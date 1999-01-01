Más resistencia por más tiempo

Castrol EDGE es uno de los aceites más resistentes de Castrol y la opción óptima para los conductores que desean la mejor combinación de protección contra sedimentos, protección antidesgaste, control de viscosidad y máximo rendimiento del motor con la resistencia necesaria para mantener este nivel insuperable de protección del motor por hasta 32 000 kilómetros (20 000 millas) entre cambios de aceite.



Los motores actuales son más pequeños, más potentes y están bajo mayor presión que nunca. Castrol EDGE ha sido diseñado para resistir la fricción intensa de los motores modernos y proporciona un rendimiento en alta presión 10 veces mejor que el estándar más reciente del sector. Las cargas máximas del motor y las temperaturas extremas pueden descomponer los lubricantes más débiles, por lo que el control de viscosidad es la medida definitiva de resistencia de cualquier aceite para motor. Castrol EDGE ha demostrado ser 3 veces más resistente a la descomposición de la viscosidad que el líder totalmente sintético, por lo que es estable al cizallamiento y mantiene su viscosidad inicial para proporcionar protección durante un ciclo de cambio prolongado de hasta 32 000 kilómetros (20 000 millas) entre cambios de aceite. Más resistencia por más tiempo.



¿Cuáles son los beneficios de Castrol EDGE?

Protección de 32 000 kilómetros (20 000 millas) entre cambios de aceite×

3 veces más resistente que el líder totalmente sintético*

Rendimiento en alta presión 10 veces mejor**

También es apto para híbridos (grados 0W)

Mejora la economía de combustible (grados 0W)

× Hasta 32 000 kilómetros (20 000 millas) o 1 año, lo que ocurra primero

*En la descomposición de la viscosidad medida en la prueba de Kurt Orbahn en grados 5W-30