Máxima protección para ayudar a prolongar la vida del motor



Castrol GTX Full Synthetic ofrece la máxima protección para ayudar a combatir el impacto de condiciones intensas que pueden acortar la vida del motor. Condiciones exigentes como ralentí en carreteras congestionadas y viajes cortos y frecuentes le ponen cargas máximas a las piezas del motor y generan desgaste en el motor. Los factores ambientales como el calor pueden hacer que se acumulen sedimentos, barniz y carbón en su motor. Castrol GTX Full Synthetic ha demostrado reducir drásticamente el desgaste del motor, 6 veces mejor que el estándar del sector.* También elimina los sedimentos viejos*** y protege contra la formación de sedimentos nuevos 1,3 veces mejor de lo requerido por el estándar del sector más reciente.** Además, Castrol GTX Full Synthetic ha demostrado ser 3 veces más resistente a la descomposición de la viscosidad que el material líder totalmente sintético, por lo que es estable al cizallamiento y mantiene su viscosidad inicial para proporcionar la máxima protección durante un ciclo de cambio prolongado de hasta 16 000 kilómetros (10 000 millas) entre cambios de aceite.



¿Cuáles son los beneficios del GTX Full Synthetic?



Castrol GTX Full Synthetic ayuda a extender la vida útil del motor con lo siguiente:

Protección de 16 000 kilómetros (10 000 millas) entre cambios de aceite ×

6 veces mejor protección antidesgaste en piezas del motor críticas*

1,3 veces mejor protección contra sedimentos**

3 veces más resistente que el líder totalmente sintético^

También es apto para híbridos (grados 0W-20)

× Hasta 16 000 kilómetros (10 000 millas) o 1 año, lo que ocurra primero

*Según las pruebas de secuencia IVA frente a los límites de las pruebas más recientes

**Según los resultados de secuencia VH frente a los límites de las pruebas del API

***Cuando es probado en motores con alto nivel de sedimentos

^En la descomposición de la viscosidad medida en la prueba de Kurt Orbahn en grado 5W-30

