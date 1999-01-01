始動した瞬間から途切れない保護性能
エンジン摩耗の約75％が始動時に発生し、街乗り走行での加速、減速、アイドリングの繰り返しによって進行していきます。
カストロール マグナテックは、こうした摩耗リスクに対応するために開発されました。
カストロール マグナテックは、脆弱なエンジン内金属部品の表面に磁石のようにしっかりと吸着します。
当社の処方には、トップクラスの大学での表面分析技術によって証明された、表面活性成分が含まれています。
カストロール マグナテックは、バルブトレイン、タイミングチェーン、ピストンやベアリングのような重要なエンジン内金属部品に固定されます。
カストロール マグナテックは、 熱とプレッシャーがかかると金属表面に結合し固定されることが証明されています。
カストロール マグナテックは、 主要な業界規格を満たしており、エンジンのダメージや摩耗から守ります。
＊ 業界規格の摩耗テストで測定し、その要求値との比較
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全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
※お取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは直接店舗にご確認ください。
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