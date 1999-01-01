Dữ liệu cá nhân, hoặc thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà từ đó có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp.Chúng tôi có thể xử lý các dữ liệu cá nhân sau đây về bạn:

Tùy từng trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp các tuyên bố quyền riêng tư bổ sung hoặc các thông báo theo từng khu vực pháp lý để cung cấp thêm thông tin về các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi, phù hợp với các yêu cầu pháp lý hiện hành và thực tế tại địa phương.

Tuyên bố này giải thích các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, các mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu, thời gian lưu trữ và quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

Tuyên bố quyền riêng tư này (“ Tuyên Bố Quyền Riêng Tư ”, hoặc “ Tuyên bố ” này) áp dụng đối với dữ liệu cá nhân của các cá nhân sau đây:

Khi bạn truy cập bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào của chúng tôi ( Tài sản kỹ thuật số ), tham gia vào một trong các chương trình hoặc sự kiện của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi, mua sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và/hoặc thực hiện kinh doanh với chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác, công ty thuộc Castrol hoặc công ty liên kết của Castrol ( Castrol , chúng tôi hoặc của chúng tôi ) có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Bảng dưới đây nêu chi tiết lý do chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, cũng như cơ sở hợp pháp của chúng tôi theo các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Khi được yêu cầu theo luật áp dụng, chúng tôi đảm bảo có cơ sở pháp lý phù hợp hoặc căn cứ hợp lệkhác để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Tuyên bố này. Tùy thuộc vào khu vực pháp lý và các yêu cầu áp dụng, chúng tôi có thể dựa vào một hoặc nhiều cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu, bao gồm các cơ sở được mô tả dưới đây:

Khi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong Tuyên Bố Quyền Riêng Tư này, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy.

Để biết thêm thông tin về cookie mà chúng tôi sử dụng và cách bạn có thể quản lý tùy chọn của mình, vui lòng tham khảo trang tùy chọn cookiecó sẵn trên mỗi Tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn có thể quản lý các tùy chọn cookie của mình thông qua trang tùy chọn cookiecó trên Tài sản kỹ thuật số của chúng tôi. Bạn cũng có thể cấu hình cài đặt trình duyệt để từ chối tất cả hoặc một số cookie hoặc để thông báo cho bạn khi cookie đang được đặt. Xin lưu ý rằng việc vô hiệu hóa một số cookie nhất định có thể ảnh hưởng đến chức năng hoặc tính khả dụng của một số tính năng của Tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Khi bạn truy cập Tài sản kỹ thuật số của chúng tôi, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Tài sản kỹ thuật sốnày.

- để tuân thủ và để đánh giá sự tuân thủ các luật, quy tắc và quy định áp dụng, cũng như các chính sách và thủ tục nội bộ;

- để thực hiện các hoạt động nghiên cứu thấu hiểu thị trường; và/hoặc để cá nhân hóa các tài sản kỹ thuật số hoặc dịch vụ hoặc truyền thông dựa trên dữ liệu hồ sơ của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ

- để thực hiện các hoạt động thấu hiểu thị trường; và/hoặc để cá nhân hóa các tài sản kỹ thuật số hoặc dịch vụ hoặc truyền thông dựa trên dữ liệu hồ sơ chúng tôi đã áp dụng cho bạn.

Sự đồng ý chỉ khi được yêu cầu bởi luật bảo vệ dữ liệu áp dụng, ví dụ như đối với thông tin thu được từ cookie không thiết yếu và các công nghệ tương tự. Bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào trong phần tùy chọn cookie của mình.

- để giám sát và phân tích thống kê các cuộc tấn công hiện tại trên thiết bị và hệ thống, cũng như để điều chỉnh liên tục các giải pháp được cung cấp nhằm bảo vệ thiết bị và hệ thống khỏi các cuộc tấn công hiện tại.

- để thực hiện khắc phục sự cố/ phân tích cần thiết để phát hiện mã độc/ tác nhân độc hại và hiểu cách thức điều này có thể ảnh hưởng đến hệ thống công nghệ thông tin của bạn; và/hoặc

- Thường xuyên đánh giá và cải thiện thông tin được cung cấp trên tài sản kỹ thuật số của chúng tôi để đảm bảo chúng thân thiện với người dùng và ngăn ngừa bất kỳ gián đoạn hoặc tấn công mạng tiềm ẩn nào;

- để nâng cao chất lượng, nội dung và sự phù hợp của các thông tin liên lạc của chúng tôi (nếu bạn đã đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi) bằng cách theo dõi cách bạn tương tác với thông tin đó, chẳng hạn như bạn có nhận, mở hoặc nhấp vào một liên kết trong email hay không.

Bạn có thể chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không cung cấp, chúng tôi có thể không cung cấp được một số dịch vụ của mình cho bạn.

Lập hồ sơ

Chúng tôi có thể lập hồ sơ về bạn dựa trên dữ liệu cá nhân nêu trên. Những hồ sơ như vậy có thể được sử dụng để cá nhân hóa Tài sản kỹ thuật số hoặc dịch vụ, quyết định hiển thị nội dung quảng cáo nào cho bạn và/hoặc như một phần của việc phát hiện và ngăn chặn mối đe dọa bảo mật.

4. Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chia sẻ trong nội bộ tập đoàn

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đơn vị khác trong tập đoàn của chúng tôi như là một phần của hoạt động kinh doanh.

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và nhà thầu bên thứ ba để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (ví dụ: kế toán, cố vấn chuyên nghiệp và nhà cung cấp công nghệ thông tin và truyền thông). Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh để họ sử dụng cho mục đích riêng của họ (trong phạm vi được luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép), chẳng hạn như để quản lý và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của họ. Bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào chúng tôi chỉ định phải bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo các biện pháp bảo mật được yêu cầu theo hợp đồng.

Nền tảng mạng xã hội

Trong phạm vi áp dụng, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như LinkedIn, Instagram và Facebook nhằm cung cấp thông tin về dịch vụ sắp tới hoặc sản phẩm mới, và để đảm bảo bạn chỉ nhận được quảng cáo phù hợp về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nền tảng mạng xã hội để bạn thấy được quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc của đối tác của chúng tôi, mà chúng tôi cho rằng có thể phù hợp với mối quan tâm của bạn khi tương tác với nền tảng mạng xã hội liên quan. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với nền tảng mạng xã hội nhằm hỗ trợ việc quảng cáo phù hợp với những cá nhân mà nền tảng mạng xã hội xác định có thể có sở thích tương tự như bạn.

Tiết lộ theo yêu cầu pháp luật và quy định

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật, hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ các quyền của chúng tôi và/hoặc tuân thủ thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh tòa án, yêu cầu từ cơ quan quản lý hoặc bất kỳ quy trình pháp lý nào khác được gửi đến chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến các thủ tục pháp lý. Các cơ quan này có thể được đặt tại khu vực pháp lý ngoài phạm vi thẩm quyền của bạn. Trong những trường hợp này, cơ quan tư pháp và/hoặc cơ quan quản lý sẽ được coi là bên kiểm soát dữ liệu (không theo chỉ dẫn của chúng tôi) và sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định cách dữ liệu cá nhân của bạn được lưu giữ và sử dụng sau khi được chia sẻ bởi chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức thông tin tín dụng và các tổ chức phòng chống gian lận với mục đích đánh giá khả năng tín dụng và sự phù hợp của sản phẩm, xác minh danh tính của bạn, quản lý tài khoản của bạn và ngăn chặn hoạt động tội phạm.

Các bên nhận dữ liệu trong quá trình tái cơ cấu

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba (và cố vấn của họ) mà chúng tôi có thể chọn bán, chuyển nhượng hoặc sáp nhập một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi.

5. Chuyển giao quốc tế

Là một công ty quốc tế, chúng tôi có thể lưu trữ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các đơn vị khác trực thuộc tập đoàn trên toàn thế giới. Khi điều này xảy ra, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quốc gia hay khu vực nơi dữ liệu được chuyển tới cómức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp hoặc chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân theo khung tuân thủ toàn diện, linh hoạt và toàn cầu, trong đó áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp (bao gồm cả mô-đun liên quan của các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu và Phụ lục của Vương quốc Anh, nếu áp dụng) để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Tương tự, khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân cho một bên thứ ba nằm ở khu vực tài phán khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp thích hợp để đảm bảo bảo vệ cho dữ liệu cá nhân của bạn ở mức độ thích đáng, chẳng hạn như đưa các điều khoản bảo vệ dữ liệu phù hợp vào các thỏa thuận với các bên thứ ba.

Bạn có thể yêu cầu thêm thông tin về việc chuyển dữ liệu quốc tế của chúng tôi và các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng mà chúng tôi thực hiện bằng cách sử dụng thông tin liên hệ dưới đây.

6. Lưu trữ dữ liệu của bạn

Thời gian chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho từng mục đích phù hợp với nhu cầu kinh doanh của chúng tôi, như được ghi trong các chính sách nội bộ. Điều này có thể khác nhau giữa các khu vực tài phán. Ví dụ: nếu bạn ở Vương quốc Anh và chúng tôi có hợp đồng với bạn, chúng tôi thường sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong 6 năm sau khi chấm dứt hợp đồng đó, trừ khi dự kiến sẽ có kiện tụng, khi đó dữ liệu có thể được lưu giữ lâu hơn.

Chúng tôi tính toán thời gian lưu trữ dựa trên thời gian dữ liệu cá nhân cần thiết để: (a) thực hiện các mục đích được mô tả trong Tuyên Bố Quyền Riêng Tư này, (b) đáp ứng các thời hạn được yêu cầu hoặc khuyến nghị bởi các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp hoặc hiệp hội, (c) tuân thủ các luật, lệnh lưu giữ dữ liệu và các nghĩa vụ pháp lý khác có liên quan (bao gồm cả các nghĩa vụ hợp đồng), và (d) đáp ứng theo các yêu cầu của bạn.

Có thể có các luật hoặc quy định đặt ra thời gian tối thiểu mà chúng tôi phải giữ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian lưu trữ đã xác định, trước khi ẩn danh dữ liệu hoặc xóa dữ liệu. Ẩn danh dữ liệu cá nhân có nghĩa là đảm bảo rằng dữ liệu không còn có thể được sử dụng để nhận diện bạn. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách tổng hợp dữ liệu (ví dụ, để phân tích hoặc đưa ra nhận định về một nhóm người thay vì một cá nhân cụ thể) hoặc bằng cách loại bỏ mọi thông tin nhận diện cá nhân nào (ví dụ, thông tin liên hệ) để chúng tôi vẫn có thể sử dụng dữ liệu để xác định xu hướng và mô hình nhưng không thể liên kết dữ liệu này lại với bạn.

Nếu bạn chọn hủy đăng ký một dịch vụ, chúng tôi có thể giữ một 'danh sách loại trừ' chứa thông tin chi tiết của bạn để biết rằng bạn đã hủy đăng ký và để đảm bảo bạn không nhận các liên hệ tương tự. Dữ liệu cá nhân của bạn được giữ trong danh sách loại trừ sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

7. Quyền của bạn

Một số hoặc tất cả các quyền được nêu dưới đây sẽ áp dụng cho bạn tùy thuộc vào nơi bạn đang ở. Chẳng hạn, nếu bạn đang ở Khu vực Kinh tế châu Âu hoặc Vương quốc Anh, bạn sẽ được hưởng tất cả các quyền được nêu ra dưới đây, và nếu bạn ở Úc, bạn có quyền truy cập và sửa dữ liệu cá nhân của mình.

7.1 Quyền bảo vệ dữ liệu

Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Khi áp dụng, bạn có quyền nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn.

Khi áp dụng, bạn có quyền nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ dữ liệu nào không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi lưu trữ về bạn, mặc dù chúng tôi có thể cần xác minh độ chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Điều quan trọng là dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn là chính xác và cập nhật. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây nếu dữ liệu cá nhân của bạn có thay đổi.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ dữ liệu nào không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi lưu trữ về bạn, mặc dù chúng tôi có thể cần xác minh độ chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Điều quan trọng là dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn là chính xác và cập nhật. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây nếu dữ liệu cá nhân của bạn có thay đổi. Quyền xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân khi không còn căn cứ hợp lý nào để chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đã thực hiện thành công quyền phản đối việc xử lý (xem bên dưới), khi chúng tôi đã xử lý thông tin của bạn một cách bất hợp pháp hoặc khi chúng tôi phải xóa dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân khi không còn căn cứ hợp lý nào để chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đã thực hiện thành công quyền phản đối việc xử lý (xem bên dưới), khi chúng tôi đã xử lý thông tin của bạn một cách bất hợp pháp hoặc khi chúng tôi phải xóa dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu tạm dừng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau đây:

Nếu bạn muốn chúng tôi xác minh tính chính xác của dữ liệu; - Khi việc chúng tôi sử dụng dữ liệu là bất hợp pháp nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa dữ liệu; Khi bạn cần chúng tôi tiếp tục giữ dữ liệu ngay cả khi chúng tôi không còn cần dữ liệu đó nữa, vì bạn cần dữ liệu để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc Bạn đã phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, nhưng chúng tôi cần xác minh liệu chúng tôi có căn cứ hợp pháp đủ cơ sở để tiếp tục xử lý dữ liệu hay không.

Bạn có thể yêu cầu tạm dừng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau đây: Quyền chuyển giao một số dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc bên thứ ba. Khi quyền này áp dụng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn, hoặc bên thứ ba bạn đã chọn, dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có thể đọc được bằng máy, thông dụng và có cấu trúc. Xin lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và thông tin mà chúng tôi xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn.

Quyền rút lại sự đồng ý khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý đó. Việc rút lại sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quy trình xử lý dữ liệu nào được thực hiện trước thời điểm bạn rút lại sự đồng ý của mình. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi có thể không cung cấp được một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định cho bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu điều này xảy ra vào thời điểm bạn rút lại sự đồng ý của mình. Khi chúng tôi yêu cầu sựchấp thuận của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân, bạn có thể rút lại bất kỳ lúc nào thông qua công cụ quản lý quyền riêng tư trực tuyếnhoặc bằng cách gửi email tới thông tin liên hệ được nêu dưới đây.

7.2 Quyền phản đối

Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các lợi ích hợp pháp, bạn có quyền phản đối việc xử lý đó, bao gồm cả hoạt động lập hồ sơ dựa trên các lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn thực hiện quyền phản đối của mình, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng mình có căn cứ hợp pháp chính đáng để tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn . Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

7.3 Quyền khiếu nại tới cơ quan giám sát có thẩm quyền

Chúng tôi cam kết làm việc với bạn để đạt được một giải pháp công bằng cho bất kỳ khiếu nại nào về việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại nào hoặc muốn khiếu nại với bộ phận phụ trách quyền riêng tư của chúng tôi (bao gồm các nhân sự bảo vệ dữ liệu liên quan), vui lòng sử dụng thông tin cung cấp dưới đây trong phần Liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thể có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền.

Xin lưu ý rằng tất cả các quyền được liệt kê ở trên không phải là tuyệt đối và có những tình huống mà bạn không thể thực hiện các quyền này hoặc các quyền này không áp dụng trong từng trường hợp cụ thể .

8. Ai chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn

Đơn vị Castrol chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là Castrol Group Holdings Limited, hoặc công ty Castrol liên quan đang hoạt động tại quốc gia hoặc khu vực của bạn. Khi cần thiết, vui lòng tìm thêm thông tin về công ty Castrol địa phương trong phụ lục dành riêng cho quốc gia của bạn. Tùy thuộc vào hoạt động xử lý, các công ty khác trong tập đoàn Castrol cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố này, các hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi hoặc quyền bảo vệ dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy.response@castrol.com, bao gồm cả nhân sự bảo vệ dữ liệu hoặc các đầu mối liên hệ khác về quyền riêng tư, nếu áp dụng.

Khi liên hệ với chúng tôi, vui lòng chỉ rõ quốc gia và/hoặc tiểu bang nơi bạn cư trú để chúng tôi có thể cung cấp thông tin phù hợp và xử lý yêu cầu của bạn theo quy định pháp luật hiện hành.

Khi bạn thực hiện các quyền riêng tư của mình, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn. Nếu bạn gửi yêu cầu thông qua một bên thứ ba được ủy quyền, chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng rằng bên thứ ba đó được ủy quyền hành động thay mặt bạn trước khi xử lý yêu cầu của bạn.

9. Các trang web của bên thứ ba được liên kết từ website của chúng tôi

Các Tài sản kỹ thuật sốcủa chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc nội dung bên ngoài được cung cấp bởi bên thứ ba, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và không thuộc phạm vi của Tuyên bố này. Việc tương tác với nội dung bên ngoài này có thể cho phép bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin về bạn. Chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này được quy định trong các tuyên bố quyền riêng tư riêng của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản này của bên thứ ba để hiểu rõ hơn về thực tiễn quyền riêng tư của họ.

10. Thay đổi đối với Tuyên Bố Quyền Riêng Tư này

Tuyên bố này được cập nhật lần cuối vào tháng 10 năm 2026. Chúng tôi sẽ cập nhật lại Tuyên bố này khi cần thiết để phản ánh những thay đổi về pháp luật và thực tiễn của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi quan trọng đối với Tuyên Bố Quyền Riêng Tư này, bạn sẽ nhận được thông báo qua email theo quy định của pháp luật. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại Tuyên bố này để cập nhật thông tin về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.