El aceite de motor de máximo desempeño

Castrol EDGE Extended Performance es el aceite más resistente de Castrol y el aceite para motor más resistente del mercado, que supera los requisitos de API, GM dexos y ACEA, la especificación de rendimiento más exigente del mundo. ¡Combina una protección insuperable contra sedimentos, control de viscosidad, estabilidad térmica y proporciona el más alto nivel de protección antidesgaste para garantizar un rendimiento óptimo durante 40 000 kilómetros (25 000 millas)! Los motores de hoy en día son más pequeños, más potentes y tienen más presión que nunca. Castrol EDGE Extended Performance ha sido diseñado para soportar la fricción intensa para mantener el metal separado y ofrecer una protección antidesgaste 6 veces mejor que la requerida por los últimos límites de prueba de la Secuencia IVA. Estos motores también generan temperaturas internas extremas, que pueden espesar lubricantes más débiles y reducir el flujo de aceite. Castrol EDGE Extended Performance tiene la capacidad para soportar el calor intenso y proporcionar un rendimiento a altas temperaturas 50 veces mejor que el estándar del sector más reciente. El control de viscosidad es la medida de fuerza máxima para cualquier aceite para motor y Castrol EDGE Extended Performance ha demostrado ser 3 veces más resistente a la descomposición de la viscosidad que el líder totalmente sintético, por lo que es estable al cizallamiento y mantiene su viscosidad inicial para proporcionar protección durante un ciclo de cambio prolongado de hasta 40 000 kilómetros (25 000 millas) entre cambios de aceite.



¿Cuáles son los beneficios de Castrol EDGE Extended performance?

Protección durante 40 000 kilómetros (25 000 millas) entre cambios de aceite ×

3 veces más resistente que el totalmente sintético líder*

6X mejor protección antidesgaste**

Rendimiento 50 veces mejor a altas temperaturas***

También es apto para híbridos (grados 0W)

Mejora la economía de combustible (grados 0W)

× Hasta 40 000 kilómetros (25 000 millas) o 1 año, lo que ocurra primero

*En la descomposición de la viscosidad medida en la prueba de Kurt Orbahn en grados 5W-30

**Según lo medido en la prueba de secuencia IVA frente al límite de prueba más reciente

***Según lo medido en la prueba de secuencia IIIH frente al límite de prueba SP del API