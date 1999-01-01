Veuillez consulter les réponses aux questions les plus fréquentes reçues par notre assistance technique en ligne.
Voici les 3 méthodes pour trouver le lubrifiant adapté à votre véhicule.
Le carnet d’entretien de votre véhicule doit normalement indiquer la viscosité et la spécification requises, et peut même recommander un produit spécifique. Vous pouvez rechercher ces informations sur les bidons Castrol en magasin ou sur notre site Web, et trouver ainsi le produit adapté.
Si votre voiture a été construite après 1995, vous pouvez utiliser l’outil Sélecteur de lubrifiant. En indiquant votre numéro d’immatriculation, vous pouvez obtenir des informations et des recommandations sur les lubrifiants Castrol adaptés à votre véhicule**.
L’outil Sélecteur de lubrifiant vous permet également de trouver des lubrifiants Castrol pour les deux-roues, les engins de chantier, les véhicules utilitaires et les machines agricoles, en faisant une simple recherche sur la marque et le modèle.
Cliquez ici pour utiliser l’outil Sélecteur de lubrifiant.
** Si un produit adapté est disponible
Les lubrifiants Castrol MAGNATEC STOP-START sont adaptés aux véhicules disposant ou non de la technologie moteur stop-start*, et peuvent être mélangés en toute sécurité avec les anciens grades MAGNATEC de mêmes viscosité et spécification.
La partie « STOP-START » du nom Castrol MAGNATEC ne fait en réalité pas référence à la technologie moteur qui permet à la voiture de s’arrêter et de redémarrer automatiquement pour économiser du carburant et réduire les émissions. Le nom MAGNATEC STOP-START fait référence au « type » de conduite que nombre d’entre nous adoptent lors de nos trajets quotidiens.
À chaque fois que vous prenez votre voiture pour aller au travail ou conduire vos enfants à l’école, vous devez vous arrêter aux feux, attendre aux carrefours ou faire la queue à cause du ralentissement de la circulation. Tout ce temps passé dans la circulation use et endommage votre moteur. Castrol MAGNATEC STOP-START protège particulièrement votre moteur dans des conditions de circulation difficiles, offrant 20 %* de protection en plus contre l’usure liée aux démarrages fréquents.
Consultez toujours votre carnet d’entretien pour vérifier que vous utilisez un lubrifiant de spécification/viscosité adaptée.
* par rapport au standard de l’industrie du test moteur OM646LA.
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