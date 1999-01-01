カストロール トランスマックス トランスミッションフルードは、トランスミッションの保護と長寿命化をサポートします。
車両のドライブラインは、トランスミッション、ドライブシャフト、アクスルなどで構成される高度なシステムです。エンジンの動力をスムーズかつ的確に伝えるためには、ドライブラインに適した専用の潤滑が求められます。
スムーズドライブテクノロジー™を採用したカストロール トランスマックスは、摩擦や摩耗の低減と熱の適切な管理をサポートし、スムーズな変速性能と部品の長寿命化をサポートします。これにより、より快適なドライビングフィールをサポートするとともに、燃費性能の維持にも役立ちます。
ドライブラインシステムに求められる性能と保護性能をサポートするカストロール トランスマックス。スムーズで快適な走行をサポートします。
カストロール トランスマックス
カストロール トランスマックスが、より滑らかな走りと優れた車両保護性能を実現する仕組みをご紹介します。
カストロール トランスマックスは、トランスミッションおよびアクスルの長寿命化をサポートする乗用車向けトランスミッションフルード製品群です。幅広いメーカーの車両に対応する製品をラインアップしています。
ドライブラインは、自動車の走行を支える重要なシステムです。エンジンの動力を車輪へ伝え、車両を前進させる役割を担っています。トランスミッション、ドライブシャフト、アクスルなどで構成されるドライブラインは、トルクの伝達や変速を行うとともに、走行状況に応じて車輪を適切に回転させるために重要な役割を果たしています。
トランスミッションは、エンジンから車輪へ伝わる動力を制御するドライブラインの重要な構成部品です。
オートマチック車ではスムーズな変速を実現し、マニュアル車ではドライバーがより直接的に操作できる一方で、内部では大きな摩擦や熱が発生しています。
トランスミッションが効率よく作動することは、優れた走行性能や燃費性能、快適なドライビングにとって重要です。
トランスミッションのメンテナンスが不十分な場合、変速性能の低下や出力伝達の悪化、さらには高額な修理につながる可能性があります。
そのため、複雑なギヤ、ベアリング、クラッチを摩耗や熱による劣化から保護するために、専用設計された高性能な潤滑油が求められます。
アクスルは、車両重量を支えながらデファレンシャルから車輪へ動力を伝達する、ドライブラインの重要な構成部品です。
駆動性能と走行安定性の両方に関わる重要な役割を担っており、とりわけ旋回時や高負荷走行時には大きな圧力やトルク、摩擦にさらされます。
こうした継続的な負荷やデファレンシャル内部で発生する高温環境により、アクスルシステムを良好な状態に保つことは、スムーズで静粛性が高く、安全な走行を支えるうえで重要です。
高品質な潤滑は、摩耗の抑制やギヤノイズの低減をサポートするとともに、重要な部品の信頼性維持に貢献します。