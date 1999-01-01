エンジンの長寿命化に貢献

走行距離が伸びるにつれて、エンジン内部はスラッジが発生しやすくなります。スラッジは粘度の高いタール状の物質で、適切に対処しないまま放置すると、エンジンの不調や出力低下、さらにはエンジンの焼き付きにつながる可能性があります。



カストロール GTX はこうした課題に対応するよう設計されています。



カストロール GTX の3X CLEAN処方はスラッジの発生・堆積を抑制し、エンジン内を清浄に保ちます。業界基準と比較して、より高い清浄性を実現します**。