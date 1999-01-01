Rendimiento que supera las especificaciones del OEM



Castrol EDGE Euro Car es un aceite para motor totalmente sintético de avanzada diseñado para superar los límites de prueba de los principales fabricantes de vehículos, y garantiza el máximo nivel de protección y desbloquear el máximo rendimiento del motor para su automóvil europeo.

Formulado para maximizar el rendimiento en vehículos Europeos



Los fabricantes europeos de automóviles (OEM por sus siglas en inglés) suelen crear especificaciones únicas de aceite para motor para garantizar que el lubricante pueda soportar la intensidad de la presión, el calor y la fricción generados en un motor de alta potencia. Para garantizar el cumplimiento, los principales fabricantes de vehículos desarrollan rigurosas pruebas de motor y se les otorga la aprobación otorgada solo cuando el aceite alcanza los valores mínimos requeridos en cada prueba. Los fluidos Castrol EDGE Euro Car están formulados para superar estos requisitos y ofrecer la máxima protección y rendimiento.





Su automóvil merece Castrol EDGE Euro Car. Está diseñado para ser más resistente bajo presión y maximizar el rendimiento del motor durante todo el ciclo de conducción.



¿Cuáles son los beneficios de Castrol EDGE Euro car?

Marca n.° 1 entre profesionales y técnicos europeos de automóviles*

Supera los límites de prueba de las especificaciones de OEM

Formulado para proporcionar una protección antidesgaste insuperable, menor fricción y control de depósitos para maximizar el rendimiento

Amplia gama de productos que cubren todas las especificaciones europeas relevantes

Consulte nuestras páginas de vehículos europeos para Audi/VW, BMW, Mercedes-Benz y Porsche para ver las pruebas aplicables y los resultados de rendimiento

*Basado en Kantar, Trade Brand Health Research 2022