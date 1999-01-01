Khi bạn truy cập bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào của chúng tôi (Tài sản kỹ thuật số), tham gia vào một trong các chương trình hoặc sự kiện của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi, mua sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và/hoặc thực hiện kinh doanh với chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác, công ty thuộc Castrol hoặc công ty liên kết của Castrol (Castrol, chúng tôi hoặc của chúng tôi) có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Tuyên bố quyền riêng tư này (“Tuyên Bố Quyền Riêng Tư”, hoặc “Tuyên bố” này) áp dụng đối với dữ liệu cá nhân của các cá nhân sau đây:
Tuyên bố này giải thích các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, các mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu, thời gian lưu trữ và quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.
Tùy từng trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp các tuyên bố quyền riêng tư bổ sung hoặc các thông báo theo từng khu vực pháp lý để cung cấp thêm thông tin về các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi, phù hợp với các yêu cầu pháp lý hiện hành và thực tế tại địa phương.
Dữ liệu cá nhân, hoặc thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà từ đó có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp.Chúng tôi có thể xử lý các dữ liệu cá nhân sau đây về bạn:
|Danh mục
|Các loại thông tin điển hình
|Nguồn thu thập thông tin
|Dữ liệu về tiểu sử và thông tin liên hệ
|Số điện thoại và địa chỉ bưu chính hoặc địa chỉ email.
|Do bạn cung cấp/thông qua tương tác của bạn với hệ thống
|Thông tin đăng nhập tài khoản
|Tên người dùng, mật khẩu.
|Do bạn cung cấp/được chúng tôi tạo ra
|Dữ liệu giao dịch
|Thông tin về các giao dịch bạn thực hiện thông qua các kênh của chúng tôi, chi tiết về việc thực hiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và chi tiết thanh toán.
|Do bạn cung cấp/được chúng tôi tạo ra
|Dữ liệu nghề nghiệp
|Chức danh công việc, tên công ty, địa chỉ email công ty, số điện thoại cơ quan, địa chỉ cơ quan.
|Bạn/Bên thứ ba
|Dữ liệu về sở thích
|Các sở thích về tiếp thị hoặc sử dụng mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc được chúng tôi suy luận từ các dữ liệu khác được bạn cung cấp.
|Được tạo bởi chúng tôi/Bên thứ ba
|Thư từ
|Chúng tôi thường sẽ lưu giữ hồ sơ về thư từ với bạn. Điều này có thể bao gồm các cuộc gọi điện thoại mà chúng tôi ghi âm để hỗ trợ việc đào tạo nhân viên của mình và thực hiện kiểm tra chất lượng.
|Bạn/Bản ghi được tạo bởi chúng tôi
|Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số
|Địa chỉ IP, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, các loại và phiên bản tiện ích bổ sung của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, và công nghệ khác trên các thiết bị bạn sử dụng để truy cập Tài sản kỹ thuật số của chúng tôi (ví dụ: sử dụng cookie và các trình theo dõi khác).
|Được tạo bởi chúng tôi hoặc bên thứ ba
Khi bạn truy cập Tài sản kỹ thuật số của chúng tôi, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Tài sản kỹ thuật sốnày.
Bạn có thể quản lý các tùy chọn cookie của mình thông qua trang tùy chọn cookiecó trên Tài sản kỹ thuật số của chúng tôi. Bạn cũng có thể cấu hình cài đặt trình duyệt để từ chối tất cả hoặc một số cookie hoặc để thông báo cho bạn khi cookie đang được đặt. Xin lưu ý rằng việc vô hiệu hóa một số cookie nhất định có thể ảnh hưởng đến chức năng hoặc tính khả dụng của một số tính năng của Tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.
Để biết thêm thông tin về cookie mà chúng tôi sử dụng và cách bạn có thể quản lý tùy chọn của mình, vui lòng tham khảo trang tùy chọn cookiecó sẵn trên mỗi Tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.
Khi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong Tuyên Bố Quyền Riêng Tư này, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy.
Cơ sở hợp pháp
Khi được yêu cầu theo luật áp dụng, chúng tôi đảm bảo có cơ sở pháp lý phù hợp hoặc căn cứ hợp lệkhác để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Tuyên bố này. Tùy thuộc vào khu vực pháp lý và các yêu cầu áp dụng, chúng tôi có thể dựa vào một hoặc nhiều cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu, bao gồm các cơ sở được mô tả dưới đây:
Bảng dưới đây nêu chi tiết lý do chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, cũng như cơ sở hợp pháp của chúng tôi theo các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
|Hoạt động xử lý
|Thông tin chúng tôi sử dụng
|Cơ sở hợp pháp có liên quan
Vì mục đích quản lý khách hàng cũng như quản lý vàcải thiện hoạt động kinh doanhcủa chúng tôi (bao gồm các dịch vụ và sản phẩm). Điều này bao gồm:
- như một phần của quy trình đăng ký người dùng của chúng tôi;
- liên lạc với bạn;
- để quản lý khách hàng và điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
- để cải thiện và phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm đào tạo hệ thống trí tuệ nhân tạo); và/hoặc
- để nâng cao chất lượng, nội dung và sự phù hợp của các thông tin liên lạc của chúng tôi (nếu bạn đã đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi) bằng cách theo dõi cách bạn tương tác với thông tin đó, chẳng hạn như bạn có nhận, mở hoặc nhấp vào một liên kết trong email hay không.
- Dữ liệu về tiểu sử và thông tin liên hệ
- Thông tin đăng nhập tài khoản
- Dữ liệu nghề nghiệp
- Dữ liệu về sở thích
- Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số
- Thư từ
|Lợi ích hợp pháp (để quản lý hiệu quả và cung cấp dịch vụ cho bạn và để cải thiện dịch vụ của chúng tôi), trừ khi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành yêu cầu sự đồng ý.
Để bảo trì và quản lý Tài sản kỹ thuật số. Điều này bao gồm:
- Thường xuyên đánh giá và cải thiện thông tin được cung cấp trên tài sản kỹ thuật số của chúng tôi để đảm bảo chúng thân thiện với người dùng và ngăn ngừa bất kỳ gián đoạn hoặc tấn công mạng tiềm ẩn nào;
- để thực hiện khắc phục sự cố/ phân tích cần thiết để phát hiện mã độc/ tác nhân độc hại và hiểu cách thức điều này có thể ảnh hưởng đến hệ thống công nghệ thông tin của bạn; và/hoặc
- để giám sát và phân tích thống kê các cuộc tấn công hiện tại trên thiết bị và hệ thống, cũng như để điều chỉnh liên tục các giải pháp được cung cấp nhằm bảo vệ thiết bị và hệ thống khỏi các cuộc tấn công hiện tại.
Chúng tôi cũng có thể ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này.
- Dữ liệu về tiểu sử và thông tin liên hệ
- Thông tin đăng nhập tài khoản
- Dữ liệu nghề nghiệp
- Dữ liệu về sở thích
- Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số
- Thư từ
|Lợi ích hợp pháp (duy trì và quản lý dịch vụ công nghệ thông tin, bảo mật mạng và dữ liệu và phòng chống gian lận), trừ khi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành yêu cầu có sự đồng ý .
|Cho các mục đích được nêu trong tuyên bố cookie của chúng tôi
- Thông tin đăng nhập tài khoản
- Dữ liệu về sởthích
- Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số
Lợi ích hợp pháp (cung cấp chức năng cần thiết cho tài sản kỹ thuật số của chúng tôi), trừ khi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành yêu cầu có sự đồng ý.
Sự đồng ý chỉ khi được yêu cầu bởi luật bảo vệ dữ liệu áp dụng, ví dụ như đối với thông tin thu được từ cookie không thiết yếu và các công nghệ tương tự. Bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào trong phần tùy chọn cookie của mình.
Cho các mục đích phân tích, thống kê, lập hồ sơ và thu thập thông tin chi tiết. Điều này bao gồm:
- để hiểu nhu cầu và sự quan tâm của khách hàng của chúng tôi
- để thực hiện phân khúc thị trường (bao gồm cho mục đích tiếp thị);
- để thực hiện các hoạt động thấu hiểu thị trường; và/hoặc để cá nhân hóa các tài sản kỹ thuật số hoặc dịch vụ hoặc truyền thông dựa trên dữ liệu hồ sơ chúng tôi đã áp dụng cho bạn.
Chúng tôi cũng có thể ẩn danh thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này.
- Dữ liệu về tiểu sử và thông tin liên hệ
- Thông tin đăng nhập tài khoản
- Dữ liệu nghề nghiệp
- Dữ liệu về sở thích
- Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số
- Thư từ
|Lợi ích hợp pháp (cải thiện và nâng cao mô hình kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi, hiểu rõ hơn về nhu cầu khách hàng của chúng tôi), trừ khi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành yêu cầu có sự đồng ý.
Cho các mục đích tiếp thị/quảng cáo, điều này bao gồm:
- để liên hệ với bạn nhằm cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm và/hoặc sự kiện mà bạn có thể quan tâm qua email, điện thoại, mạng xã hội
- để thực hiện phân khúc thị trường (bao gồm cho mục đích tiếp thị);
- để thực hiện các hoạt động nghiên cứu thấu hiểu thị trường; và/hoặc để cá nhân hóa các tài sản kỹ thuật số hoặc dịch vụ hoặc truyền thông dựa trên dữ liệu hồ sơ của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ
Chúng tôi cũng có thể ẩn danh thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này.
- Dữ liệu về tiểu sử và thông tin liên hệ
- Thông tin đăng nhập tài khoản
- Dữ liệu nghề nghiệp
- Dữ liệu về sở thích
- Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số
- Thư từ
|Lợi ích hợp pháp (thông báo cho khách hàng của chúng tôi về tài sản kỹ thuật số và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi), trừ khi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành yêu cầu có sự đồng ý.
Bạn có thể rút lại sự đồng ý/hủy đăng ký này bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong mỗi thông báo hoặc email mà chúng tôi gửi cho bạn.
Cho các mục đích pháp lý và quy định, điều này bao gồm:
- để tuân thủ và để đánh giá sự tuân thủ các luật, quy tắc và quy định áp dụng, cũng như các chính sách và thủ tục nội bộ;
- để tiến hành kiểm tra KYC, kiểm tra chống rửa tiền và các kiểm tra thẩm định khác;
- để ngăn ngừa và phát hiện gian lận và/hoặc các hoạt động tội phạm hay hành vi sai trái khác; và/hoặc
- Thiết lập và xử lý các khiếu nại pháp lý
- Dữ liệu về tiểu sử và thông tin liên hệ
- Dữ liệu nghề nghiệp
- Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số
- Thư từ
- Dữ liệu về nhận dạng Nhận biết khách hàng (KYC)
- Dữ liệu chống rửa tiền
- Dữ liệu giao dịch
|Nghĩa vụ pháp lý, khi hoạt động xử lý được yêu cầu bởi luật hoặc quy định.
Trong tất cả các trường hợp khác, lợi ích hợp pháp (để tuân thủ nghĩa vụ và thực hiện quyền hợp pháp của chúng tôi).
|Để nhận hỗ trợ kinh doanh (chẳng hạn như các dịch vụ tư vấn, ngân hàng, pháp lý, bảo hiểm và kế toán) hoặc để tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm trong bối cảnh bán, chuyển nhượng, sáp nhập và mua lại (và đàm phán về các hoạt động nêu trên).
- Dữ liệu về tiểu sử và thông tin liên hệ
- Thông tin đăng nhập tài khoản
- Dữ liệu nghề nghiệp
- Dữ liệu về sở thích
- Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số
- Thư từ
|Lợi ích hợp pháp (tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của chúng tôi), trừ khi luật bảo vệ dữ liệu áp dụng yêu cầu có Sự đồng ý.
Bạn có thể chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không cung cấp, chúng tôi có thể không cung cấp được một số dịch vụ của mình cho bạn.
Chúng tôi có thể lập hồ sơ về bạn dựa trên dữ liệu cá nhân nêu trên. Những hồ sơ như vậy có thể được sử dụng để cá nhân hóa Tài sản kỹ thuật số hoặc dịch vụ, quyết định hiển thị nội dung quảng cáo nào cho bạn và/hoặc như một phần của việc phát hiện và ngăn chặn mối đe dọa bảo mật.
Chia sẻ trong nội bộ tập đoàn
Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đơn vị khác trong tập đoàn của chúng tôi như là một phần của hoạt động kinh doanh.
Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba
Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và nhà thầu bên thứ ba để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (ví dụ: kế toán, cố vấn chuyên nghiệp và nhà cung cấp công nghệ thông tin và truyền thông). Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh để họ sử dụng cho mục đích riêng của họ (trong phạm vi được luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép), chẳng hạn như để quản lý và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của họ. Bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào chúng tôi chỉ định phải bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo các biện pháp bảo mật được yêu cầu theo hợp đồng.
Nền tảng mạng xã hội
Trong phạm vi áp dụng, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như LinkedIn, Instagram và Facebook nhằm cung cấp thông tin về dịch vụ sắp tới hoặc sản phẩm mới, và để đảm bảo bạn chỉ nhận được quảng cáo phù hợp về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nền tảng mạng xã hội để bạn thấy được quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc của đối tác của chúng tôi, mà chúng tôi cho rằng có thể phù hợp với mối quan tâm của bạn khi tương tác với nền tảng mạng xã hội liên quan. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với nền tảng mạng xã hội nhằm hỗ trợ việc quảng cáo phù hợp với những cá nhân mà nền tảng mạng xã hội xác định có thể có sở thích tương tự như bạn.
Tiết lộ theo yêu cầu pháp luật và quy định
Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật, hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ các quyền của chúng tôi và/hoặc tuân thủ thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh tòa án, yêu cầu từ cơ quan quản lý hoặc bất kỳ quy trình pháp lý nào khác được gửi đến chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến các thủ tục pháp lý. Các cơ quan này có thể được đặt tại khu vực pháp lý ngoài phạm vi thẩm quyền của bạn. Trong những trường hợp này, cơ quan tư pháp và/hoặc cơ quan quản lý sẽ được coi là bên kiểm soát dữ liệu (không theo chỉ dẫn của chúng tôi) và sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định cách dữ liệu cá nhân của bạn được lưu giữ và sử dụng sau khi được chia sẻ bởi chúng tôi.
Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức thông tin tín dụng và các tổ chức phòng chống gian lận với mục đích đánh giá khả năng tín dụng và sự phù hợp của sản phẩm, xác minh danh tính của bạn, quản lý tài khoản của bạn và ngăn chặn hoạt động tội phạm.
Các bên nhận dữ liệu trong quá trình tái cơ cấu
Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba (và cố vấn của họ) mà chúng tôi có thể chọn bán, chuyển nhượng hoặc sáp nhập một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi.
Là một công ty quốc tế, chúng tôi có thể lưu trữ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các đơn vị khác trực thuộc tập đoàn trên toàn thế giới. Khi điều này xảy ra, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quốc gia hay khu vực nơi dữ liệu được chuyển tới cómức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp hoặc chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân theo khung tuân thủ toàn diện, linh hoạt và toàn cầu, trong đó áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp (bao gồm cả mô-đun liên quan của các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu và Phụ lục của Vương quốc Anh, nếu áp dụng) để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
Tương tự, khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân cho một bên thứ ba nằm ở khu vực tài phán khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp thích hợp để đảm bảo bảo vệ cho dữ liệu cá nhân của bạn ở mức độ thích đáng, chẳng hạn như đưa các điều khoản bảo vệ dữ liệu phù hợp vào các thỏa thuận với các bên thứ ba.
Bạn có thể yêu cầu thêm thông tin về việc chuyển dữ liệu quốc tế của chúng tôi và các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng mà chúng tôi thực hiện bằng cách sử dụng thông tin liên hệ dưới đây.
Thời gian chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho từng mục đích phù hợp với nhu cầu kinh doanh của chúng tôi, như được ghi trong các chính sách nội bộ. Điều này có thể khác nhau giữa các khu vực tài phán. Ví dụ: nếu bạn ở Vương quốc Anh và chúng tôi có hợp đồng với bạn, chúng tôi thường sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong 6 năm sau khi chấm dứt hợp đồng đó, trừ khi dự kiến sẽ có kiện tụng, khi đó dữ liệu có thể được lưu giữ lâu hơn.
Chúng tôi tính toán thời gian lưu trữ dựa trên thời gian dữ liệu cá nhân cần thiết để: (a) thực hiện các mục đích được mô tả trong Tuyên Bố Quyền Riêng Tư này, (b) đáp ứng các thời hạn được yêu cầu hoặc khuyến nghị bởi các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp hoặc hiệp hội, (c) tuân thủ các luật, lệnh lưu giữ dữ liệu và các nghĩa vụ pháp lý khác có liên quan (bao gồm cả các nghĩa vụ hợp đồng), và (d) đáp ứng theo các yêu cầu của bạn.
Có thể có các luật hoặc quy định đặt ra thời gian tối thiểu mà chúng tôi phải giữ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian lưu trữ đã xác định, trước khi ẩn danh dữ liệu hoặc xóa dữ liệu. Ẩn danh dữ liệu cá nhân có nghĩa là đảm bảo rằng dữ liệu không còn có thể được sử dụng để nhận diện bạn. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách tổng hợp dữ liệu (ví dụ, để phân tích hoặc đưa ra nhận định về một nhóm người thay vì một cá nhân cụ thể) hoặc bằng cách loại bỏ mọi thông tin nhận diện cá nhân nào (ví dụ, thông tin liên hệ) để chúng tôi vẫn có thể sử dụng dữ liệu để xác định xu hướng và mô hình nhưng không thể liên kết dữ liệu này lại với bạn.
Nếu bạn chọn hủy đăng ký một dịch vụ, chúng tôi có thể giữ một 'danh sách loại trừ' chứa thông tin chi tiết của bạn để biết rằng bạn đã hủy đăng ký và để đảm bảo bạn không nhận các liên hệ tương tự. Dữ liệu cá nhân của bạn được giữ trong danh sách loại trừ sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Một số hoặc tất cả các quyền được nêu dưới đây sẽ áp dụng cho bạn tùy thuộc vào nơi bạn đang ở. Chẳng hạn, nếu bạn đang ở Khu vực Kinh tế châu Âu hoặc Vương quốc Anh, bạn sẽ được hưởng tất cả các quyền được nêu ra dưới đây, và nếu bạn ở Úc, bạn có quyền truy cập và sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các lợi ích hợp pháp, bạn có quyền phản đối việc xử lý đó, bao gồm cả hoạt động lập hồ sơ dựa trên các lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, bất kỳ lúc nào.
Nếu bạn thực hiện quyền phản đối của mình, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng mình có căn cứ hợp pháp chính đáng để tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn . Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.
Chúng tôi cam kết làm việc với bạn để đạt được một giải pháp công bằng cho bất kỳ khiếu nại nào về việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại nào hoặc muốn khiếu nại với bộ phận phụ trách quyền riêng tư của chúng tôi (bao gồm các nhân sự bảo vệ dữ liệu liên quan), vui lòng sử dụng thông tin cung cấp dưới đây trong phần Liên hệ với chúng tôi.
Bạn có thể có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền.
Xin lưu ý rằng tất cả các quyền được liệt kê ở trên không phải là tuyệt đối và có những tình huống mà bạn không thể thực hiện các quyền này hoặc các quyền này không áp dụng trong từng trường hợp cụ thể .
Đơn vị Castrol chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là Castrol Group Holdings Limited, hoặc công ty Castrol liên quan đang hoạt động tại quốc gia hoặc khu vực của bạn. Khi cần thiết, vui lòng tìm thêm thông tin về công ty Castrol địa phương trong phụ lục dành riêng cho quốc gia của bạn. Tùy thuộc vào hoạt động xử lý, các công ty khác trong tập đoàn Castrol cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố này, các hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi hoặc quyền bảo vệ dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy.response@castrol.com, bao gồm cả nhân sự bảo vệ dữ liệu hoặc các đầu mối liên hệ khác về quyền riêng tư, nếu áp dụng.
Khi liên hệ với chúng tôi, vui lòng chỉ rõ quốc gia và/hoặc tiểu bang nơi bạn cư trú để chúng tôi có thể cung cấp thông tin phù hợp và xử lý yêu cầu của bạn theo quy định pháp luật hiện hành.
Khi bạn thực hiện các quyền riêng tư của mình, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn. Nếu bạn gửi yêu cầu thông qua một bên thứ ba được ủy quyền, chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng rằng bên thứ ba đó được ủy quyền hành động thay mặt bạn trước khi xử lý yêu cầu của bạn.
Các Tài sản kỹ thuật sốcủa chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc nội dung bên ngoài được cung cấp bởi bên thứ ba, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và không thuộc phạm vi của Tuyên bố này. Việc tương tác với nội dung bên ngoài này có thể cho phép bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin về bạn. Chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này được quy định trong các tuyên bố quyền riêng tư riêng của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản này của bên thứ ba để hiểu rõ hơn về thực tiễn quyền riêng tư của họ.
Tuyên bố này được cập nhật lần cuối vào tháng 10 năm 2026. Chúng tôi sẽ cập nhật lại Tuyên bố này khi cần thiết để phản ánh những thay đổi về pháp luật và thực tiễn của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi quan trọng đối với Tuyên Bố Quyền Riêng Tư này, bạn sẽ nhận được thông báo qua email theo quy định của pháp luật. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại Tuyên bố này để cập nhật thông tin về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Phụ lục quốc gia dành cho Việt Nam này (“Phụ lục”) bổ sung cho Tuyên Bố Quyền Riêng Tư của Castrol (“Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Toàn Cầu”). Hai văn bản này cùng tạo thành Tuyên bố Quyền riêng tư áp dụng cho Castrol tại Việt Nam.
Trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc không thống nhất nào giữa Phụ lục này và Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Toàn Cầu, Phụ lục này sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi xung đột hoặc không thống nhất đó.
Phụ lục này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có sự khác biệt giữa hai phiên bản ngôn ngữ, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
Chúng tôi là CÔNG TY TNHH CASTROL PETCO, mang mã đăng ký doanh nghiệp số 0300695803 và có địa chỉ đăng ký tại Phòng 20.01, Tầng 20, Tòa nhà The Nexus, số 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“Castrol Việt Nam”).
Trong quá trình hoạt động, Castrol Việt Nam sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý thông tin, bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn (có thể bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và nhạy cảm), theo cách thức sẽ được trình bày chi tiết dưới đây. Castrol Việt Nam chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Toàn Cầu, Phụ lục và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.
Để biết thông tin về cách liên hệ với chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng xem nội dung dưới đây.
Castrol Việt Nam thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của các cá nhân được liệt kê tại Mục 1 Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Toàn Cầu. Theo pháp luật Việt Nam, các loại dữ liệu cá nhân được mô tả tại Mục 2 Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Toàn Cầu được phân loại như sau:
Chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu không có cơ sở pháp lý hợp lệ. Theo đó, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
Bảng dưới đây nêu chi tiết lý do chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, cũng như cơ sở hợp pháp của chúng tôi theo các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
|Mục đích xử lý
|Dữ liệu sử dụng
|Cơ sở hợp pháp
Quản lý khách hàng và quản lý, cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm các dịch vụ và sản phẩm)
Điều này bao gồm:
• như một phần của quy trình đăng ký người dùng của chúng tôi;
• liên lạc với bạn;
• để quản lý khách hàng và điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
• để cải thiện và phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm đào tạo hệ thống trí tuệ nhân tạo); và/hoặc
• để nâng cao chất lượng, nội dung và sự phù hợp của các thông tin liên lạc của chúng tôi (nếu bạn đã đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi) bằng cách theo dõi cách bạn tương tác với thông tin đó, chẳng hạn như bạn có nhận, mở hoặc nhấp vào một liên kết trong email hay không.
• Dữ liệu về tiểu sử và thông tin liên hệ;
• Thông tin đăng nhập tài khoản;
• Dữ liệu nghề nghiệp;
• Dữ liệu về sở thích;
• Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số;
• Thư từ.
Thực hiện hợp đồng, đối với quy trình đăng ký người dùng, việc liên lạc với bạn, và việc quản lý khách hàng và điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Sự đồng ý của bạn, đối với việc cải thiện và phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm đào tạo hệ thống trí tuệ nhân tạo) và việc nâng cao chất lượng, nội dung và sự phù hợp của các thông tin liên lạc của chúng tôi bằng cách theo dõi cách bạn tương tác với thông tin đó.
Bảo trì và quản lý Tài sản kỹ thuật số
Điều này bao gồm:
• thường xuyên đánh giá và cải thiện thông tin được cung cấp trên Tài sản kỹ thuật số của chúng tôi để đảm bảo chúng thân thiện với người dùng và ngăn ngừa bất kỳ gián đoạn hoặc tấn công mạng tiềm ẩn nào;
• để thực hiện khắc phục sự cố/phân tích cần thiết để phát hiện mã độc/tác nhân độc hại và hiểu cách thức điều này có thể ảnh hưởng đến hệ thống công nghệ thông tin của bạn; và/hoặc
• để giám sát và phân tích thống kê các cuộc tấn công hiện tại trên thiết bị và hệ thống, cũng như để điều chỉnh liên tục các giải pháp được cung cấp nhằm bảo vệ thiết bị và hệ thống khỏi các cuộc tấn công hiện tại.
Chúng tôi cũng có thể ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này.
• Dữ liệu về tiểu sử và thông tin liên hệ;
• Thông tin đăng nhập tài khoản;
• Dữ liệu nghề nghiệp;
• Dữ liệu về sở thích;
• Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số;
• Thư từ.
Nghĩa vụ pháp lý, đối với việc ngăn ngừa gián đoạn hoặc tấn công mạng tiềm ẩn, việc khắc phục sự cố/phân tích cần thiết để phát hiện mã độc/tác nhân độc hại, và việc giám sát và phân tích thống kê các cuộc tấn công trên thiết bị và hệ thống.
Sự đồng ý của bạn, đối với việc đánh giá và cải thiện thông tin được cung cấp trên Tài sản kỹ thuật số để đảm bảo chúng thân thiện với người dùng.
Mục đích được nêu trong tuyên bố cookie của chúng tôi
• Thông tin đăng nhập tài khoản;
• Dữ liệu về sở thích;
• Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số.
Thực hiện hợp đồng, đối với cookie chức năng.
Sự đồng ý của bạn, đối với cookie hiệu suất và cookie quảng cáo. Bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào trong phần tùy chọn cookie của mình.
Phân tích, thống kê, lập hồ sơ và thu thập thông tin chi tiết
Điều này bao gồm:
• để hiểu nhu cầu và sự quan tâm của khách hàng;
• để thực hiện phân khúc thị trường (bao gồm cho mục đích tiếp thị);
• để thực hiện các hoạt động thấu hiểu thị trường; và/hoặc để cá nhân hóa các Tài sản kỹ thuật số hoặc dịch vụ hoặc truyền thông dựa trên dữ liệu hồ sơ chúng tôi đã áp dụng cho bạn.
Chúng tôi cũng có thể ẩn danh thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này.
• Dữ liệu về tiểu sử và thông tin liên hệ;
• Thông tin đăng nhập tài khoản;
• Dữ liệu nghề nghiệp;
• Dữ liệu về sở thích;
• Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số;
• Thư từ.
Sự đồng ý của bạn
Tiếp thị/quảng cáo
Điều này bao gồm:
• để liên hệ với bạn nhằm cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm và/hoặc sự kiện mà bạn có thể quan tâm qua email, điện thoại, mạng xã hội;
• để thực hiện phân khúc thị trường (bao gồm cho mục đích tiếp thị);
• để thực hiện các hoạt động nghiên cứu thấu hiểu thị trường; và/hoặc để cá nhân hóa các tài sản kỹ thuật số hoặc dịch vụ hoặc truyền thông dựa trên dữ liệu hồ sơ của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ.
Chúng tôi cũng có thể ẩn danh thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này.
• Dữ liệu về tiểu sử và thông tin liên hệ;
• Thông tin đăng nhập tài khoản;
• Dữ liệu nghề nghiệp;
• Dữ liệu về sở thích;
• Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số;
• Thư từ.
Sự đồng ý của bạn.
Bạn có thể rút lại sự đồng ý/hủy đăng ký này bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong mỗi thông báo hoặc email mà chúng tôi gửi cho bạn.
Mục đích pháp lý và quy định
Điều này bao gồm:
• để tuân thủ và để đánh giá sự tuân thủ các luật, quy tắc và quy định áp dụng, cũng như các chính sách và thủ tục nội bộ;
• để tiến hành kiểm tra nhận biết khách hàng (KYC), kiểm tra chống rửa tiền và các kiểm tra thẩm định khác; và/hoặc
• thiết lập và xử lý các khiếu nại pháp lý.
• Dữ liệu về tiểu sử và thông tin liên hệ;
• Dữ liệu nghề nghiệp;
• Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số;
• Thư từ;
• Dữ liệu về nhận dạng/Dữ liệu KYC;
• Dữ liệu chống rửa tiền;
• Dữ liệu giao dịch.
Nghĩa vụ pháp lý, đối với việc tuân thủ và đánh giá sự tuân thủ các luật, quy tắc và quy định áp dụng, cũng như các chính sách và thủ tục nội bộ nhằm thực hiện các quy định đó.
Thực hiện hợp đồng, đối với việc tuân thủ và đánh giá sự tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ trong phạm vi thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn, việc tiến hành kiểm tra KYC, kiểm tra chống rửa tiền và các kiểm tra thẩm định khác, và việc thiết lập và xử lý các khiếu nại pháp lý.
Nhận hỗ trợ kinh doanh (chẳng hạn như các dịch vụ tư vấn, ngân hàng, pháp lý, bảo hiểm và kế toán) hoặc để tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm trong bối cảnh bán, chuyển nhượng, sáp nhập và mua lại (và đàm phán về các hoạt động nêu trên).
• Dữ liệu về tiểu sử và thông tin liên hệ;
• Thông tin đăng nhập tài khoản;
• Dữ liệu nghề nghiệp;
• Dữ liệu về sở thích;
• Dữ liệu sử dụng Tài sản kỹ thuật số;
• Thư từ.
Thực hiện hợp đồng hoặc nghĩa vụ pháp lý, tùy theo mục đích xử lý dữ liệu ban đầu, đối với việc nhận hỗ trợ kinh doanh.
Theo quy định pháp luật, đối với việc chuyển giao dữ liệu trong trường hợp sáp nhập.
Sự đồng ý của bạn, chỉ đối với việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh trong bối cảnh bán, chuyển nhượng (và đàm phán về các hoạt động nêu trên).
Các trường hợp khác khi chúng tôi xử lý dữ liệu mà không cần sự đồng ý của bạn.
Theo quy định pháp luật hiện hành, có những trường hợp Castrol Việt Nam được phép xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của bạn.
Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ về quản lý, kỹ thuật và vật lý nhằm đảm bảo rằng thông tin của bạn chỉ được truy cập bởi những người được phép, và không bị xử lý sai mục đích.
Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến nghị bạn thực hiện một số biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình. Ví dụ, bạn nên đảm bảo mật khẩu, cũng như bất kỳ câu hỏi bảo mật và câu trả lời nào, được giữ bí mật. Bạn nên cập nhật các thông tin này thường xuyên, cùng với bất kỳ thông tin xác thực nào khác mà bạn sử dụng để truy cập dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân cơ bản của bạn hoặc cho phép việc chuyển dữ liệu cá nhân cơ bản của bạn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam cho bất kỳ mục đích nào được quy định trong Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Toàn Cầu và Phụ lục. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ đối với dữ liệu cá nhân của bạn khi dữ liệu được chuyển đến các quốc gia không có cùng một mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên Tài sản kỹ thuật số, cơ sở dữ liệu nội bộ của chúng tôi và chỉ được truy cập bởi nhân viên, đại diện và đối tác được ủy quyền có yêu cầu truy cập cho các mục đích được mô tả trong Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Toàn Cầu và Phụ lục này.
Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân phù hợp với chính sách lưu trữ hồ sơ của mình. Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân cho một mục đích cụ thể theo Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Toàn Cầu, Phụ lục này và theo sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu đó lâu hơn thời gian cần thiết để thực hiện mục đích đó, trừ trường hợp chúng tôi buộc phải lưu trữ theo quy định pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để giải quyết tranh chấp và thực hiện quyền, nghĩa vụ pháp lý. Thời hạn lưu trữ được xác định dựa trên mục đích thu thập thông tin cá nhân, yêu cầu pháp lý áp dụng, và nhu cầu hợp pháp của chúng tôi trong việc duy trì hồ sơ kinh doanh trong khoảng thời gian hợp lý.
Chúng tôi sẽ chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ngay khi:
Khi kết thúc thời hạn lưu trữ, dữ liệu cá nhân (dưới dạng vật lý hoặc điện tử) sẽ được Castrol Việt Nam xóa, tiêu hủy hoặc khử nhận dạng bằng các biện pháp phù hợp để đảm bảo dữ liệu không thể được khôi phục.
Nội dung về việc chia sẻ dữ liệu cá nhân đã thực hiện theo Mục 4 của Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Toàn Cầu.
Bạn có một số quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình. Các quyền này bao gồm:
Bạn có thể thực hiện các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu đến Castrol Việt Nam theo thông tin liên hệ được cung cấp trong mục 10, bằng cách gửi yêu cầu trực tiếp bằng văn bản, qua email hoặc thông qua các phương tiện điện tử khác.
Mọi yêu cầu thực hiện quyền của bạn phải nêu rõ ít nhất các nội dung sau: (i) thông tin của bạn (họ tên, email hoặc số điện thoại); (ii) quyền cụ thể mà bạn muốn thực hiện và loại dữ liệu cá nhân liên quan đến yêu cầu; (iii) lý do, mục đích của việc thực hiện quyền; và (iv) thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền của bạn.
Sau khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của người yêu cầu, tính đầy đủ và chính xác của yêu cầu theo quy định pháp luật, và đánh giá khả năng thực hiện yêu cầu. Chúng tôi có quyền yêu cầu bổ sung thông tin để xác minh, hoặc từ chối xử lý yêu cầu nếu: (i) Bạn không cung cấp đủ thông tin để xác minh danh tính và tính hợp lệ của yêu cầu; hoặc (ii) quy định pháp luật không cho phép chúng tôi thực hiện yêu cầu của bạn; hoặc (iii) có yêu cầu cụ thể từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Xin lưu ý rằng các quyền nêu trên không phải là tuyệt đối và có thể bị giới hạn bởi một số quy định pháp luật, ngoại lệ cũng như các yêu cầu và nguyên tắc khác theo luật định. Trong những trường hợp cụ thể, Castrol Việt Nam có thể được quyền từ chối hoặc hạn chế việc thực hiện các quyền này theo quy định pháp luật hiện hành.
Bạn cũng có các nghĩa vụ sau:
Chúng tôi có quyền sửa đổi Phụ lục này theo từng thời điểm để bảo đảm hoạt động kinh doanh, thích ứng với sự thay đổi của thị trường và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Những thay đổi quan trọng đối với Phụ lục này sẽ được cập nhật và công bố trên trang web của chúng tôi, đồng thời thông báo đẩy và/hoặc bằng phương thức liên lạc mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.
Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên truy cập Phụ lục này để luôn được cập nhật và nắm rõ các nội dung thay đổi. Khi bạn tiếp tục sử dụng Tài sản kỹ thuật số và chấp nhận dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ sửa đổi nào đối với Phụ lục này, bạn được hiểu là đã biết, hiểu và đồng ý với những thay đổi đó, trong phạm vi mà sự đồng ý không được quy định theo cách khác.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Toàn Cầu hoặc Phụ lục này, hoặc có khiếu nại khác liên quan cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
CÔNG TY TNHH CASTROL PETCO
Địa chỉ:
Phòng 20.01, Tầng 20, Tòa nhà The Nexus, số 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email:
Phụ lục này được cập nhật lần cuối vào tháng 10 năm 2026.