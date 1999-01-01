リキッドエンジニアリングとは、すべてのオイル交換を正しく行うこと

オイル交換の時期には、どのオイルが車に適切かを知っておくことが極めて重要になります。このような質問に答えることは日々難しくなっています。最新のエンジンは小型化し、またより強力になり、エンジン圧力上昇への対応と燃費効率化を考え、さまざまな全合成油が推奨されます。

また、マッスルカーや欧州からの輸入車の場合は、全合成油を推奨されることが多いでしょう。旧式国産車の場合は、鉱物油を推奨されるかもしれません。それが最も経済的な選択であっても、全合成油は高いエンジン保護性能を持ち合わせています。すべてのオイル交換においてどのエンジンオイルを使用すればよいかを知ることは極めて重要です。

お客様のオーナーズマニュアルには、指定オイルの業界仕様、タイプ、グレードが記載されていることが多いですが、カストロールの「最適オイル選び」ツールをお使いいただくと、さまざまなオプションをひと目で確認でき、最適な選択をすることが可能です。ぜひお試しください。