Cette recherche explore l'ensemble complexe des facteurs neurophysiologiques susceptibles d'influencer la sensation de plaisir que les conducteurs éprouvent au volant
Chez Castrol, nous partageons votre passion pour la conduite. Tandis que nous concevons Castrol EDGE pour offrir des performances ultimes, nous avons voulu comprendre la science des données derrière la « sensation de conduite ». À travers une étude indépendante, nous avons examiné l’ensemble complexe de facteurs neurophysiologiques susceptibles d’influencer les sensations ressenties par les conducteurs au volant, l’importance relative de la vitesse, ainsi que le « point idéal » où l’individu se trouve dans un état de « flow » (immersion et concentration optimales) et où la sensation de conduite atteint son apogée.
Les participants à l’étude ont porté des appareils de surveillance du cerveau, des yeux, du cœur et de la peau lors de cinq tests différents, au cours desquels ils conduisaient ou étaient conduits, tous réalisés sur une piste dédiée au Royaume-Uni. La capture et l’analyse de volumes importants de données neurophysiologiques ont été prises en charge par Brainbox, une entreprise de neurosciences située au Royaume-Uni qui fournit des technologies avancées de recherche sur le cerveau, ainsi que des formations et un soutien scientifique aux organisations menant des travaux de recherche et des essais cliniques.
Plaisir de conduire
Découvrez comment les participants ont été testés et les principales conclusions de l’étude.
Notre étude Castrol EDGE « Plaisir de conduire » suggère que celui-ci résulte de la convergence à un niveau élevé de trois facteurs clés : viscéral (un état intense de stimulation mentale et physique), intellectuel (le degré d’implication de l’esprit dans la tâche à accomplir) et émotionnel l’équilibre entre excitation et peur).
Si l’un de ces trois facteurs dépasse un seuil jugé gérable par le conducteur (et cela peut varier considérablement d’un individu à l’autre), il peut être submergé par les différents stimuli extérieurs et l’expérience bascule du frisson à un état de peur. D’un point de vue neurophysiologique, les principaux indicateurs de stress, tels que la fréquence cardiaque et le mouvement des yeux passent à un schéma moins cohérent, moins maîtrisé.
Notre étude Castrol EDGE « Plaisir de conduire » suggère également que le plaisir de conduire est associé au fait que les participants se sentent très concentrés et en contrôle de la situation dans un environnement encadré et sur circuit fermé. C'est dans ces conditions qu'ils peuvent entrer dans un état neurophysiologique de « flow ».
Castrol a commandé cette recherche dans le cadre de son approche du développement produit fondée sur les données (« data engineered »), mettant en lumière les capacités de Castrol EDGE, conçue à partir de données techniques pour des performances ultimes.
L’étude Castrol « Plaisir de conduire » en détail
Découvrez l’histoire complète en détail, notamment l’approche de l’étude et ce qu’elle suggère sur l’expérience de conduite dans un environnement maîtrisé et sur circuit fermé.Lire l'article complet
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