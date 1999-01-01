個人データまたは個人情報とは、直接または間接的に個人を特定できるあらゆる情報をいいます。 当社は、お客様に関する以下の個人データを処理する場合があります。

必要に応じて、適用される法的要件および地域の慣行に従い、当社のデータ処理活動に関する追加情報を提供するための補足的なプライバシーステートメントまたは国・地域別の通知を提供する場合があります。

本ステートメントでは、当社がお客様について処理する個人データの種類、その処理目的、利用方法および保護方法、保存期間ならびにお客様の個人データに関する権利について説明します。

お客様が当社のウェブサイトまたはアプリ（以下「 デジタル資産 」）を利用し、当社のキャンペーンまたはイベントに参加し、当社にお問い合わせを行い、当社の製品またはサービスを購入し、その他の方法で当社と取引を行う場合、Castrol（以下「 Castrol 」、「 当社 」）の事業体または関連会社は、お客様の個人データを収集および処理することがあります。

以下の表では、当社がお客様のデータを収集する理由、その利用方法、および適用されるデータ保護法に基づく法的根拠について、詳しく説明します。

適用法令により求められる場合、当社は、本ステートメントに記載する目的でお客様の個人データを処理するための適切な法的根拠またはその他の有効な正当化事由を確保します。 国・地域および適用される要件に応じて、当社は、以下を含む1つ以上の法的根拠または処理根拠に依拠する場合があります。

当社は、本プライバシーステートメントに記載する目的でお客様の個人データを利用する際、適法な根拠に基づいてこれを行います。

当社が使用するCookieの詳細および設定管理の方法については、各デジタル資産上に掲載されているCookie設定ページをご確認ください。

お客様は、当社のデジタル資産上で提供されるCookie設定ページからCookieの設定を管理できます。 また、ブラウザの設定により、すべてまたは一部のCookieを拒否したり、Cookieが設定される際に通知を受けたりすることもできます。 特定のCookieを無効にすると、デジタル資産の一部機能が正常に動作しなくなったり、利用できなくなったりする場合がありますのでご注意ください。

お客様が当社のデジタル資産を利用する際、当社およびサービスプロバイダーは、Cookieその他類似の技術を使用して、お客様によるデジタル資産の利用状況に関する情報を収集することがあります。

当社は、この目的のために、お客様の 個人情報を匿名化する場合もあります。

- 市場分析を行うこと、および／または、お客様に適用したプロファイルデータに基づいて、デジタル資産、サービスまたはコミュニケーションをパーソナライズすること。

- お客様が関心を持つ可能性のあるサービス、製品および／またはイベントに関する情報を、メール、電話、ソーシャルメディアを通じてお知らせすること

当社は、この目的のために、お客様の 個人情報を匿名化する場合も あります。

- 市場分析を行うこと、および／または、お客様に適用したプロファイルデータに基づいて、デジタル資産、サービスまたはコミュニケーションをパーソナライズすること。

同意 （必須ではないCookieおよび類似技術から取得する情報など、適用されるデータ保護法により同意が必要とされる場合に限ります）。 お客様は、Cookie設定からいつでもこの同意を撤回できます。

正当な利益 （当社のデジタル資産に必要な機能を提供するため）。ただし、適用されるデータ保護法により同意が必要とされる場合を除きます。

当社は、お客様の 個人データを、この 目的のために匿名化することがあります。

- デバイスおよびシステムに対する現在の攻撃を統計的に監視・分析し、これらの攻撃からデバイスおよびシステムを保護するために提供するソリューションを継続的に調整すること

- 悪意のあるコードまたは攻撃者を検知し、お客様のITシステムに及ぼす可能性のある影響を把握するために必要なトラブルシューティングおよび分析を行うこと、および／または

- 当社のデジタル資産で提供する情報を継続的に確認・改善し、使いやすさを確保するとともに、潜在的な障害やサイバー攻撃を防止すること

- お客様が当社からの情報配信を希望している場合に、電子メールを受信したか、開封したか、または電子メール内のリンクをクリックしたかなど、配信した情報に対するお客様の反応を確認し、当社からの情報の質、内容および関連性を向上させるため

顧客管理ならびに当社の事業（サービスおよび製品を含みます）の運営および改善を目的として 。これには、以下が含まれます。

お客様は、当社に個人データを提供しないことを選択できます。 ただし、個人データをご提供いただけない場合、当社は一部のサービスを提供できないことがあります。

プロファイリング

当社は、上記の個人データに基づいてお客様のプロファイルを作成する場合があります。 このようなプロファイルは、デジタル資産やサービスのパーソナライズ、お客様に表示する広告の決定、および／またはセキュリティ上の脅威の検知・防止に利用される場合があります。

4. 当社が共有する情報

グループ内での共有

当社は、事業運営の一環として、お客様の個人データを当社グループ内の他の法人と共有する場合があります。

第三者のサービス提供者

当社は、当社にサービスを提供する第三者のサービス提供者、代理人および委託先（会計士、専門アドバイザー、IT・通信サービス提供者など）と、お客様の個人データを共有する場合があります。 当社は、ビジネスパートナーとお客様の個人データを共有する場合もあります。ビジネスパートナーは、適用されるデータ保護法で認められる範囲において、自社の製品・サービスの運営やプロモーションなど、独自の目的で当該データを利用することがあります。 当社が起用する第三者のサービス提供者は、契約上求められるセキュリティ対策に従って、お客様の個人データを保護しなければなりません。

ソーシャルメディアプラットフォーム

適用される範囲に限り、当社は、お客様の個人データを利用してLinkedIn、Instagram、Facebookなどのソーシャルメディアプラットフォーム上で広告キャンペーンを実施し、提供予定のサービスや新製品に関する情報をお知らせするとともに、当社の製品・サービスに関連性の高い広告を表示する場合があります。 当社は、お客様がソーシャルメディアプラットフォームを利用する際に、当社または当社のパートナーの製品・サービスのうち、お客様が関心を持つと考えられる広告を表示するため、お客様の個人データを当該プラットフォームと共有する場合があります。 また、ソーシャルメディアプラットフォームが、お客様と類似する関心を持つ可能性が高いと判断した方に関連性の高い広告を表示できるよう、お客様の個人データを当該プラットフォームと共有する場合があります。

法令または規制に基づく開示

当社は、法令により求められる場合、または当社の権利を保護し、司法手続、裁判所命令、規制当局からの要請その他当社に適用される法的手続に従うために開示が必要であると判断した場合、お客様の個人データを開示することがあります。 また、法的手続に関連して、お客様の個人データを共有する場合があります。 これらの機関は、お客様が所在する法域外に所在する場合があります。 この場合、法的機関および／または規制当局は、当社の指示に基づかずに行動するデータ管理者とみなされ、当社から共有された後の個人データの保有・利用方法を決定する主たる責任を負います。

また、信用力および製品の適合性の評価、本人確認、アカウント管理ならびに犯罪行為の防止を目的として、信用調査機関および詐欺防止機関とお客様の個人データを共有する場合があります。

事業再編に伴う情報の受領者

当社は、当社の事業または資産の一部の売却、譲渡もしくは統合の相手方となる可能性のある第三者およびそのアドバイザーと、お客様の個人データを共有する場合があります。

5. 国外への移転

当社は国際的に事業を展開する企業として、お客様の個人データを世界各地の他のグループ会社で保管し、または当該会社に移転する場合があります。 この場合、当社は、移転先の法域で十分な水準のデータ保護が確保されていることを確認します。これが確保されていない場合には、適切な措置および保護手段（該当する場合、EU標準契約条項の関連モジュールおよび英国補遺を含みます）を組み込んだ、包括的かつ柔軟なグローバルコンプライアンスの枠組みに基づいて個人データを提供し、適用されるデータ保護法に従ってお客様の個人データを保護します。

同様に、異なる法域に所在する第三者へ個人データを移転する場合、当社は、第三者との契約に適切な条項を盛り込むなど、お客様の個人データに十分な保護水準を確保するための適切な措置が講じられていることを確認します。

当社による国外移転および契約上の保護措置の詳細については、以下の連絡先を通じてお問い合わせいただけます。

6. お客様のデータの保存

当社がお客様の個人データを保存する期間は、その利用目的によって異なります。 当社は、社内方針に定める事業上の必要性に基づき、各目的の達成に必要な期間、お客様の個人データを保存します。 この期間は、法域によって異なる場合があります。 例えば、お客様が英国に所在し、当社がお客様と契約を締結している場合、訴訟が予想されるためにより長い保存期間が必要となる場合を除き、通常は契約終了後6年間、お客様の個人データを保存します。

当社は、個人データが次の目的に必要とされる期間に基づいて保存期間を算定します。(a) 本プライバシーステートメントに記載する目的を達成すること、(b) 規制当局、専門機関または業界団体が要求または推奨する期間を満たすこと、(c) 適用法、法的保全義務その他の法的義務（契約上の義務を含みます）を遵守すること、(d) お客様からの要請に対応すること。

法令により、お客様の個人データを保存しなければならない最低期間が定められている場合があります。 当社は、定められた保存期間に限りお客様のデータを保存し、その後、匿名化または削除します。 個人データの匿名化とは、当該データからお客様個人を識別できない状態にすることを意味します。 当社は、データを集計すること（特定の個人ではなく、集団について分析結果を得る場合など）、または個人を識別できる情報（連絡先情報など）を削除することにより匿名化します。これにより、傾向やパターンの把握にデータを利用することはできますが、そのデータをお客様に結び付けることはできなくなります。

お客様がサービスの配信停止を選択した場合、配信停止済みであることを把握し、再度連絡しないようにするため、お客様の情報を含む「配信停止リスト」を保存する場合があります。 配信停止リストに保存されたお客様の個人データを、その他の目的で利用することはありません。

7. お客様の権利

お客様の所在地に応じて、以下に定める権利の一部または全部が適用されます。 例えば、お客様がEEAまたは英国に所在する場合は以下のすべての権利が認められ、オーストラリアに所在する場合はご自身の個人データへのアクセスおよび訂正を求める権利が認められます。

7.1 データ保護に関する権利

お客様の個人データへのアクセス 。 該当する場合、お客様は、当社が保有するご自身の個人データの写しを受け取る権利を有します。

。 該当する場合、お客様は、当社が保有するご自身の個人データの写しを受け取る権利を有します。 当社が保有するお客様の個人データの訂正。 お客様は、当社が保有する不完全または不正確な個人データの訂正を求めることができます。ただし、当社は、お客様から新たに提供されたデータの正確性を確認する場合があります。 当社が保有するお客様の個人データを正確かつ最新の状態に保つことが重要です。 お客様の個人データに変更があった場合は、以下の連絡先までお知らせください。

お客様は、当社が保有する不完全または不正確な個人データの訂正を求めることができます。ただし、当社は、お客様から新たに提供されたデータの正確性を確認する場合があります。 当社が保有するお客様の個人データを正確かつ最新の状態に保つことが重要です。 お客様の個人データに変更があった場合は、以下の連絡先までお知らせください。 お客様の個人データの消去。 当社が個人データの処理を継続すべき優先的な理由がない場合、お客様は当該個人データの削除または消去を求めることができます。 また、お客様が処理に異議を申し立てる権利を適切に行使した場合（以下参照）、当社がお客様の情報を違法に処理した場合、または法的義務を遵守するために個人データを消去する必要がある場合にも、お客様は個人データの削除または消去を求める権利を有します。

当社が個人データの処理を継続すべき優先的な理由がない場合、お客様は当該個人データの削除または消去を求めることができます。 また、お客様が処理に異議を申し立てる権利を適切に行使した場合（以下参照）、当社がお客様の情報を違法に処理した場合、または法的義務を遵守するために個人データを消去する必要がある場合にも、お客様は個人データの削除または消去を求める権利を有します。 お客様の個人データの処理の制限。 お客様は、以下の場合に個人データの処理の停止を求めることができます。

データの正確性を当社に確認させる場合。 当社によるデータの利用が違法であるものの、お客様がその消去を希望しない場合。 当社がデータを必要としなくなった後も、お客様が法的請求の提起、行使または防御のために当該データの保存を必要とする場合。または お客様が当社による情報の利用に異議を申し立て、当社が処理を継続する優先的な正当事由を有するか確認する必要がある場合。

お客様は、以下の場合に個人データの処理の停止を求めることができます。 お客様の特定の個人データを、お客様または第三者へ移転する権利。 この権利が適用される場合、当社は、構造化され、一般的に使用される機械可読形式で、お客様またはお客様が指定した第三者に個人データを提供します。 この権利は、お客様が当社に提供した情報のうち、当社がお客様の同意に基づいて処理するもの、またはお客様との契約を履行するために処理が必要なものにのみ適用されます。

当社がお客様の同意に基づいて個人データを処理している場合に、その同意を撤回する権利。 同意の撤回は、撤回前に行われた処理の適法性に影響を及ぼしません。 お客様が同意を撤回した場合、当社は一部の製品またはサービスを提供できなくなることがあります。 これに該当する場合、当社はお客様が同意を撤回する際にその旨をお知らせします。 当社が同意を求める場合、お客様はデジタル同意管理ツールを利用するか、以下の連絡先にメールを送信することにより、同意を撤回できます。

7.2 異議を申し立てる権利

当社が正当な利益に基づいてお客様の個人データを処理する場合、お客様は、ご自身の特定の状況に関する理由に基づき、プロファイリングを含む当該処理にいつでも異議を申し立てる権利を有します。

お客様が異議を申し立てる権利を行使した場合、当社はその目的における個人データの処理を停止します。 ただし、当社が個人データの処理を継続するためのやむを得ない正当な理由を示すことができる場合があります。その場合は、お客様にお知らせします。

7.3 監督当局に苦情を申し立てる権利

当社は、お客様の情報の利用に関する苦情について、公正な解決を図るため、お客様と誠実に協力します。 ご懸念がある場合、または関連するデータ保護責任者を含む当社のプライバシーチームに苦情を申し立てる場合は、以下の「お問い合わせ」に記載する連絡先をご利用ください。

お客様は、管轄する監督当局に苦情を申し立てる権利を有する場合があります。

上記の権利はいずれも絶対的なものではなく、行使できない場合や適用されない場合がありますので、ご了承ください。

8. お客様の個人データの管理責任者

お客様の個人データの処理について責任を負うCastrol法人は、Castrol Group Holdings Limited、またはお客様の国もしくは地域で事業を行う該当するCastrol法人です。 必要に応じて、現地のCastrol法人の詳細を各国・地域別の補足条項でご確認ください。 処理の内容に応じて、その他のCastrolグループ会社がお客様の個人データを処理する場合もあります。

本ステートメント、当社のプライバシーに関する取扱い、またはお客様のデータ保護に関する権利についてご質問がある場合は、privacy.response@castrol.comまでお問い合わせください。該当する場合、データ保護責任者その他のプライバシー担当窓口が対応します。

お問い合わせの際は、適切な情報を提供し、適用法に従ってご要請に対応できるよう、お住まいの国および／または州をお知らせください。

お客様がプライバシーに関する権利を行使する際、当社は本人確認に必要な情報の提供をお願いする場合があります。 お客様が権限を付与した第三者を通じて要請を提出した場合、当社は要請を処理する前に、その第三者がお客様の代理として行動する権限を有することを示す証拠の提出を求めることがあります。

9. リンク先の第三者ウェブサイト

当社のデジタル資産には、第三者が提供する外部ウェブサイト、サービスまたはコンテンツへのリンクが含まれる場合があります。これらは当社の管理外にあり、本ステートメントの適用対象ではありません。 これらの外部コンテンツを利用すると、第三者がお客様に関する情報を収集または共有する場合があります。 これらの第三者による個人データの取扱いには、各第三者のプライバシーステートメントが適用されます。 第三者による個人データの取扱いを十分に理解するため、各第三者の利用規約をご確認ください。

10. 本プライバシーステートメントの変更

本ステートメントの最終更新日は2026年10月です。 当社は、法令または当社の取扱いの変更を反映するため、必要に応じて本ステートメントを更新します。 本プライバシーステートメントに重要な変更を加える場合、当社は法的要件に従って適切なメール通知を行います。 お客様の個人データの処理に関する最新情報をご確認いただくため、本ステートメントを定期的にご確認ください。