Cuando visita cualquiera de nuestros sitios web o aplicaciones (el "Activo digital"), participa en uno de nuestros esquemas o eventos, nos contacta, compra nuestros productos y servicios o realiza negocios con nosotros de cualquier otra manera, una entidad o filial de Castrol ("Castrol", "nosotros", "nos" o "nuestro") puede recopilar y procesar sus datos personales.
Esta declaración de privacidad (“Declaración de privacidad” o esta “Declaración”) abarca los datos personales de las siguientes personas:
Esta Declaración explica los tipos de datos personales que procesamos sobre usted, los propósitos para los cuales procesamos sus datos personales, cómo los usamos y protegemos, durante cuánto tiempo los conservamos y sus derechos en relación con sus datos personales.
Cuando corresponda, podemos proporcionarle declaraciones de privacidad suplementarias o avisos específicos de la jurisdicción para ofrecer más información sobre nuestras actividades de procesamiento de acuerdo con los requisitos legales y las prácticas locales vigentes.
Los datos personales o la información personal hacen referencia a cualquier información sobre una persona a partir de la cual se puede identificar a esa persona de manera directa o indirecta. Podemos procesar los siguientes datos personales sobre usted:
|Categoría
|Puntos de datos típicos
|Fuentes típicas
|Datos biográficos y de contacto
|Número de teléfono y dirección postal o de correo electrónico.
|Usted/la interfaz generada por usted
|Credenciales de cuenta.
|Nombres de usuario, contraseñas.
|Usted/información generada por nosotros
|Datos de transacciones.
|Detalles de las transacciones que lleva a cabo a través de nuestros canales, del cumplimiento de los servicios que proporcionamos y detalles de pago.
|Usted/información generada por nosotros
|Datos profesionales.
|Cargo, nombre de la empresa, dirección de correo electrónico de la empresa, número de teléfono comercial, dirección comercial.
|Usted/terceros
|Datos de preferencia.
|Preferencias de comercialización o uso que nos proporciona o que podemos inferir de los otros datos que nos han sido proporcionados.
|Información generada por nosotros/terceros
|Correspondencia.
|Normalmente mantendremos un registro de la correspondencia con usted. Esto puede incluir llamadas telefónicas, que grabamos para ayudarnos a capacitar a nuestro personal y realizar controles de calidad.
|Usted/transcripciones generadas por nosotros
|Datos de uso de Activos digitales.
|Dirección IP, tipo y versión del navegador, configuración de la zona horaria y ubicación, tipos y versiones de complementos del navegador, sistema operativo y plataforma, y otra tecnología en los dispositivos que utiliza para acceder a nuestros Activos digitales (por ejemplo, utilizando cookies y otros rastreadores).
|Información generada por nosotros o terceros
Cuando visita nuestro Activo digital, nosotros y nuestros proveedores de servicios podemos utilizar cookies y tecnologías similares para recopilar información sobre su uso de nuestros Activos digitales.
Puede gestionar sus preferencias de cookies a través de nuestra página Preferencias de cookies disponible en nuestro Activo digital. También puede configurar los ajustes de su navegador para rechazar todas las cookies o algunas de ellas, o para notificarle cuando se instalen cookies. Tenga en cuenta que desactivar ciertas cookies puede afectar la funcionalidad o disponibilidad de algunas características de nuestros Activos digitales.
Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo puede gestionar sus preferencias, consulte la página Preferencias de cookies disponible en cada uno de nuestros Activos digitales.
Cuando usamos sus datos personales para los fines descritos en esta Declaración de privacidad, garantizamos tener un fundamento legal para hacerlo.
Fundamento legal
Cuando se requiera en virtud de la ley vigente, garantizamos que tenemos un fundamento legal adecuado u otra justificación válida para procesar sus datos personales para los fines descritos en esta Declaración. Según la jurisdicción y los requisitos que correspondan, podemos basarnos en una o más de los fundamentos legales o motivos para el procesamiento que estén disponibles para nosotros, incluidos los descritos a continuación:
La tabla a continuación brinda información más detallada sobre por qué recopilamos y cómo utilizamos sus datos y nuestros fundamentos legales según las leyes de protección de datos vigentes.
|Actividad de procesamiento
|Información que utilizamos
|Fundamentos legales relevantes
Para gestionar clientes y administrar y mejorar nuestro negocio (incluidos nuestros servicios y productos). Esto incluye lo siguiente:
- Como parte de nuestro proceso de registro de usuarios.
- Para correspondencia con usted.
- Para la gestión y administración de nuestros clientes y negocios.
- Para mejorar y desarrollar nuestro negocio (incluido a través de la capacitación de sistemas de inteligencia artificial).
- Para mejorar la calidad, el contenido y la pertinencia de nuestras comunicaciones (cuando usted se haya suscrito para recibirlas) mediante el seguimiento de sus interacciones con esa comunicación, por ejemplo, si recibe o abre un enlace dentro de una comunicación por correo electrónico, o hace clic en él.
- Datos biográficos y de contacto
- Credenciales de cuenta.
- Datos profesionales.
- Datos de preferencia.
- Datos de uso de Activos digitales.
- Correspondencia.
|Intereses legítimos (para gestionar y proporcionar servicios de manera efectiva y mejorar nuestros servicios), a menos que se requiera el consentimiento según la ley de protección de datos vigente.
Para el mantenimiento y la gestión del Activo digital. Esto incluye lo siguiente:
- Revisión y mejora continuas de la información proporcionada sobre nuestros Activos digitales para asegurar que sean amigables para el usuario y prevenir cualquier posible interrupción o ciberataques.
- Resolución de problemas/realización de análisis necesarios para detectar códigos/actores maliciosos y entender cómo esto puede afectar su sistema de tecnología de la información (TI).
- Monitoreo y análisis estadísticos de ataques actuales a dispositivos y sistemas, y adaptación continua de las soluciones proporcionadas para asegurar dispositivos y sistemas contra ataques actuales.
También podemos anonimizar sus datos personales para tal fin.
- Datos biográficos y de contacto
- Credenciales de cuenta.
- Datos profesionales.
- Datos de preferencia.
- Datos de uso de Activos digitales.
- Correspondencia.
|Intereses legítimos (mantenimiento y gestión de servicios de tecnología de la información, seguridad de redes y datos, y prevención de fraudes), a menos que se requiera consentimiento según la ley de protección de datos vigente.
|Para el propósito descrito en nuestra declaración sobre cookies.
- Credenciales de cuenta.
- Datos de preferencia.
- Datos de uso de Activos digitales.
Interés legítimo (proporcionar la funcionalidad necesaria de nuestro Activo digital), a menos que se requiera consentimiento según la legislación de protección de datos vigente.
Consentimiento solo cuando sea requerido por la legislación de protección de datos vigente, por ejemplo, en relación con la información obtenida de cookies no esenciales y tecnologías similares. Usted puede retirar este consentimiento en cualquier momento en sus preferencias de cookies.
Para propósitos de análisis, estadística, perfilación e información. Esto incluye lo siguiente:
- Entender las necesidades y los intereses de nuestros clientes.
- Realizar la segmentación de mercado (incluso para propósitos de comercialización).
- Llevar a cabo actividades de análisis de mercado o personalizar los recursos o servicios digitales, o las comunicaciones en función de los datos de perfil que hayamos asociado con usted.
También podemos anonimizar su información personal para tal fin.
- Datos biográficos y de contacto
- Credenciales de cuenta.
- Datos profesionales.
- Datos de preferencia.
- Datos de uso de Activos digitales.
- Correspondencia.
|Intereses legítimos (mejorar y potenciar nuestro modelo de negocio y servicios, comprender mejor a nuestros clientes), a menos que se requiera consentimiento según la ley de protección de datos vigente.
Para fines de promoción/comercialización. Esto incluye lo siguiente:
- Comunicarse con usted para proporcionarle información sobre servicios, productos o eventos que puedan ser de su interés a través de correo electrónico, teléfono, redes sociales.
- Realizar la segmentación de mercado (incluso para propósitos de comercialización).
- Llevar a cabo actividades de análisis de mercado o personalizar los recursos o servicios digitales, o las comunicaciones en función de los datos de perfil que hayamos asociado con usted.
También podemos anonimizar su información personal para tal fin.
- Datos biográficos y de contacto
- Credenciales de cuenta.
- Datos profesionales.
- Datos de preferencia.
- Datos de uso de Activos digitales.
- Correspondencia.
|Interés legítimo (informar a nuestros clientes sobre el Activo digital y nuestros productos y servicios), a menos que el consentimiento sea requerido por la ley de protección de datos vigente.
Usted puede retirar este consentimiento/darse de baja en cualquier momento al hacer clic en el enlace de baja en de cada comunicación.
Para fines legales y reglamentarios. Esto incluye lo siguiente:
- Cumplir y evaluar el cumplimiento de las leyes, las normas y las reglamentaciones vigentes, y las políticas y los procedimientos internos.
- Realizar verificaciones de conocimiento del cliente, controles de prevención del lavado de dinero y otras verificaciones de diligencia debida.
- Prevenir y detectar fraude u otra actividad delictiva o de mala conducta.
- Establecimiento y manejo de reclamaciones legales.
- Datos biográficos y de contacto
- Datos profesionales.
- Datos de uso de Activos digitales.
- Correspondencia.
- Datos de identificación/conocimiento del cliente.
- Datos de prevención de lavado de dinero.
- Datos de transacciones.
|Obligaciones legales, cuando la actividad de procesamiento es requerida por la ley o reglamentación.
En todos los demás casos, intereses legítimos (para cumplir con nuestras obligaciones y ejercer nuestros derechos legales).
|Para recibir apoyo empresarial (como servicios de consultoría, bancarios, legales, de seguros y contables) o para reestructurar nuestro negocio, incluso en el contexto de ventas, transferencias, fusiones y adquisiciones (y las negociaciones de lo anterior).
- Datos biográficos y de contacto
- Credenciales de cuenta.
- Datos profesionales.
- Datos de preferencia.
- Datos de uso de Activos digitales.
- Correspondencia.
|Interés legítimo (reestructuración de nuestro negocio), a menos que se requiera consentimiento según la ley de protección de datos vigente.
Puede elegir no proporcionarnos sus datos personales. Sin embargo, si decide no proporcionarlos, es posible que no podamos ofrecerle algunos de nuestros servicios.
Podemos aplicar perfiles a usted en función de los datos personales establecidos anteriormente. Dichos perfiles pueden ser utilizados para personalizar el Activo digital o los servicios, decidir qué anunciarle o como parte de la detección y prevención de amenazas a la seguridad.
Difusión de datos dentro del grupo
Podemos compartir sus datos personales con otras entidades dentro de nuestro grupo de empresas como parte de nuestras operaciones comerciales.
Proveedores de servicios externos
Podemos compartir sus datos personales con proveedores de servicios externos, agentes y contratistas para que nos proporcionen servicios (por ejemplo, nuestros contadores, asesores profesionales y proveedores de TI y comunicaciones). También podemos compartir sus datos personales con nuestros socios comerciales que pueden utilizarlos para sus propios fines (según lo permitido por la ley de protección de datos vigente), por ejemplo, para administrar y promover sus productos/servicios. Cualquier proveedor externo que designemos debe proteger sus datos personales de acuerdo con las medidas de seguridad requeridas por contrato.
Plataformas de redes sociales
En la medida que corresponda, podemos utilizar sus datos personales para llevar a cabo campañas publicitarias en plataformas de redes sociales como LinkedIn, Instagram y Facebook para proporcionar información sobre servicios futuros o nuevos productos y para asegurarnos de que solo reciba publicidad relevante sobre nuestros productos y servicios. Podemos compartir sus datos personales con plataformas de redes sociales para que vea publicidad sobre nuestros productos y servicios o los de nuestros socios, que creemos que le interesarán cuando interactúe con la plataforma de redes sociales relevante. También podemos compartir sus datos personales con plataformas de redes sociales para ayudarnos a presentar publicidad relevante a personas que dichas plataformas determinen que es probable que tengan intereses similares a los suyos.
Divulgaciones legales y reglamentarias
Podemos divulgar sus datos personales según lo requiera la ley o cuando creamos que la divulgación es necesaria para proteger nuestros derechos o cumplir con un procedimiento judicial, una orden judicial, una solicitud de un organismo regulador o cualquier otro proceso legal que nos sea notificado. También podemos divulgar sus datos personales en relación con procedimientos legales. Estos organismos pueden estar situados fuera de su jurisdicción. En estos casos, la autoridad legal o reglamentaria será considerada un controlador de datos (que no actúa según nuestras instrucciones) y será la principal responsable de decidir cómo se mantienen y utilizan sus datos personales una vez que sean divulgados por nosotros.
También podemos compartir sus datos personales con organismos de referencia de crédito y organismos de prevención de fraude con el propósito de evaluar la solvencia y adecuación del producto, verificar su identidad, gestionar su cuenta y prevenir actividades criminales.
Destinatarios de reestructuración
Podemos compartir sus datos personales con terceros (y sus asesores) a quienes podemos elegir vender, transferir o fusionar partes de nuestro negocio o nuestros activos.
Como empresa internacional, podemos almacenar o transferir sus datos personales a otras entidades del grupo en todo el mundo. Cuando este sea el caso, nos aseguraremos de que el nuevo ámbito de competencia ofrezca un nivel adecuado de protección de datos o proporcionaremos los datos personales según un marco de cumplimiento integral, flexible y global que implemente medidas y salvaguardias apropiadas (incluido el módulo relevante de las cláusulas contractuales estándares de la Unión Europea [UE] y el Anexo del Reino Unido, cuando corresponda) para garantizar que sus datos personales estén protegidos de acuerdo con las leyes de protección de datos vigentes.
De manera similar, cuando transferimos datos personales a un tercero ubicado en un ámbito de competencia diferente, nos aseguraremos de que existan medidas apropiadas para garantizar un nivel adecuado de protección para sus datos personales, como incluir cláusulas apropiadas en nuestros acuerdos con terceros.
Puede solicitar más información sobre nuestras transferencias internacionales y las medidas contractuales que implementamos utilizando los detalles de contacto a continuación.
El tiempo durante el cual conservaremos sus datos personales variará según el propósito para el cual los estemos utilizando. Necesitaremos conservar sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para cada propósito de acuerdo con nuestras necesidades empresariales, como se documenta en nuestras políticas internas. Estos pueden variar entre las jurisdicciones. Por ejemplo, si está en el Reino Unido y tenemos un contrato con usted, normalmente conservamos sus datos personales durante 6 años después de la finalización de ese contrato, a menos que se prevea un litigio, en cuyo caso los conservaremos durante más tiempo.
Calculamos el período de conservación en función del tiempo que se necesitan los datos personales para: (a) cumplir con los propósitos descritos en esta Declaración de privacidad, (b) cumplir con los plazos requeridos o recomendados por autoridades reglamentarias, organismos profesionales o asociaciones, (c) cumplir con las leyes vigentes, retenciones legales y otras obligaciones legales (incluidas las obligaciones contractuales), y (d) cumplir con sus solicitudes.
Puede haber leyes o reglamentaciones que establezcan un período mínimo durante el cual debemos conservar sus datos personales. Solo conservamos sus datos durante el período de conservación definido, antes de anonimizar los datos o eliminarlos. Anonimizar datos personales significa asegurar que los datos ya no lo puedan identificar personalmente a usted. Hacemos esto al agrupar los datos (por ejemplo, para hacer un hallazgo sobre un grupo de personas en lugar de una persona específica) o eliminar cualquier identificador personal (por ejemplo, información de contacto), de modo que aún podamos utilizar datos para identificar tendencias y patrones, pero no podamos vincular estos datos con usted.
Si decide darse de baja de un servicio, podemos mantener una “lista de exclusión” que contenga sus detalles para saber que se ha dado de baja y para asegurarnos de que no se lo contacte nuevamente. Los datos personales sobre usted que se encuentren en una lista de exclusión no serán utilizados para ningún otro propósito.
Algunos de los derechos establecidos a continuación o todos ellos le corresponderán a usted según dónde se encuentre. Por ejemplo, si se encuentra en el Espacio Económico Europeo (EEE) o el Reino Unido, tiene todos los derechos que se indican a continuación y, si se encuentra en Australia, tiene derecho a acceder a sus datos personales y corregirlos.
Cuando procesamos sus datos personales en función de intereses legítimos, usted tiene derecho a objetar este procesamiento, incluida la elaboración de perfiles, por motivos relacionados con su situación particular, en cualquier momento.
Si ejerce su derecho a objetar, dejaremos de procesar sus datos personales en ese contexto. No obstante, en algunos casos, podremos demostrar que existen motivos legítimos imperiosos para continuar tratando sus datos personales. Si este fuera el caso, se lo informaremos.
Estamos comprometidos a trabajar con usted para obtener una resolución justa de cualquier queja sobre nuestro uso de su información. Si tiene alguna inquietud o desea presentar una queja a nuestros equipos de privacidad (incluidos los responsables de protección de datos relevantes), utilice los detalles proporcionados a continuación en la sección Contáctenos.
Es posible que tenga derecho a presentar una queja ante una autoridad de supervisión competente.
Tenga en cuenta que todos los derechos enumerados anteriormente no son absolutos, y hay situaciones en las que no pueden ejercerse o no son relevantes.
La entidad de Castrol responsable del procesamiento de sus datos personales es Castrol Group Holdings Limited o la empresa de Castrol relevante que opera en su país o región. Cuando sea necesario, consulte más información de la empresa local de Castrol en el anexo específico de su país. Según la actividad de procesamiento, otras empresas del grupo Castrol también pueden procesar sus datos personales.
Si tiene alguna pregunta sobre esta Declaración, nuestras prácticas de privacidad o sus derechos de protección de datos, comuníquese con nosotros enviando un correo electrónico a privacy.response@castrol.com, incluidos los responsables de protección de datos u otros contactos de privacidad, cuando corresponda.
Al comunicarse con nosotros, indique el país o estado en el que reside para que podamos proporcionarle la información adecuada y manejar su solicitud de acuerdo con las leyes que correspondan.
Cuando ejerza sus derechos de privacidad, podemos pedirle que proporcione información necesaria para verificar su identidad. Si envía una solicitud a través de un tercero autorizado, podemos requerir evidencia de que el tercero está autorizado para actuar en su nombre antes de procesar su solicitud.
Nuestros Activos digitales pueden contener enlaces a sitios web externos, servicios o contenido proporcionados por terceros, que están fuera de nuestro control y no están contemplados en esta Declaración. Interactuar con este contenido externo puede permitir a terceros recolectar o compartir información sobre usted. Las prácticas de privacidad de estos terceros están regidas por sus propias declaraciones de privacidad. Le recomendamos que lea los términos de estos terceros para entender mejor sus prácticas de privacidad.
Esta Declaración fue actualizada por última vez en octubre de 2026. La actualizaremos nuevamente cuando sea necesario para reflejar cambios en la ley y nuestras prácticas. Si hacemos un cambio importante a esta Declaración de privacidad, se le proporcionará un aviso por correo electrónico apropiado de acuerdo con los requisitos legales. Le recomendamos que revise periódicamente esta Declaración para mantenerse informado sobre nuestro procesamiento de sus datos personales.
Este Anexo específico para los EE. UU. (“CSA” o “Anexo”) complementa la Declaración de privacidad global de Castrol (“Declaración global”). Juntos, ambos documentos constituyen la Declaración de privacidad de Castrol para los Estados Unidos.
Este Anexo se aplica a los residentes de aquellos estados de los EE. UU. cuya legislación aplicable en materia de privacidad les reconozca los derechos que se describen a continuación. Términos como “consumidor”, “datos personales”, “información personal”, “venta”, “compartir”, “publicidad dirigida”, “datos sensibles” y “elaboración de perfiles” tienen el significado que les atribuyen las leyes estatales aplicables de los EE. UU. en materia de privacidad.
En caso de conflicto o discrepancia entre este CSA y la Declaración global, prevalecerá lo dispuesto en este Anexo en la medida en que exista dicho conflicto o discrepancia.
Durante los 12 meses precedentes, es posible que hayamos recopilado las categorías de información personal descritas en la Declaración global de las fuentes allí identificadas y las hayamos utilizado para los fines allí descritos. A los efectos de la legislación de California, dichas categorías pueden incluir identificadores; información contenida en registros de clientes; información comercial; actividad en internet o en otras redes electrónicas; datos de geolocalización; información profesional o relacionada con el empleo; inferencias; e información personal sensible consistente en credenciales de inicio de sesión en cuentas. Conservamos cada categoría durante el período descrito en “Conservación de sus datos” en la Declaración global.
Durante los 12 meses anteriores, es posible que hayamos divulgado cada una de esas categorías de información con fines empresariales a las categorías de destinatarios descritas en la Declaración global, incluidas las empresas de nuestro grupo, los proveedores de servicios, los asesores profesionales, los socios comerciales, las plataformas publicitarias y de redes sociales, las autoridades competentes en materia legal o regulatoria y las partes involucradas en una operación empresarial.
Es posible que hayamos vendido o compartido, según las definiciones de estos términos establecidas en las leyes estatales aplicables en materia de privacidad de los EE. UU., identificadores, datos sobre preferencias y datos de uso de activos digitales con redes publicitarias, proveedores de servicios de análisis de datos, socios comerciales y plataformas de redes sociales, con fines de publicidad dirigida o publicidad conductual intercontextual. No vendemos ni compartimos a sabiendas la información personal de consumidores menores de 16 años.
Utilizamos credenciales de inicio de sesión de cuentas solo cuando es razonablemente necesario para proporcionar y asegurar una cuenta o servicio. Cuando procesemos otros datos personales sensibles, obtendremos el consentimiento o proporcionaremos un derecho para limitar o retirar el consentimiento cuando lo requiera la ley aplicable.
Conforme a la ley aplicable y a las excepciones pertinentes, puede tener derecho a lo siguiente:
Puede ejercer un derecho de privacidad aplicable enviando un correo electrónico a privacy.response@castrol.com o llamando al 1-888-CASTROL (1-888-227-8765). Para optar por que sus datos personales no se vendan ni compartan, o por que no se utilicen para publicidad dirigida a través de un recurso digital, también puede utilizar el enlace “No vender ni compartir mi información personal” o “Preferencias de cookies” disponible en dicho recurso digital.
No necesita crear una cuenta para enviar una solicitud. Es posible que pidamos información razonablemente necesaria para autenticar su solicitud. Un representante autorizado puede enviar una solicitud de exclusión por usted y, cuando la ley lo permita, puede enviar otras solicitudes después de proporcionar una constancia de autoridad y completar cualquier verificación requerida.
Si rechazamos su solicitud y la ley aplicable proporciona un derecho a apelar, puede apelar respondiendo a nuestra decisión o enviando un correo electrónico a privacy.response@castrol.com. Escriba “Apelación de privacidad” en la línea de asunto. Si se deniega su apelación, puede presentar una queja ante el fiscal general de su estado, siempre que lo permita la legislación aplicable.
Cuando lo requiere la ley aplicable, procesamos las señales universales de exclusión voluntaria reconocidas basadas en el navegador, incluido el Control global de privacidad, como una solicitud para optar por no participar en la venta o la divulgación de información personal y publicidad dirigida para el navegador o dispositivo que envía la señal. Si ha iniciado sesión en una cuenta y la ley aplicable lo requiere, también aplicaremos la solicitud a la cuenta. Deberá habilitar la señal en cada navegador y dispositivo que utilice.
Nos comprometemos a trabajar con usted para lograr una resolución justa de cualquier reclamo sobre nuestro uso de sus datos personales. Si tiene alguna inquietud o desea presentar un reclamo a nuestro equipo de Privacidad, incluido el encargado de Protección de datos, envíe un correo electrónico a privacy.response@castrol.com.
También es posible que tenga el derecho de presentar un reclamo ante el fiscal general de su estado o, para los residentes de California, ante la Agencia de protección de la privacidad de California.
Este Anexo se actualizó por última vez en octubre de 2026.