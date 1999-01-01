Zapoznaj się z odpowiedziami na często zadawane pytania, jakie otrzymuje nasza infolinia pomocy technicznej.
Są dwa źródła, by znaleźć właściwy olej do swojego pojazdu
Instrukcja obsługi pojazdu powinna zawierać informacje na temat wymaganej lepkości i specyfikacji oraz może nawet rekomendować konkretny produkt. Właściciel pojazdu może wykorzystać te informacje, porównując je z danymi na opakowaniu Castrol w sklepie lub na naszej stronie internetowej w celu ustalenia, który produkt jest odpowiedni.
Jeśli Państwa samochód został wyprodukowany po roku 1995, mogą Państwo skorzystać z Wyszukiwarki olejów. Wpisując numer rejestracyjny, można uzyskać informacje oraz zalecenia odnośnie do olejów Castrol pasujących do danego pojazdu**.
Wyszukiwarka olejów podpowiada również przy wyborze olejów Castrol do motocykli, pojazdów terenowych i użytkowych, a także sprzętu rolniczego. Wystarczy przeprowadzić wyszukiwanie pojazdu według marki i modelu.
Kliknij tutaj, aby skorzystać z Wyszukiwarki olejów.
** Jeśli odpowiedni produkt jest dostępny.
Oleje Castrol MAGNATEC Stop-Start nadają się zarówno do pojazdów wyposażonych, jak i niewyposażonych w technologię stop-start* i mogą być bezpiecznie mieszane z poprzednimi klasami MAGNATEC o tej samej lepkości i specyfikacji.
Element „Stop-Start” w nazwie Castrol MAGNATEC zasadniczo nie odnosi się do technologii silnika, która umożliwia automatyczne wyłączanie i włączanie silnika w celu zaoszczędzenia paliwa i ograniczenia emisji. Określenie MAGNATEC Stop-Start dotyczy „stylu” jazdy charakterystycznego dla wielu z nas w trakcie codziennego dojeżdżania.
Za każdym razem jazda samochodem do pracy lub zawiezienie dzieci do szkoły wymaga zatrzymywania się na światłach, czekania na skrzyżowaniach lub stania w wolno poruszających się kolejkach pojazdów. Praca na biegu jałowym powoduje zwiększone zużycie silnika. Castrol MAGNATEC Stop-Start chroni silnik szczególnie w warunkach wzmożonego ruchu ulicznego, zapewniając o 20%* lepszą ochronę silnika przed zużyciem ściernym podczas częstego zatrzymywania się i ruszania.
Aby uzyskać pewność co do zastosowania oleju o prawidłowej specyfikacji / lepkości, należy zawsze odnieść się do instrukcji obsługi.
* W porównaniu z wartością graniczną dla testu silnika OM646LA.
Castrol CEE Spółka z o.o.
ul. Grzybowska 62
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Tel: +48 22 307 77 77
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