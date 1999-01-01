Stonepeak finalizuje przejęcie większościowego udziału w Castrol od bp
Londyn i Nowy Jork, 2 listopada 2026 – Stonepeak, wiodąca firma zajmująca się inwestycjami alternatywnymi i specjalizująca się w infrastrukturze, ogłosiła dziś finalizację nabycia 65% udziałów w Castrol, globalnym liderze w dziedzinie środków smarnych, od BP p.l.c. („bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). BP pozostanie właścicielem 35% udziałów w Castrol.
Dzięki wsparciu Stonepeak oraz dalszemu wsparciu BP, Castrol będzie umacniać swoją pozycję jako jeden z największych na świecie dostawców kluczowych środków smarnych i płynów eksploatacyjnych dla sektora motoryzacyjnego, transportowego i przemysłowego. Nowy model własności zapewnia Castrol większą elastyczność finansową i operacyjną, umożliwiając firmie szybszy rozwój zarówno na obecnych rynkach, jak i w nowych segmentach. Rozwój ten będzie wspierany przez technologię marki, relacje z klientami oraz globalny zasięg.
Jak podano w komunikacie prasowym dotyczącym transakcji, Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments”) również zainwestuje w transakcję jako pośredni udziałowiec mniejszościowy.
W związku z finalizacją transakcji powołano nową Radę Dyrektorów spółki Castrol, której przewodniczyć będzie Ben van Beurden, przewodniczący Clariant AG i były dyrektor generalny Shell plc. Rada Dyrektorów będzie składać się z czterech niezależnych dyrektorów, w tym przewodniczącego, trzech dyrektorów związanych ze Stonepeak, dwóch dyrektorów z BP oraz jednego dyrektora z CPP Investments. Każdy z dyrektorów posiada bogate doświadczenie i wiedzę, które będą cennym wsparciem dla Castrol..
Castrol jest jedną z wiodących marek środków smarnych na świecie, obsługującą klientów i konsumentów z sektora motoryzacyjnego, morskiego, przemysłowego i energetycznego. Marki Castrol są znane na całym świecie z wysokiej jakości i doskonałych osiągów, będących efektem wieloletniego zaangażowania firmy w innowacje i rozwój najnowocześniejszych technologii. Produkty Castrol są dostępne w ponad 150 krajach, a od ponad 127 lat marka pomaga napędzać świat – na drogach i torach wyścigowych, w powietrzu, na morzu i w przestrzeni kosmicznej.
astrol jest wspierany przez Stonepeak, wiodącą firmę specjalizującą się w inwestycjach alternatywnych, która posiada 65% udziałów w Castrol, oraz przez BP p.l.c. („bp”) (NYSE: BP) (LON: BP), posiadającą pozostałe 35%. Castrol ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii i zatrudnia ponad 6 000 pracowników na całym świecie. Więcej informacji na stronie www.castrol.com
Stonepeak to wiodąca firma specjalizująca się w inwestycjach alternatywnych i infrastrukturalnych, zarządzająca aktywami o wartości około 98 mld USD.. Stonepeak inwestuje na całym świecie w stabilne przedsiębiorstwa oparte na aktywach rzeczowych, koncentrując się na ochronie kapitału i osiąganiu atrakcyjnych wyników inwestycyjnych przy ograniczonym ryzyku.. Jako sponsor funduszy private equity i funduszy kredytowych Stonepeak zapewnia kapitał, wsparcie operacyjne oraz długoterminowe partnerstwo, wspierając rozwój inwestycji w kluczowych sektorach, takich jak infrastruktura cyfrowa, energia i transformacja energetyczna, transport i logistyka oraz nieruchomości..
Siedziba główna Stonepeak znajduje się w Nowym Jorku oraz biura w Houston, Waszyngtonie (D.C.), Londynie, Hongkongu, Seulu, Singapurze, Sydney, Tokio, Abu Zabi i Rijadzie. Więcej informacji na stronie www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson