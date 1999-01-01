*Dans l'ensemble du portefeuille des huiles moteur Castrol, seule Castrol EDGE démontre une performance ultime en dépassant les limites des spécifications de l’industrie, tout en obtenant soit plusieurs spécifications OEM structurantes pour la formulation, soit en faisant l’objet d’un co‑développement de formulation avec un constructeur. Cette performance est évaluée selon sept facteurs critiques : puissance, endurance, températures élevées, pression, usure, propreté et économie de carburant (> 80 % des produits Castrol EDGE, sur la base des volumes de ventes mondiaux du portefeuille 2024).

** L’image seule ne reflète pas l’emballage réel.

