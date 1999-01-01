快適なドライビングとトランスミッションの長寿命化をサポート

車両のドライブラインは、トランスミッション、ドライブシャフト、アクスルなどで構成される高度なシステムです。エンジンの動力をスムーズかつ的確に伝えるためには、ドライブラインに適した専用の潤滑が求められます。



スムーズドライブテクノロジー™を採用したカストロール トランスマックスは、摩擦や摩耗の低減と熱の適切な管理をサポートし、スムーズな変速性能と部品の長寿命化をサポートします。これにより、より快適なドライビングフィールをサポートするとともに、燃費性能の維持にも役立ちます。



ドライブラインシステムに求められる性能と保護性能をサポートするカストロール トランスマックス。スムーズで快適な走行をサポートします。