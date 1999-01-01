Castrol GTX Full Synthetic ofrece la máxima protección para ayudar a prolongar la vida del motor y así obtener más kilómetros para disfrutar su auto.
Castrol GTX Full Synthetic ofrece la máxima protección para ayudar a combatir el impacto de condiciones intensas que pueden acortar la vida del motor. Condiciones exigentes como ralentí en carreteras congestionadas y viajes cortos y frecuentes le ponen cargas máximas a las piezas del motor y generan desgaste en el motor. Los factores ambientales como el calor pueden hacer que se acumulen sedimentos, barniz y carbón en su motor. Castrol GTX Full Synthetic ha demostrado reducir drásticamente el desgaste del motor, 6 veces mejor que el estándar del sector.* También elimina los sedimentos viejos*** y protege contra la formación de sedimentos nuevos 1,3 veces mejor de lo requerido por el estándar del sector más reciente.** Además, Castrol GTX Full Synthetic ha demostrado ser 3 veces más resistente a la descomposición de la viscosidad que el material líder totalmente sintético, por lo que es estable al cizallamiento y mantiene su viscosidad inicial para proporcionar la máxima protección durante un ciclo de cambio prolongado de hasta 16 000 kilómetros (10 000 millas) entre cambios de aceite.
Castrol GTX Full Synthetic ayuda a extender la vida útil del motor con lo siguiente: