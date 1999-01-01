Są dwa źródła, by znaleźć właściwy olej do swojego pojazdu

1. Instrukcja obsługi pojazdu

Instrukcja obsługi pojazdu powinna zawierać informacje na temat wymaganej lepkości i specyfikacji oraz może nawet rekomendować konkretny produkt. Właściciel pojazdu może wykorzystać te informacje, porównując je z danymi na opakowaniu Castrol w sklepie lub na naszej stronie internetowej w celu ustalenia, który produkt jest odpowiedni.

2. Wyszukiwarka olejów



Jeśli Państwa samochód został wyprodukowany po roku 1995, mogą Państwo skorzystać z Wyszukiwarki olejów. Wpisując numer rejestracyjny, można uzyskać informacje oraz zalecenia odnośnie do olejów Castrol pasujących do danego pojazdu**.

Wyszukiwarka olejów podpowiada również przy wyborze olejów Castrol do motocykli, pojazdów terenowych i użytkowych, a także sprzętu rolniczego. Wystarczy przeprowadzić wyszukiwanie pojazdu według marki i modelu.

Kliknij tutaj, aby skorzystać z Wyszukiwarki olejów.