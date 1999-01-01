オートマチックトランスミッションを保護

オートマチックトランスミッションは、エンジンの動力を車輪へ伝えるとともに、スムーズで快適な走行を支える複雑なシステムです。



オートマチックトランスミッションが本来の性能を発揮するためには、専用に設計された高性能なフルードが重要な役割を果たします。

カストロール トランスマックスは、オートマチックトランスミッションに求められる保護性能と性能維持をサポートし、スムーズな走行に貢献します。