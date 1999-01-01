最新のトランスミッションの要求性能に対応した製品から、走行距離の多い車に適した高品質な鉱物油まで、幅広いマニュアルトランスミッションフルードをラインアップしています。
正確な操作性とコントロール性を求めるドライバーにとって、マニュアルトランスミッションは他にはないドライビング体験をもたらします。
その滑らかなギアチェンジを支えているのが、高い圧力や負荷のもとで作動するギア、シンクロナイザー、ベアリングなどの複雑な機構です。これらの機構が常に優れた性能を発揮するためには、マニュアルトランスミッション特有の要求に応えるフルードが必要です。カストロールのマニュアルトランスミッションフルードは、滑らかなギアチェンジ、優れた保護性能、そして長期間にわたる確かな性能を発揮するよう特別に設計されています。
カストロール トランスマックスシリーズは、マニュアルトランスミッションに求められる保護性能とパフォーマンスを提供し、優れた伝達効率と安定した走行をサポートします。
カストロール トランスマックス マニュアルシリーズは、長年にわたり培ってきた専門知識と技術を活かし、進化し続ける最新のマニュアルトランスミッションの要求性能に応えるよう設計されています。主に以下の性能を提供します。
シンクロナイザーのスムーズな作動をサポートする処方により、正確で滑らかなギアチェンジを実現。シフト時の抵抗を低減し、快適なドライビングをサポートします。
最適化された摩擦特性により、ギアボックス内部のエネルギーロスを低減。ドライブトレイン全体の効率向上と燃費性能に貢献します。
優れた耐摩耗性能と熱安定性により、部品の早期劣化を抑制し、高額な修理につながるリスクの低減に貢献します。
市街地での走行から車の性能を引き出すような過酷な走行条件まで、カストロールのマニュアルトランスミッションフルードは、さまざまな条件下で優れた保護性能と滑らかなギアチェンジを維持します。
容量：20L
（※ 外部サイトへリンクします。）
全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
※お取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは直接店舗にご確認ください。
デキシロン・マーコン指定の輸入AT車、一部国産車用
優れた高温酸化安定性により、オートマチックトランスミッション内部のスラッジ発生を防止し、安定した変速特性を長期間保持します。
適用
容量：1L
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全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
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独自のスムーズドライブテクノロジー™と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。
適用
国産AT車
（スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く）
容量：20L
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ホンダ AT/CVT車専用
規格
容量：20L
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容量：20L
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