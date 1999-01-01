カストロール GTXは3X CLEAN（スリーエックス クリーン）処方により、エンジン内を清浄に保ち、長寿命化をサポートします。
走行距離が伸びるにつれて、エンジン内部はスラッジが発生しやすくなります。スラッジは粘度の高いタール状の物質で、適切に対処しないまま放置すると、エンジンの不調や出力低下、さらにはエンジンの焼き付きにつながる可能性があります。
カストロール GTX はこうした課題に対応するよう設計されています。
走行距離の増加に伴い、エンジンはスラッジの影響を受けやすくなります。スラッジは粘度の高いタール状の物質で、放置すると、エンジンの不調や出力低下、さらにはエンジン停止につながる可能性があります。
カストロール GTX : スラッジの粒子を捕らえ、コントロールし、クリーンに保ちます。
カストロール GTX の3X CLEAN処方はスラッジの発生・堆積を抑制し、エンジン内を清浄に保ちます。
3X CLEAN処方により、スラッジの粒子を捕らえ、コントロールし、クリーンに保ちます。オイル中の堆積物を抑え、新たなスラッジの発生を抑えるバリアを形成することで、エンジン内を清浄に保ちエンジンの長持ちをサポートします*。
エンジン内の有害なスラッジを取り込んで捕らえます。
スラッジを封じ込め、スラッジの粒子が表面に付着することを防ぎます。
オイル交換時に古いオイルと共にスラッジが除去されることでエンジンをクリーンに保ちます。
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全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
お取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは直接店舗にご確認ください。
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