Hemmet för liquid engineering

Castrol finns här för att serva varje förare, varje motorcyklist och varje industri på jorden. Vi gör detta genom liquid engineering. Det innebär att skapa oljor för hög prestanda, smörjmedel, vätskor och smörjfetter för varje tillämpning du kan tänka dig.

Vi vet också att det är viktigt att varje del av din värld fungerar smidigt, så vi smörjer varje del i din bil eller motorcykel, rulltrapporna i ditt lokala köpcentrum, hissen på ditt kontor och till och med produktionslinjen som tillverkade ditt kylskåp.

Vi finns här för dig i världens gruvor och stenbrott, kryssningsfartyg och trafikflygplan, vindkraftsparker och vetefält. Oavsett vad du behöver så kan vi hjälpa dig att förverkliga det.