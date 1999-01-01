マニュアルトランスミッションをしっかり保護

正確な操作性とコントロール性を求めるドライバーにとって、マニュアルトランスミッションは他にはないドライビング体験をもたらします。

その滑らかなギアチェンジを支えているのが、高い圧力や負荷のもとで作動するギア、シンクロナイザー、ベアリングなどの複雑な機構です。これらの機構が常に優れた性能を発揮するためには、マニュアルトランスミッション特有の要求に応えるフルードが必要です。カストロールのマニュアルトランスミッションフルードは、滑らかなギアチェンジ、優れた保護性能、そして長期間にわたる確かな性能を発揮するよう特別に設計されています。

カストロール トランスマックスシリーズは、マニュアルトランスミッションに求められる保護性能とパフォーマンスを提供し、優れた伝達効率と安定した走行をサポートします。