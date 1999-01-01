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全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
※お取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは直接店舗にご確認ください。
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あらゆる状況下においてもエンジン本来のパフォーマンスを引き出す高性能エンジンオイルです
下記のメーカー承認を取得しています
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710
VW 502 00/ 505 00
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ACEA C3指定車、主要輸入メーカー規格におすすめのエンジンオイル
下記のメーカー承認を取得しています
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00
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厳しい環境下においても優れた性能を発揮する、高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイルです
下記のメーカー承認を取得しています
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710
VW 502 00/ 505 00
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ハイパワーエンジンのパフォーマンスを最大限に引き出す高性能エンジンオイル
下記のメーカー承認を取得しています
Approved for BMW models M5 / M6 / Z8 / Z3M up to 2010 and BMW model M3 up to 2013
VW 501 01/ 505 00
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