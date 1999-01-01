カストロールエッジは、エンジン性能に関わる7つの重要ポイント*に着目し、データエンジニアリングに基づいて設計されたエンジンオイルです。
エンジンのすべてが最適な状態で機能すると、車本来のパフォーマンスは最大限に引き上げられます。
長年にわたるエンジニアリングの蓄積と、膨大なデータの解析により、
カストロールはエンジン性能を向上させることができる “7つの重要ポイント*” を導き出しました。
このデモは、世界で最も過酷な道やサーキットを合計30,000km 走行させ、一般走行では遭遇しない厳しい条件下でエンジンオイルを試すよう設計されたものです。その走行距離は、推奨されるオイル交換距離を大幅に超えており、オイルに最高レベルの負荷を与えるテストとなりました。
このデモを120回繰り返した結果、カストロール エッジが非常に厳しい耐久チャレンジにも耐え、7つの重要ポイント*において優れた性能を発揮できることが確認されました。
（※ 外部サイトへリンクします。）
全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
※お取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは直接店舗にご確認ください。
（※ 外部サイトへリンクします。）
全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
※お取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは直接店舗にご確認ください。
あらゆる状況下においてもエンジン本来のパフォーマンスを引き出す高性能エンジンオイルです
下記のメーカー承認を取得しています
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710
VW 502 00/ 505 00
（※ 外部サイトへリンクします。）
全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
※お取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは直接店舗にご確認ください。
（※ 外部サイトへリンクします。）
全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
※お取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは直接店舗にご確認ください。
ACEA C3指定車、主要輸入メーカー規格におすすめのエンジンオイル
下記のメーカー承認を取得しています
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00
（※ 外部サイトへリンクします。）
全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
※お取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは直接店舗にご確認ください。
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する、高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイルです
下記のメーカー承認を取得しています
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710
VW 502 00/ 505 00
（※ 外部サイトへリンクします。）
全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
※お取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは直接店舗にご確認ください。
（※ 外部サイトへリンクします。）
全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
※お取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは直接店舗にご確認ください。
（※ 外部サイトへリンクします。）
全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
※お取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは直接店舗にご確認ください。
ハイパワーエンジンのパフォーマンスを最大限に引き出す高性能エンジンオイル
下記のメーカー承認を取得しています
Approved for BMW models M5 / M6 / Z8 / Z3M up to 2010 and BMW model M3 up to 2013
VW 501 01/ 505 00
（※ 外部サイトへリンクします。）
全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
※お取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは直接店舗にご確認ください。