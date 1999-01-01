重要なトランスミッション部品を保護し、その長寿命化をサポートする 乗用車向けオートマチックトランスミッションフルード製品です。
オートマチックトランスミッションは、エンジンの動力を車輪へ伝えるとともに、スムーズで快適な走行を支える複雑なシステムです。
オートマチックトランスミッションが本来の性能を発揮するためには、専用に設計された高性能なフルードが重要な役割を果たします。
カストロールは、長年培ってきた技術と先進技術を活かし、カストロール トランスマックスをはじめとするオートマチックトランスミッションフルードを開発しています。トランスミッションに求められる以下の重要な性能をサポートします。
なめらかで安定した変速性能により、快適なドライビングをサポートします。
先進の耐摩耗添加剤が、高負荷・高温環境下での摩耗や損傷を抑え、重要な部品をしっかりと保護します。
摩擦の低減とフルードの流動特性の最適化により、燃費性能の向上とドライブトレイン全体の効率化に貢献します。
熱による劣化を抑える処方により、カストロールのオートマチックトランスミッションフルードは、高温時から低温時まで適切な粘度を維持し、安定した性能を発揮します。
優れた耐酸化性能により、メーカー推奨基準に沿った長期の交換サイクルをサポート。メンテナンスにかかる時間や、車を使用できない時間を抑えることで、維持コストの低減にも貢献します。
容量：20L
（※ 外部サイトへリンクします。）
全国ホームセンター・全国二輪車用品店各店舗でお取り扱いしております。
※お取り扱いの無い店舗もございますので、詳しくは直接店舗にご確認ください。
デキシロン・マーコン指定の輸入AT車、一部国産車用
優れた高温酸化安定性により、オートマチックトランスミッション内部のスラッジ発生を防止し、安定した変速特性を長期間保持します。
適用
容量：1L
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独自のスムーズドライブテクノロジー™と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。
適用
国産AT車
（スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く）
容量：20L
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ホンダ AT/CVT車専用
規格
容量：20L
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容量：20L
（※ 外部サイトへリンクします。）
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