Dãy sản phẩm đặc biệt của Castrol được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều loại xe máy cũng như động cơ kích thước nhỏ.
Điều kiện lái xe hiện đại khiến động cơ xe máy làm việc khắc nghiệt hơn, hình thành bụi bẩn và cặn bùn tích tụ bên trong động cơ. Nếu không được loại bỏ hoàn toàn khi thay dầu động cơ, các cặn bẩn này gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của động cơ.
Castrol Engine Shampoo - Two Wheelers là giải pháp súc rửa động cơ trước khi thay dầu, loại bỏ đến 85% cặn bẩn* bên trong động cơ, giúp làm sạch động cơ hiệu quả.
Làm sạch vượt trội giúp tăng cường công suất động cơ.
Castrol Scooter Gear Oil 80W-90 là dầu truyền động cuối xe tay ga được thiết kế đặc biệt dùng cho các ứng dụng yêu cầu API GL-5
Castrol Brake Fluid DOT 3 là dầu phanh tổng hợp có độ sôi cao vượt qua yêu cầu của các tiêu chuẩn SAE J1703, FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925 và JIS K2233. Castrol xem như đó là các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu, vì thế đã phát triển sản phẩm này với tính năng vượt trội kết hợp với mức độ an toàn cao hơn.
Castrol Brake Fluid DOT3 được pha chế với polyalkylen glycol ête và các phụ gia bôi trơn và chống ăn mòn. Tính năng cao chống mài mòn và chống ăn mòn của sản phẩm này giúp kéo dài tuổi thọ của các bộ phận trong hệ thống phanh và thích hợp với các hệ thống ly hợp thủy lực.
Castrol Radicool SF Premix là dung dịch làm mát pha sẵn, gốc monoethyleneglycol với công nghệ phụ gia a-xít hữu cơ tiên tiến giúp kéo dài thời gian sử dụng. Khác với các dung dịch làm mát thông thường, Radicool SF Premix không chứa amin, nitrit, phốt-phát, silicat hoặc các chất ức chế ăn mòn vô cơ khác.
Radicool SF Premix có tính năng chống ăn mòn tuyệt hảo, đặc biệt đối với các động cơ dùng kim loại nhẹ. Nó cũng thích hợp cho động cơ của nhiều nhà sản xuất khác nhau.
Radicool SF Premix làm việc trong dải nhiệt độ rộng giúp làm mát hiệu quả cho động cơ trong mọi điều kiện thời tiết và chống đông đến -37oC.