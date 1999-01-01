Zmiany w strukturze własności Castrol zapewniają firmie większą elastyczność finansową i operacyjną oraz wspierają jej dalszy rozwój.

Powołuje nową Radę Dyrektorów Castrol, której przewodniczy Ben van Beurden, przewodniczący Clariant AG i były dyrektor generalny Shell plc

Londyn i Nowy Jork, 2 listopada 2026 – Stonepeak, wiodąca firma zajmująca się inwestycjami alternatywnymi i specjalizująca się w infrastrukturze, ogłosiła dziś finalizację nabycia 65% udziałów w Castrol, globalnym liderze w dziedzinie środków smarnych, od BP p.l.c. („bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). BP pozostanie właścicielem 35% udziałów w Castrol.

Dzięki wsparciu Stonepeak oraz dalszemu wsparciu BP, Castrol będzie umacniać swoją pozycję jako jeden z największych na świecie dostawców kluczowych środków smarnych i płynów eksploatacyjnych dla sektora motoryzacyjnego, transportowego i przemysłowego. Nowy model własności zapewnia Castrol większą elastyczność finansową i operacyjną, umożliwiając firmie szybszy rozwój zarówno na obecnych rynkach, jak i w nowych segmentach. Rozwój ten będzie wspierany przez technologię marki, relacje z klientami oraz globalny zasięg.

To ważny moment w 127-letniej historii Castrol i cieszymy się, że możemy być jego częścią. W ścisłej współpracy z doskonałym zespołem zarządzającym i pracownikami Castrol skoncentrujemy się w najbliższym czasie na doskonaleniu działalności operacyjnej i zrównoważonym wzroście. Wierzymy, że Castrol ma przed sobą świetlaną przyszłość i cieszymy się, że będziemy mogli wspierać firmę w umacnianiu jej wiodącej pozycji na rynku, dalszym odpowiadaniu na potrzeby klientów oraz w kolejnym etapie rozwoju.. Anthony Borreca Starszy Dyrektor Zarządzający w Stonepeak

Castrol rozpoczyna kolejny etap swojej historii z bardzo mocnej pozycji, dzięki zaufanym markom, silnym relacjom z klientami, utalentowanym pracownikom oraz jasno określonej strategii rozwoju. Jestem dumna z tego, co udało nam się osiągnąć jako część BP. Cieszę się również na współpracę ze Stonepeak, która pozwoli nam wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia, w pełni rozwinąć potencjał Castrol i dalej rozwijać firmę z korzyścią dla naszych interesariuszy. Michelle Jou Dyrektor Generalna Castrol

Jak podano w komunikacie prasowym dotyczącym transakcji, Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments”) również zainwestuje w transakcję jako pośredni udziałowiec mniejszościowy.

W związku z finalizacją transakcji powołano nową Radę Dyrektorów spółki Castrol, której przewodniczyć będzie Ben van Beurden, przewodniczący Clariant AG i były dyrektor generalny Shell plc. Rada Dyrektorów będzie składać się z czterech niezależnych dyrektorów, w tym przewodniczącego, trzech dyrektorów związanych ze Stonepeak, dwóch dyrektorów z BP oraz jednego dyrektora z CPP Investments. Każdy z dyrektorów posiada bogate doświadczenie i wiedzę, które będą cennym wsparciem dla Castrol..