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AV. Leandro N. Alem 1180 Piso 11City/Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
For technical enquiries: 0800-888-8088
Eliott Albury – BSG General Manager
Dowedeswell Street, P.O. Box N3916
Nassau, Bahamas
+1 242 322 2604
+1 242 325 7181
+1 242 325 7180
Bret Feinstein - Managing Director
Mile 2 1/2 Northern Highway, P.O. Box 215
Belize City, Belize, CA
+11 501 223 0550
+11 501 227 2126
Elizabeth Arce / Yara Cabellos
Av. Litoral, No. 40 Urb. Santa Rosa, entrada principal entre Calle Filiberto Balderrama y Calle 8 Alberto Mora, El Alto
La Paz, Bolivia
+591 62243618
Amin Nehme - Gerente Comercial
Alberto Pepper 1610, Comuna de Renca, Región Metropolitana, Chile
Santiago, Chile
+56 22685 1000
+569 89970430
Av. Del Parque 4928, Of. 223, Ciudad Empresarial, Huechuraba
Santiago, Chile
+56224804520
Diego Andres Leal. - Director Nacional de Automotores
Calle 11 No. 31a -42
Bogotá, Colombia
+57-1-3649752
+57-018000914066
TodCallCenterTeleventasCol@colcomercio.com.co
Av. Cl 1 #25 a 85
Bogotá, Colombia
+57 305 812 3609
Daniel Sánchez - Gerente General Merquiand
Aut. Medellín Cll 80 Km 1.6 Costado Norte, Vía Cota
Bogotá, Colombia
+57 601 5877788
Fabrizio Vargas
200 Mtr. N. Almacén Font – La Uruca PO BOX 617-1150
San Jose, Costa Rica
+ 1 (506) 2210-2600
Mary Carol Bardouille – General Manager
17 Old Street, P.O. Box 1623
Roseau, Dominica
+1 767 448 2891
Hernando Chiriboga – Gerente General
Avenida 6 de Diciembre N 24-48 y Foch P.O. Box 1701 - 03132
Quito, Ecuador
(011) 593 2250-8550
Luis Diego Aguirreurreta Avilés - Gerencia Comercial
25 Ave. Sur No. 763
San Salvador, El Salvador
(503) 2231 - 4200
Christopher Dowden – Sales Manager
The Carenage P.O. Box 25
St. Georges, Grenada
+1 473 440 2087
+1 473 440 6093
+1 473 440 2967
Hans Augspurg – Gerente Comercial
18 calle 24-70 zona 10 Torre Katana, nivel 9
Ciudad de Guatemala, Guatemala
+1 (502) 2218 5454
Mr. Seon Daniels – Castrol Brand Manager
191 Camp Street, South Cummingsburg
Georgetown, Guyana
+11 592 227 4605
Pierre Rouzier – Company President
Ave. Charles Summer No.5
Port au Prince, Haiti
+11 509 245 2597
+11 509 245 4946
+11 509 245 2436
Luis Diego Aguirreurreta Avilés - Gerencia Comercial
Oficina principal, Tegucigalpa: Colonia San José del Pedregal, Complejo Caprisa, Bodega No. 10
Tegucigalpa, Honduras
(504) 2275-2920
(504) 2275-2925
Luis Diego Aguirreurreta Avilés - Gerencia Comercial
Km 7.5 Carretera Norte, Parque Logístico El Tránsito, 500 mts al sur
Managua, Nicaragua
(505) 7828-2626
Sr. Rodrigo Gonzalez
Productos Lubricantes de Panamá Parque Industrial Costa del Este Calle Primera Final, Apartado 0815-00702
Panamá, Republica de Panamá
+507 390 3574
+507 390 3576
+507 390 3551
Marcelo Centurión - Gerente de Ventas
Avenida Eusebio Ayala 3755
Asunción, Paraguay
+595 21606911
Customer Service Center
Av. La Encalada 1420 Of. 403 - Santiago de Surco
Lima - Peru
0800-00-031
Franco Quiroz - Jefe Comercial
AV. NICOLAS DE PIÉROLA 662, URB. PRIMAVERA
Trujillo - Peru
+514 4225726
K33:K42Av. Mcal. La Mar N° 638 Of. 506, Miraflores
Lima, Perú
(+51-1) 222-4520
Juan Alvarez - Product Manager
Isabel Aguiar Esq. 27 de Febrero Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, Dominica Republicana
+1 809 530 3162
+1 809 200 1916
Justin Hanley – Castrol Brand Sales Manager
Liverpool Row, P.O. Box 44
Basseterre, St. Kitts
+1 869 465 7105 ext. 4117 or 4164
Natalie Karamath – Lubricants Division Manager
3-5 Ibis Ave. Ibis Acres
San Juan. Trinidad and Tobago
+1 868 612 4383
Marcelo Otero - Gerente de Ventas
Avenida A.D. Larranaga 3444 12000
Montevideo, Uruguay
(011) 598 2508-6751