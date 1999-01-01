Loại dầu động cơ nào là tốt nhất cho xe tay ga



Xe tay ga là một trong những phương tiện di chuyển phổ biến của người Việt. Tuy vậy, không phải ai cũng biết bảo dưỡng đúng cách để giữ cho chiếc xe của mình luôn vận hành trơn tru và bốc như mới.

Khi nói đến việc thay nhớt cho xe tay ga và xe số, nhiều người lầm tưởng rằng có thể dùng chung một loại nhớt cho cả hai dòng xe này. Tuy nhiên, do sự khác biệt về cơ chế vận hành nên mỗi dòng xe đều yêu cầu loại dầu nhớt chuyên dụng riêng.

Chính vì vậy, Castrol đã tạo ra các loại dầu động cơ ưu việt với công nghệ tiên tiến dành riêng cho dòng xe tay ga cùng với dãy sản phẩm đa dạng đạt được các tiêu chuẩn khắt khe của các nhà sản xuất xe máy trên toàn cầu.

