy oraz nasze prawne podstawy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W przypadku, gdy wymaga tego obowiązujące prawo, upewniamy się, że posiadamy odpowiednią podstawę prawną lub inną ważną podstawę do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu. W zależności od obowiązujących przepisów prawa możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie jednej lub kilku podstaw prawnych opisanych poniżej:

Gdy korzystamy z Twoich danych osobowych w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności, upewniamy się, że mamy do tego prawne podstawy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy oraz jak można zarządzać swoimi preferencjami, prosimy odnieść się do strony Preferencje dotyczące plików cookie, dostępnej w każdym z naszych kanałów cyfrowych.

Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie na stronie Preferencje dotyczące plików cookie, dostępnej w naszych kanałach cyfrowych. Możesz również skonfigurować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać wszystkie lub niektóre pliki cookie albo aby informować Cię, kiedy pliki cookie są umieszczane. Prosimy zauważyć, że wyłączenie niektórych plików cookie może wpływać na funkcjonalność lub dostępność niektórych funkcji naszych kanałów cyfrowych.

Gdy korzystasz z naszych stron internetowych lub innych usług cyfrowych, my oraz nasi usługodawcy możemy wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do zbierania informacji o sposobie korzystania z tych usług.

- prowadzenie działań związanych z analizą rynku; i/lub w celu personalizacji kanałów cyfrowych, usług lub komunikacji w oparciu o dane profilowe, które przypisaliśmy do Ciebie.

- komunikowanie się z Tobą, aby dostarczyć informacje o usługach, produktach i/lub wydarzeniach, które mogą Cię zainteresować, za pośrednictwem e-maila, telefonu, mediów społecznościowych

- prowadzenie działań związanych z analizą rynku; i/lub w celu personalizacji kanałów cyfrowych, usług lub komunikacji w oparciu o dane profilowe, które przypisaliśmy do Ciebie.

Zgoda tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo ochrony danych, np. w związku z informacjami uzyskanymi z plików cookie nieistotnych i podobnych technologii. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie w swoich preferencjach dotyczących plików cookie.

- statystyczne monitorowanie i analizę aktualnych ataków na urządzenia i systemy oraz ciągłą adaptację oferowanych rozwiązań w celu zabezpieczenia urządzeń i systemów przed obecnymi atakami.

- przeprowadzanie analizy i rozwiązywanie problemów wymaganych do wykrycia złośliwego kodu/aktorów i zrozumienia, jak mogą one wpływać na Twój system IT; i/lub

- trwający przegląd i ulepszanie informacji umieszczonych na naszych kanałach cyfrowych, aby zapewnić ich przyjazność dla użytkownika oraz zapobiegać potencjalnym zakłóceniom lub atakom cybernetycznym;

- poprawa jakości, treści i trafności naszych komunikatów (jeśli subskrybujesz nasze materiały), poprzez śledzenie Twoich interakcji z tymi materiałami, tj. czy otrzymujesz, otwierasz lub klikasz link w wiadomości e-mail.

Do celów zarządzania klientami oraz do zarządzania i poprawy naszej działalności (w tym naszych usług i produktów) . Obejmuje to:

Możesz zdecydować się nie podawać nam swoich danych osobowych. Jednak, jeśli zdecydujesz się ich nie podawać, możemy nie być w stanie zaoferować Ci niektórych naszych usług.

Profilowanie

Możemy stosować profile w stosunku do Ciebie na podstawie powyżej wymienionych danych osobowych. Takie profile mogą być wykorzystywane do personalizacji kanałów cyfrowych lub usług, do podejmowania decyzji dotyczących wyświetlanych reklam oraz/lub w ramach wykrywania i zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa.

4. Informacje, które udostępniamy

Udostępnianie wewnątrz grupy

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom w ramach naszej grupy spółek jako część naszych operacji biznesowych.

Inni dostawcy usług

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym dostawcom usług, agentom i kontrahentom w celu świadczenia nam usług (na przykład, naszym księgowym, doradcom zawodowym oraz dostawcom usług IT i komunikacyjnych). Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym, którzy mogą je wykorzystywać do własnych celów (zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych), takich jak zarządzanie i promocja ich produktów/usług. Każdy dostawca zewnętrzny, którego wyznaczamy, musi chronić Twoje dane osobowe zgodnie z wymaganymi umownie środkami bezpieczeństwa.

Platformy mediów społecznościowych

W ograniczonym zakresie, w jakim ma to zastosowanie, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do prowadzenia kampanii reklamowych na platformach mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn, Instagram i Facebook, w celu dostarczania informacji o nadchodzących usługach lub nowych produktach oraz aby zapewnić, że otrzymujesz tylko istotne reklamy dotyczące naszych produktów i usług. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe platformom społecznościowym, aby podczas korzystania z danej platformy społecznościowej wyświetlały Ci się reklamy dotyczące naszych produktów i usług lub produktów i usług naszych partnerów, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe platformom mediów społecznościowych, aby pomóc nam w wyświetlaniu odpowiednich reklam osobom, które według tych platform mogą mieć podobne zainteresowania do Twoich.

Ujawnienia prawne i regulacyjne

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw i/lub w celu spełnienia wymogów postępowania sądowego, nakazu sądowego, żądania regulatora lub innego procesu prawnego serwowanego nam. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe w związku z postępowaniami sądowymi. Te podmioty mogą być zlokalizowane poza Twoją jurysdykcją. W tych przypadkach organ prawny i/lub regulacyjny będzie uznawany za administratora danych (działającego na własną rękę) i będzie głównie odpowiedzialny za decydowanie, jak Twoje dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane po ich udostępnieniu przez nas.

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe agencjom informacji kredytowej i agencjom zapobiegania oszustwom w celu oceny zdolności kredytowej i weryfikacji dopasowania produktów, sprawdzania tożsamości, zarządzania Twoim kontem oraz zapobiegania działalności przestępczej.

Odbiorcy restrukturyzacyjni

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim (i ich doradcom), którym możemy zdecydować się sprzedać, przenieść lub połączyć części naszej działalności lub aktywów.

5. Transfery międzynarodowe

Jako firma międzynarodowa możemy przechowywać lub przekazywać Twoje dane osobowe do innych podmiotów grupy na całym świecie. W takim przypadku zapewnimy, że jurysdykcja importująca oferuje odpowiedni poziom ochrony danych lub dostarczymy dane osobowe w ramach kompleksowego, elastycznego i globalnego schematu zgodności, który wdraża odpowiednie środki i zabezpieczenia (w tym odpowiedni moduł standardowych klauzul umownych UE i suplementu UK, tam gdzie mają zastosowanie) w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Podobnie, gdy przekazujemy dane osobowe stronie trzeciej zlokalizowanej w innej jurysdykcji, zapewnimy, że zostaną podjęte odpowiednie środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych, na przykład poprzez włączenie odpowiednich klauzul do naszych umów z stronami trzecimi.

Możesz zażądać dalszych informacji na temat naszych międzynarodowych transferów i zabezpieczeń umownych, które wdrażamy, używając poniższych danych kontaktowych.

6. Przechowywanie Twoich danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych będzie się różnić w zależności od celu, w jakim je wykorzystujemy. Będziemy musieli przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla każdego celu zgodnie z potrzebami naszej działalności, jak to udokumentowano w naszych wewnętrznych politykach. Mogą się one różnić w zależności od jurysdykcji. Na przykład, jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii i mamy z Tobą umowę, zazwyczaj będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 6 lat po zakończeniu tej umowy, chyba że spodziewamy się postępowania sądowego, wtedy będziemy je przechowywać dłużej.

Obliczamy okres przechowywania na podstawie czasu, kiedy dane osobowe są potrzebne do: (a) realizacji celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności, (b) spełnienia terminów wymaganych lub zalecanych przez organy regulacyjne, stowarzyszenia zawodowe lub związki, (c) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zachowania prawnego i innych zobowiązań prawnych (w tym zobowiązań umownych), oraz (d) spełnienia Twoich żądań.

Mogą istnieć prawa lub przepisy, które określają minimalny okres, przez jaki musimy przechowywać Twoje dane osobowe. Będziemy przechowywać Twoje dane wyłącznie przez zdefiniowany okres przechowywania, a następnie dokonamy ich anonimizacji lub usuniemy. Anonimizacja danych osobowych oznacza zapewnienie, że dane nie są już możliwe do zidentyfikowania z Tobą osobiście. Robimy to poprzez agregowanie danych (na przykład, aby dokonać ustaleń dotyczących grupy ludzi w przeciwieństwie do konkretnej osoby) lub usuwając wszelkie osobiste identyfikatory (na przykład informacje kontaktowe), abyśmy mogli nadal używać danych do identyfikacji trendów i wzorców, ale nie możemy połączyć tych danych z Tobą.

Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji usługi, możemy zachować „listę wykluczającą” zawierającą Twoje dane, abyśmy wiedzieli, że zrezygnowałeś z subskrypcji i aby upewnić się, że nie zostaniesz skontaktowany ponownie. Twoje dane osobowe znajdujące się na liście wykluczającej nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.

7. Twoje prawa

Niektóre lub wszystkie prawa wymienione poniżej będą miały zastosowanie do Ciebie w zależności od Twojego miejsca zamieszkania. Na przykład, jeśli znajdujesz się w EOG lub w Wielkiej Brytanii, mają do Ciebie zastosowanie wszystkie prawa wymienione poniżej, a jeśli jesteś w Australii, masz prawo dostępu i poprawienia swoich danych osobowych.

7.1 Prawa ochrony danych

Dostęp do Twoich danych osobowych . W stosownych przypadkach masz prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez nas.

. W stosownych przypadkach masz prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Korekta danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Możesz zażądać poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych na swój temat, które przechowujemy, jednak możemy być zmuszeni zweryfikować dokładność nowych danych, które nam przekazujesz. Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe na Twój temat były dokładne i aktualne. W razie jakichkolwiek zmian w Twoich danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Możesz zażądać poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych na swój temat, które przechowujemy, jednak możemy być zmuszeni zweryfikować dokładność nowych danych, które nam przekazujesz. Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe na Twój temat były dokładne i aktualne. W razie jakichkolwiek zmian w Twoich danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Usunięcie Twoich danych osobowych. Możesz zażądać usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma nadrzędnego powodu dla dalszego ich przetwarzania przez nas. Masz również prawo zażądać od nas usunięcia lub zlikwidowania Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie korzystasz z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), jeśli przetworzyliśmy Twoje informacje niezgodnie z prawem lub jeśli jesteśmy zobowiązani usunąć Twoje dane osobowe, aby spełnić nasze obowiązki prawne.

Możesz zażądać usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma nadrzędnego powodu dla dalszego ich przetwarzania przez nas. Masz również prawo zażądać od nas usunięcia lub zlikwidowania Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie korzystasz z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), jeśli przetworzyliśmy Twoje informacje niezgodnie z prawem lub jeśli jesteśmy zobowiązani usunąć Twoje dane osobowe, aby spełnić nasze obowiązki prawne. Ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz poprosić o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

Jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych; - Gdy nasze użycie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli; Gdy potrzebujesz, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli ich już nie potrzebujemy, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych; lub Jeśli sprzeciwiasz się naszemu wykorzystaniu Twoich informacji, ale musimy zweryfikować, czy posiadamy nadrzędne uzasadnione podstawy do kontynuowania ich przetwarzania.

Możesz poprosić o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: Przeniesienie pewnych danych osobowych do Ciebie lub strony trzeciej. Gdy to prawo ma zastosowanie, dostarczymy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego. Prosimy pamiętać, że to prawo dotyczy tylko informacji, które zostały nam przekazane przez Ciebie, a które przetwarzamy na podstawie zgody lub gdy jest to niezbędne do realizacji umowy z Tobą.

Wycofać zgodę, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody . Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczać Ci określonych produktów lub usług. Poinformujemy Cię o tym w momencie wycofania zgody . Gdy prosimy o zgodę, można ją cofnąć za pomocą narzędzia do zarządzania zgodami cyfrowymi lub wysyłając e-maila na podane poniżej dane kontaktowe.

7.2 Prawo do sprzeciwu

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów, masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, z powodów związanych z Twoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie.

Jeśli skorzystasz z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym kontekście. Jednak w niektórych przypadkach możemy wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych i, jeśli tak jest, poinformujemy Cię o tym.

7.3 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zobowiązujemy się do współpracy z Tobą w celu uzyskania sprawiedliwego rozwiązania wszelkich skarg dotyczących wykorzystywania przez nas Twoich danych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub chcesz złożyć skargę do naszych zespołów ds. ochrony prywatności (w tym do odpowiednich inspektorów ochrony danych), skorzystaj z poniższych danych w sekcji Kontakt.

Możesz mieć prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prosimy pamiętać, że wszystkie wymienione powyżej prawa nie są absolutne i istnieją sytuacje, w których nie można ich wykonywać lub nie mają zastosowania.

8. Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane osobowe

Podmiot Castrol odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych to Castrol Group Holdings Limited lub odpowiednia firma Castrol działająca w Twoim kraju lub regionie. Jeżeli jest to wymagane, więcej informacji o lokalnej spółce Castrol działającej w Twoim kraju znajdziesz w Aneksie właściwym dla Twojego kraju . W zależności od działalności przetwarzania, inne spółki grupy Castrol mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia, naszych praktyk dotyczących prywatności lub Twoich praw związanych z ochroną danych, skontaktuj się z nami pod adresem privacy.response@castrol.com, w tym z Inspektorami Ochrony Danych lub innymi kontaktami ds. ochrony prywatności, jeśli stosowne.

W przypadku kontaktu z nami prosimy o podanie kraju i/lub stanu, w którym mieszkasz, abyśmy mogli dostarczyć odpowiednie informacje i obsłużyć Twoją prośbę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Korzystając ze swoich praw dotyczących prywatności, możemy poprosić Cię o podanie informacji niezbędnych do zweryfikowania Twojej tożsamości. Jeśli złożysz wniosek za pośrednictwem upoważnionej strony trzeciej, możemy wymagać dowodów potwierdzających, że strona trzecia jest upoważniona do działania w Twoim imieniu przed przystąpieniem do realizacji Twojego wniosku.

9. Witryny internetowe stron trzecich, do których podajemy łącza

Nasze kanały cyfrowe mogą zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych, usług lub treści udostępnianych przez strony trzecie, które pozostają poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszym Oświadczeniem. Interakcja z tą zewnętrzną treścią może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie informacji o Tobie. Praktyki w zakresie ochrony prywatności tych stron trzecich są regulowane ich własnymi oświadczeniami dotyczącymi ochrony prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami tych stron trzecich, aby lepiej zrozumieć ich praktyki w zakresie ochrony prywatności.

10. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności

Niniejsze oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane w październiku 2026 roku. Zaktualizujemy je ponownie, gdy będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany w prawie i naszych praktykach. Jeśli dokonamy istotnej zmiany w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności, otrzymasz odpowiednie powiadomienie e-mailem zgodnie z wymaganiami prawnymi. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia, aby być na bieżąco z naszym przetwarzaniem Twoich danych osobowych.