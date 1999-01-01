Extiende el rendimiento máximo del motor

Castrol EDGE High Mileage es la elección natural para los conductores que exigen el máximo rendimiento a su vehículo de alto kilometraje. A medida que su vehículo envejece, se vuelve más propenso a fallar el convertidor catalítico. Castrol EDGE High Mileage está desarrollado con tecnología de reemplazo de fósforo, un aditivo patentado que reduce el nivel de fósforo nocivo para proteger el convertidor catalítico y preservar la vida útil de su sistema de emisiones. Se ha diseñado específicamente para proporcionar una protección mejorada contra el desgaste, la fricción y las temperaturas internas extremas, y también incluye aditivos especializados para reducir fugas, la quema de aceite y depósitos de robo de energía. Castrol EDGE High Mileage ayuda a su automóvil a desafiar sus kilómetros y extender el máximo rendimiento.



Características/beneficios:

Tecnología de reemplazo de fósforo para ayudar a extender la vida útil del sistema de emisión

Protección de 24 000 kilómetros (15 000 millas) entre cambios de aceite ×

Reduce las fugas, la quema de aceite y los depósitos que disminuyen la potencia

También es apto para híbridos (grados 0W)

Mejora la economía de combustible (grados 0W)

× Hasta 24 000 kilómetros (15 000 millas) o 1 año, lo que ocurra primero