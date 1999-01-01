« Le plaisir de conduire provient d’une immersion maîtrisée, et non de la vitesse »

Chez Castrol, nous partageons votre passion pour la conduite. Tandis que nous concevons Castrol EDGE pour offrir des performances ultimes, nous avons voulu comprendre la science des données derrière la « sensation de conduite ». À travers une étude indépendante, nous avons examiné l’ensemble complexe de facteurs neurophysiologiques susceptibles d’influencer les sensations ressenties par les conducteurs au volant, l’importance relative de la vitesse, ainsi que le « point idéal » où l’individu se trouve dans un état de « flow » (immersion et concentration optimales) et où la sensation de conduite atteint son apogée.

Les participants à l’étude ont porté des appareils de surveillance du cerveau, des yeux, du cœur et de la peau lors de cinq tests différents, au cours desquels ils conduisaient ou étaient conduits, tous réalisés sur une piste dédiée au Royaume-Uni. La capture et l’analyse de volumes importants de données neurophysiologiques ont été prises en charge par Brainbox, une entreprise de neurosciences située au Royaume-Uni qui fournit des technologies avancées de recherche sur le cerveau, ainsi que des formations et un soutien scientifique aux organisations menant des travaux de recherche et des essais cliniques.