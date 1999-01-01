Los datos personales o la información personal hacen referencia a cualquier información sobre una persona a partir de la cual se puede identificar a esa persona de manera directa o indirecta. Podemos procesar los siguientes datos personales sobre usted:

Cuando corresponda, podemos proporcionarle declaraciones de privacidad suplementarias o avisos específicos de la jurisdicción para ofrecer más información sobre nuestras actividades de procesamiento de acuerdo con los requisitos legales y las prácticas locales vigentes.

Esta Declaración explica los tipos de datos personales que procesamos sobre usted, los propósitos para los cuales procesamos sus datos personales, cómo los usamos y protegemos, durante cuánto tiempo los conservamos y sus derechos en relación con sus datos personales.

Esta declaración de privacidad (“ Declaración de privacidad ” o esta “ Declaración ”) abarca los datos personales de las siguientes personas:

Cuando visita cualquiera de nuestros sitios web o aplicaciones (el " Activo digital "), participa en uno de nuestros esquemas o eventos, nos contacta, compra nuestros productos y servicios o realiza negocios con nosotros de cualquier otra manera, una entidad o filial de Castrol (" Castrol ", " nosotros ", " nos " o " nuestro ") puede recopilar y procesar sus datos personales.

La tabla a continuación brinda información más detallada sobre por qué recopilamos y cómo utilizamos sus datos y nuestros fundamentos legales según las leyes de protección de datos vigentes.

Cuando se requiera en virtud de la ley vigente, garantizamos que tenemos un fundamento legal adecuado u otra justificación válida para procesar sus datos personales para los fines descritos en esta Declaración. Según la jurisdicción y los requisitos que correspondan, podemos basarnos en una o más de los fundamentos legales o motivos para el procesamiento que estén disponibles para nosotros, incluidos los descritos a continuación:

Cuando usamos sus datos personales para los fines descritos en esta Declaración de privacidad, garantizamos tener un fundamento legal para hacerlo.

Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo puede gestionar sus preferencias, consulte la página Preferencias de cookies disponible en cada uno de nuestros Activos digitales.

Puede gestionar sus preferencias de cookies a través de nuestra página Preferencias de cookies disponible en nuestro Activo digital. También puede configurar los ajustes de su navegador para rechazar todas las cookies o algunas de ellas, o para notificarle cuando se instalen cookies. Tenga en cuenta que desactivar ciertas cookies puede afectar la funcionalidad o disponibilidad de algunas características de nuestros Activos digitales.

Cuando visita nuestro Activo digital, nosotros y nuestros proveedores de servicios podemos utilizar cookies y tecnologías similares para recopilar información sobre su uso de nuestros Activos digitales.

- Realizar verificaciones de conocimiento del cliente, controles de prevención del lavado de dinero y otras verificaciones de diligencia debida.

- Cumplir y evaluar el cumplimiento de las leyes, las normas y las reglamentaciones vigentes, y las políticas y los procedimientos internos.

- Llevar a cabo actividades de análisis de mercado o personalizar los recursos o servicios digitales, o las comunicaciones en función de los datos de perfil que hayamos asociado con usted.

- Comunicarse con usted para proporcionarle información sobre servicios, productos o eventos que puedan ser de su interés a través de correo electrónico, teléfono, redes sociales.

- Llevar a cabo actividades de análisis de mercado o personalizar los recursos o servicios digitales, o las comunicaciones en función de los datos de perfil que hayamos asociado con usted.

Consentimiento solo cuando sea requerido por la legislación de protección de datos vigente, por ejemplo, en relación con la información obtenida de cookies no esenciales y tecnologías similares. Usted puede retirar este consentimiento en cualquier momento en sus preferencias de cookies.

Interés legítimo (proporcionar la funcionalidad necesaria de nuestro Activo digital), a menos que se requiera consentimiento según la legislación de protección de datos vigente.

- Monitoreo y análisis estadísticos de ataques actuales a dispositivos y sistemas, y adaptación continua de las soluciones proporcionadas para asegurar dispositivos y sistemas contra ataques actuales.

- Resolución de problemas/realización de análisis necesarios para detectar códigos/actores maliciosos y entender cómo esto puede afectar su sistema de tecnología de la información (TI).

- Revisión y mejora continuas de la información proporcionada sobre nuestros Activos digitales para asegurar que sean amigables para el usuario y prevenir cualquier posible interrupción o ciberataques.

Para el mantenimiento y la gestión del Activo digital . Esto incluye lo siguiente:

- Para mejorar la calidad, el contenido y la pertinencia de nuestras comunicaciones (cuando usted se haya suscrito para recibirlas) mediante el seguimiento de sus interacciones con esa comunicación, por ejemplo, si recibe o abre un enlace dentro de una comunicación por correo electrónico, o hace clic en él.

- Para mejorar y desarrollar nuestro negocio (incluido a través de la capacitación de sistemas de inteligencia artificial).

Para gestionar clientes y administrar y mejorar nuestro negocio (incluidos nuestros servicios y productos) . Esto incluye lo siguiente:

Puede elegir no proporcionarnos sus datos personales. Sin embargo, si decide no proporcionarlos, es posible que no podamos ofrecerle algunos de nuestros servicios.

Elaboración de perfiles

Podemos aplicar perfiles a usted en función de los datos personales establecidos anteriormente. Dichos perfiles pueden ser utilizados para personalizar el Activo digital o los servicios, decidir qué anunciarle o como parte de la detección y prevención de amenazas a la seguridad.

4. Información que compartimos

Difusión de datos dentro del grupo

Podemos compartir sus datos personales con otras entidades dentro de nuestro grupo de empresas como parte de nuestras operaciones comerciales.

Proveedores de servicios externos

Podemos compartir sus datos personales con proveedores de servicios externos, agentes y contratistas para que nos proporcionen servicios (por ejemplo, nuestros contadores, asesores profesionales y proveedores de TI y comunicaciones). También podemos compartir sus datos personales con nuestros socios comerciales que pueden utilizarlos para sus propios fines (según lo permitido por la ley de protección de datos vigente), por ejemplo, para administrar y promover sus productos/servicios. Cualquier proveedor externo que designemos debe proteger sus datos personales de acuerdo con las medidas de seguridad requeridas por contrato.

Plataformas de redes sociales

En la medida que corresponda, podemos utilizar sus datos personales para llevar a cabo campañas publicitarias en plataformas de redes sociales como LinkedIn, Instagram y Facebook para proporcionar información sobre servicios futuros o nuevos productos y para asegurarnos de que solo reciba publicidad relevante sobre nuestros productos y servicios. Podemos compartir sus datos personales con plataformas de redes sociales para que vea publicidad sobre nuestros productos y servicios o los de nuestros socios, que creemos que le interesarán cuando interactúe con la plataforma de redes sociales relevante. También podemos compartir sus datos personales con plataformas de redes sociales para ayudarnos a presentar publicidad relevante a personas que dichas plataformas determinen que es probable que tengan intereses similares a los suyos.

Divulgaciones legales y reglamentarias

Podemos divulgar sus datos personales según lo requiera la ley o cuando creamos que la divulgación es necesaria para proteger nuestros derechos o cumplir con un procedimiento judicial, una orden judicial, una solicitud de un organismo regulador o cualquier otro proceso legal que nos sea notificado. También podemos divulgar sus datos personales en relación con procedimientos legales. Estos organismos pueden estar situados fuera de su jurisdicción. En estos casos, la autoridad legal o reglamentaria será considerada un controlador de datos (que no actúa según nuestras instrucciones) y será la principal responsable de decidir cómo se mantienen y utilizan sus datos personales una vez que sean divulgados por nosotros.

También podemos compartir sus datos personales con organismos de referencia de crédito y organismos de prevención de fraude con el propósito de evaluar la solvencia y adecuación del producto, verificar su identidad, gestionar su cuenta y prevenir actividades criminales.

Destinatarios de reestructuración

Podemos compartir sus datos personales con terceros (y sus asesores) a quienes podemos elegir vender, transferir o fusionar partes de nuestro negocio o nuestros activos.

5. Transferencias internacionales

Como empresa internacional, podemos almacenar o transferir sus datos personales a otras entidades del grupo en todo el mundo. Cuando este sea el caso, nos aseguraremos de que el nuevo ámbito de competencia ofrezca un nivel adecuado de protección de datos o proporcionaremos los datos personales según un marco de cumplimiento integral, flexible y global que implemente medidas y salvaguardias apropiadas (incluido el módulo relevante de las cláusulas contractuales estándares de la Unión Europea [UE] y el Anexo del Reino Unido, cuando corresponda) para garantizar que sus datos personales estén protegidos de acuerdo con las leyes de protección de datos vigentes.

De manera similar, cuando transferimos datos personales a un tercero ubicado en un ámbito de competencia diferente, nos aseguraremos de que existan medidas apropiadas para garantizar un nivel adecuado de protección para sus datos personales, como incluir cláusulas apropiadas en nuestros acuerdos con terceros.

Puede solicitar más información sobre nuestras transferencias internacionales y las medidas contractuales que implementamos utilizando los detalles de contacto a continuación.

6. Conservación de sus datos

El tiempo durante el cual conservaremos sus datos personales variará según el propósito para el cual los estemos utilizando. Necesitaremos conservar sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para cada propósito de acuerdo con nuestras necesidades empresariales, como se documenta en nuestras políticas internas. Estos pueden variar entre las jurisdicciones. Por ejemplo, si está en el Reino Unido y tenemos un contrato con usted, normalmente conservamos sus datos personales durante 6 años después de la finalización de ese contrato, a menos que se prevea un litigio, en cuyo caso los conservaremos durante más tiempo.

Calculamos el período de conservación en función del tiempo que se necesitan los datos personales para: (a) cumplir con los propósitos descritos en esta Declaración de privacidad, (b) cumplir con los plazos requeridos o recomendados por autoridades reglamentarias, organismos profesionales o asociaciones, (c) cumplir con las leyes vigentes, retenciones legales y otras obligaciones legales (incluidas las obligaciones contractuales), y (d) cumplir con sus solicitudes.

Puede haber leyes o reglamentaciones que establezcan un período mínimo durante el cual debemos conservar sus datos personales. Solo conservamos sus datos durante el período de conservación definido, antes de anonimizar los datos o eliminarlos. Anonimizar datos personales significa asegurar que los datos ya no lo puedan identificar personalmente a usted. Hacemos esto al agrupar los datos (por ejemplo, para hacer un hallazgo sobre un grupo de personas en lugar de una persona específica) o eliminar cualquier identificador personal (por ejemplo, información de contacto), de modo que aún podamos utilizar datos para identificar tendencias y patrones, pero no podamos vincular estos datos con usted.

Si decide darse de baja de un servicio, podemos mantener una “lista de exclusión” que contenga sus detalles para saber que se ha dado de baja y para asegurarnos de que no se lo contacte nuevamente. Los datos personales sobre usted que se encuentren en una lista de exclusión no serán utilizados para ningún otro propósito.

7. Sus derechos

Algunos de los derechos establecidos a continuación o todos ellos le corresponderán a usted según dónde se encuentre. Por ejemplo, si se encuentra en el Espacio Económico Europeo (EEE) o el Reino Unido, tiene todos los derechos que se indican a continuación y, si se encuentra en Australia, tiene derecho a acceder a sus datos personales y corregirlos.

7.1 Derechos de protección de datos

Acceso a sus datos personales . Cuando corresponda, tiene derecho a recibir una copia de los datos personales que conservamos sobre usted.

. Cuando corresponda, tiene derecho a recibir una copia de los datos personales que conservamos sobre usted. Corrección de los datos personales que conservamos sobre usted. Puede solicitar que corrijamos cualquier dato incompleto o inexacto que conservemos sobre usted, aunque es posible que tengamos que verificar la precisión de los nuevos datos que nos proporcione. Es importante que los datos personales que conservemos sobre usted sean precisos y actuales. Comuníquese con nosotros utilizando los datos de contacto a continuación para brindarnos información actualizada en caso de que haya cambios en sus datos personales.

Puede solicitar que corrijamos cualquier dato incompleto o inexacto que conservemos sobre usted, aunque es posible que tengamos que verificar la precisión de los nuevos datos que nos proporcione. Es importante que los datos personales que conservemos sobre usted sean precisos y actuales. Comuníquese con nosotros utilizando los datos de contacto a continuación para brindarnos información actualizada en caso de que haya cambios en sus datos personales. Eliminación de sus datos personales. Puede solicitar que eliminemos datos personales cuando no haya una razón fundamental para que sigamos procesándolos. También tiene el derecho de pedirnos que eliminemos sus datos personales cuando haya ejercido con éxito su derecho a oponerse al procesamiento (consulte más abajo), cuando hayamos procesado su información de manera ilegal o cuando se nos requiera eliminar sus datos personales para cumplir con nuestras obligaciones legales.

Puede solicitar que eliminemos datos personales cuando no haya una razón fundamental para que sigamos procesándolos. También tiene el derecho de pedirnos que eliminemos sus datos personales cuando haya ejercido con éxito su derecho a oponerse al procesamiento (consulte más abajo), cuando hayamos procesado su información de manera ilegal o cuando se nos requiera eliminar sus datos personales para cumplir con nuestras obligaciones legales. Restricción del procesamiento de sus datos personales. Puede solicitar suspender el procesamiento de sus datos personales en las siguientes situaciones:

Si desea que establezcamos la exactitud de los datos. Cuando nuestro uso de los datos sea ilegal, pero no desee que los eliminemos. Cuando necesite que conservemos los datos incluso si ya no los requerimos, puesto que los necesita para establecer, ejercer o defender reclamaciones legales. Usted se ha opuesto al uso de su información por nuestra parte, pero necesitamos verificar si existen motivos legítimos imperiosos que nos permitan continuar procesándola.

Puede solicitar suspender el procesamiento de sus datos personales en las siguientes situaciones: Transferencia de ciertos datos personales suyos a usted o a un tercero. Cuando corresponda este derecho, le proporcionaremos a usted o a un tercero que haya elegido sus datos personales en un formato estructurado, de uso frecuente y legible por máquina. Tenga en cuenta que este derecho solo corresponde a la información que nos haya proporcionado y que procesamos en función del consentimiento o cuando resulta necesario para cumplir un contrato con usted.

Retiro del consentimiento cuando nos basemos en él para procesar sus datos personales. El retiro no afectará la legalidad de cualquier procesamiento realizado antes de que retire su consentimiento. Si retira su consentimiento, es posible que no podamos proporcionarle ciertos productos o servicios. Le informaremos si este es el caso en el momento en que lo retire. Cuando solicitemos su consentimiento, este puede ser retirado a través de una herramienta digital de gestión de consentimiento o al enviar un correo electrónico a los datos de contacto que se indican a continuación.

7.2 Derecho a objetar

Cuando procesamos sus datos personales en función de intereses legítimos, usted tiene derecho a objetar este procesamiento, incluida la elaboración de perfiles, por motivos relacionados con su situación particular, en cualquier momento.

Si ejerce su derecho a objetar, dejaremos de procesar sus datos personales en ese contexto. No obstante, en algunos casos, podremos demostrar que existen motivos legítimos imperiosos para continuar tratando sus datos personales. Si este fuera el caso, se lo informaremos.

7.3 Derecho a presentar una queja ante su autoridad de supervisión

Estamos comprometidos a trabajar con usted para obtener una resolución justa de cualquier queja sobre nuestro uso de su información. Si tiene alguna inquietud o desea presentar una queja a nuestros equipos de privacidad (incluidos los responsables de protección de datos relevantes), utilice los detalles proporcionados a continuación en la sección Contáctenos.

Es posible que tenga derecho a presentar una queja ante una autoridad de supervisión competente.

Tenga en cuenta que todos los derechos enumerados anteriormente no son absolutos, y hay situaciones en las que no pueden ejercerse o no son relevantes.

8. Quién es responsable de sus datos personales

La entidad de Castrol responsable del procesamiento de sus datos personales es Castrol Group Holdings Limited o la empresa de Castrol relevante que opera en su país o región. Cuando sea necesario, consulte más información de la empresa local de Castrol en el anexo específico de su país. Según la actividad de procesamiento, otras empresas del grupo Castrol también pueden procesar sus datos personales.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Declaración, nuestras prácticas de privacidad o sus derechos de protección de datos, comuníquese con nosotros enviando un correo electrónico a privacy.response@castrol.com, incluidos los responsables de protección de datos u otros contactos de privacidad, cuando corresponda.

Al comunicarse con nosotros, indique el país o estado en el que reside para que podamos proporcionarle la información adecuada y manejar su solicitud de acuerdo con las leyes que correspondan.

Cuando ejerza sus derechos de privacidad, podemos pedirle que proporcione información necesaria para verificar su identidad. Si envía una solicitud a través de un tercero autorizado, podemos requerir evidencia de que el tercero está autorizado para actuar en su nombre antes de procesar su solicitud.

9. Sitios web externos a los que hacemos referencia

Nuestros Activos digitales pueden contener enlaces a sitios web externos, servicios o contenido proporcionados por terceros, que están fuera de nuestro control y no están contemplados en esta Declaración. Interactuar con este contenido externo puede permitir a terceros recolectar o compartir información sobre usted. Las prácticas de privacidad de estos terceros están regidas por sus propias declaraciones de privacidad. Le recomendamos que lea los términos de estos terceros para entender mejor sus prácticas de privacidad.

10. Cambio a esta Declaración de privacidad

Esta Declaración fue actualizada por última vez en octubre de 2026. La actualizaremos nuevamente cuando sea necesario para reflejar cambios en la ley y nuestras prácticas. Si hacemos un cambio importante a esta Declaración de privacidad, se le proporcionará un aviso por correo electrónico apropiado de acuerdo con los requisitos legales. Le recomendamos que revise periódicamente esta Declaración para mantenerse informado sobre nuestro procesamiento de sus datos personales.