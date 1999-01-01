Med personuppgifter, eller personlig information, avses all information om en enskild person som gör att personen kan identifieras, direkt eller indirekt. Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig:

I tillämpliga fall kan vi tillhandahålla kompletterande integritetspolicyer eller jurisdiktionsspecifika meddelanden för att ge ytterligare information om vår databehandling, i enlighet med gällande lagkrav och lokal praxis.

I detta meddelande beskrivs vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, hur vi använder och skyddar dem, hur länge vi lagrar dem samt vilka rättigheter du har i fråga om behandlingen av dina personuppgifter.

När du besöker någon av våra webbplatser eller appar (" digitala kanaler "), deltar i något av våra program eller evenemang, kontaktar oss, köper våra produkter och tjänster och/eller på annat sätt gör affärer med oss, kan ett Castrol-bolag (" Castrol ", " vi ", " oss " eller " vår ") eller ett närstående bolag samla in och behandla dina personuppgifter.

I tabellen nedan redogörs mer ingående för varför vi samlar in och hur vi använder dina uppgifter samt vilka rättsliga grunder vi har enligt gällande dataskyddslagstiftning.

I de fall det krävs enligt tillämplig lagstiftning säkerställer vi att vi har en lämplig rättslig grund eller annan giltig motivering för att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna policy. Beroende på jurisdiktion och tillämpliga krav kan vi stödja oss på en eller flera av de rättsliga grunder som är tillämpliga för behandlingen, inklusive de som beskrivs nedan:

När vi använder dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy ser vi till att vi har en rättslig grund för detta.

För mer information om de cookies vi använder och hur du kan hantera dina inställningar, se sidan ”Cookiepreferenser” som finns på alla våra digitala kanaler.

Du kan hantera dina inställningar för cookies via sidan ”Cookiepreferenser” som finns tillgänglig via våra digitala kanaler. Du kan också ställa in din webbläsare så att den avvisar alla eller vissa cookies, eller så att du får ett meddelande när cookies lagras. Observera att om du inaktiverar vissa cookies kan vissa funktioner för våra digitala kanaler fungera sämre eller bli otillgängliga.

När du besöker vår digitala kanal kan vi och våra tjänsteleverantörer använda cookies och liknande teknik för att samla in information om hur du använder våra digitala kanaler.

- genomföra marknadsundersökningar och/eller för att anpassa de digitala kanalerna, tjänsterna eller kommunikationen utifrån de profiluppgifter som vi har kopplat till dig,

- kommunicera med dig och förse dig med information om tjänster, produkter och/eller evenemang som kan vara av intresse för dig via e-post, telefon eller sociala medier,

- genomföra marknadsundersökningar och/eller för att anpassa de digitala kanalerna, tjänsterna eller kommunikationen utifrån de profiluppgifter som vi har kopplat till dig,

Samtycke krävs endast i de fall där tillämplig dataskyddslagstiftning föreskriver det, t.ex. när det gäller information som samlas in via icke-nödvändiga cookies och liknande tekniker. Du kan när som helst återkalla detta samtycke i ”Cookiepreferenser”.

- statistiskt övervaka och analysera pågående attacker mot enheter och system samt löpande anpassa de lösningar vi tillhandahåller för att skydda enheter och system mot aktuella hot.

- genomföra den felsökning och analys som krävs för att upptäcka skadlig kod och illasinnade aktörer samt förstå hur detta kan påverka ditt IT-system, och/eller

- löpande granska och förbättra informationen på våra digitala kanaler för att säkerställa att de är användarvänliga och för att förebygga eventuella störningar eller cyberattacker,

- för att förbättra kvaliteten, innehållet och relevansen i våra utskick (om du har anmält dig för att ta emot våra utskick) genom att följa upp hur du interagerar med utskicken, till exempel om du tar emot, öppnar eller klickar på en länk i ett e-postutskick.

- för att förbättra och utveckla vår verksamhet (bland annat genom träning av system för artificiell intelligens) och/eller

För kundhantering samt för att driva och förbättra vår verksamhet (inklusive våra tjänster och produkter) . Detta inkluderar att:

Du kan välja att inte lämna ut dina personuppgifter till oss. Om du gör det kan det dock innebära att vi inte kan tillhandahålla dig vissa av våra tjänster.

Profilering

Vi kan skapa en profil om dig baserat på de personuppgifter som anges ovan. Sådana profiler kan användas för att anpassa den digitala kanalen eller våra tjänster, för att avgöra vilken reklam som ska visas för dig och/eller som ett led i att upptäcka och förebygga säkerhetshot.

4. Uppgifter vi delar

Delning inom koncernen

Vi kan dela dina personuppgifter med andra enheter inom vår koncern i samband med vår affärsverksamhet.

Externa tjänsteleverantörer

Vi kan dela dina personuppgifter med externa tjänsteleverantörer, ombud och underleverantörer som tillhandahåller tjänster åt oss (till exempel våra revisorer, sakkunniga rådgivare samt IT- och kommunikationsleverantörer). Vi kan även dela dina personuppgifter med våra affärspartner, som kan använda dem för egna ändamål (i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning), till exempel för att administrera och marknadsföra sina produkter och tjänster. Alla eventuella tredjepartsleverantörer som vi utser måste skydda dina personuppgifter i enlighet med de säkerhetsåtgärder som krävs enligt avtalet.

Sociala medieplattformar

I den begränsade utsträckning som detta är tillämpligt kan vi använda dina personuppgifter för att genomföra reklamkampanjer på sociala medier såsom LinkedIn, Instagram och Facebook, i syfte att informera om kommande tjänster eller nya produkter samt för att säkerställa att du endast får relevant reklam om våra produkter och tjänster. Vi kan dela dina personuppgifter med sociala medieplattformar så att du får se annonser om våra eller våra samarbetspartners produkter och tjänster som vi tror att du kommer att vara intresserad av när du använder den aktuella sociala medieplattformen. Vi kan även dela dina personuppgifter med sociala medieplattformar för att underlätta för oss att visa relevant reklam för personer som dessa plattformar bedömer sannolikt har liknande intressen som du.

Rättsliga och regulatoriska utelämnanden

Vi kan lämna ut dina personuppgifter när detta krävs enligt lag, eller när vi tror att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller uppfylla ett rättsligt förfarande, ett domstolsbeslut, ett krav från en tillsynsmyndighet eller annan form av rättslig process som vi är inblandade i. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter i samband med rättsliga förfaranden. Dessa organ kan vara belägna utanför din jurisdiktion. I dessa fall kommer den rättsliga myndighet och/eller tillsynsmyndigheten att betraktas som personuppgiftsansvarig (som inte agerar enligt våra instruktioner) och kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för att besluta hur dina personuppgifter ska lagras och användas efter att vi har lämnat ut dem.

Vi kan även dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag och bedrägeribekämpningsorgan i syfte att bedöma din kreditvärdighet och produktens lämplighet, kontrollera din identitet, hantera ditt konto samt förebygga brottslig verksamhet.

Mottagare av omstruktureringsstöd

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part (och deras rådgivare) till vilka vi kan välja att sälja, överlåta eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.

5. Internationella överföringar

Som ett internationellt företag, kan vi lagra och överföra dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern runt om i världen. I sådana fall kommer vi att säkerställa att den mottagande jurisdiktionen erbjuder en adekvat nivå av dataskydd, eller att överföringen av personuppgifterna sker med stöd av ett omfattande, flexibelt och globalt efterlevnadsramverk som innefattar lämpliga åtgärder och skyddsmekanismer (inklusive relevant modul i EU:s standardavtalsklausuler samt det brittiska tillägget, UK Addendum, i tillämpliga fall). Detta görs för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

På samma sätt kommer vi, när vi överför personuppgifter till en tredje part som är etablerad i en annan jurisdiktion, att se till att lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter, till exempel genom att införa lämpliga klausuler i våra avtal med tredje parter.

Du kan begära ytterligare information om våra internationella överföringar och de avtalsmässiga skyddsåtgärder vi tillämpar via kontaktuppgifterna nedan.

6. Lagring av dina uppgifter

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter beror på i vilket syfte vi använder dem. Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för respektive ändamål och i enlighet med våra affärsbehov, enligt vad som anges i våra interna riktlinjer. Lagringstiderna kan variera mellan olika jurisdiktioner. Om du till exempel befinner dig i Storbritannien och vi har ett avtal med dig, kommer vi normalt sett att lagra dina personuppgifter i 6 år efter det att avtalet har upphört att gälla, såvida inte en rättstvist kan förväntas, i vilket fall vi kommer att lagra dem under en längre tid.

Lagringsperioden beräknas baserat på hur länge personuppgifterna behövs för att: (a) uppfylla de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, (b) uppfylla de tidsramar som krävs eller rekommenderas av tillsynsmyndigheter, yrkesorganisationer eller föreningar, (c) följa gällande lag, rättsförbehåll och andra juridiska skyldigheter (inklusive avtalsförpliktelser) och (d) uppfylla dina förfrågningar.

Det kan finnas lagar eller föreskrifter som fastställer en minimitid under vilken vi måste bevara dina personuppgifter. Vi kommer endast att lagra dina uppgifter under den fastställda lagringstiden, varefter vi antingen anonymiserar eller raderar dem. Att anonymisera personuppgifter innebär att man säkerställer att uppgifterna inte längre kan kopplas till just dig. Vi gör detta antingen genom att sammanställa uppgifterna (till exempel för att dra slutsatser om en grupp människor snarare än om en enskild person) eller genom att ta bort alla personliga identifierare (till exempel kontaktuppgifter), så att vi fortfarande kan använda uppgifterna för att identifiera trender och mönster utan att kunna koppla dessa uppgifter till dig.

Om du väljer att avregistrera dig från en tjänst kan vi inkludera dina uppgifter i en ”avregistreringslista” så att vi vet att du har avregistrerat dig och för att säkerställa att du inte kontaktas igen. Dina personuppgifter som finns registrerade på en avregistreringslista kommer inte att användas för något annat ändamål.

7. Dina rättigheter

Beroende på var du befinner dig kan du ha tillgång till vissa eller samtliga av de rättigheter som anges nedan. Om du till exempel befinner dig inom EES eller i Storbritannien omfattas du av samtliga rättigheter som anges nedan. Om du befinner dig i Australien har du rätt att få tillgång till och rätta dina personuppgifter.

7.1 Dataskyddsrättigheter

Tillgång till dina personuppgifter . I förekommande fall har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

. I förekommande fall har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Rättelse av de personuppgifter vi har om dig. Du kan begära att vi korrigerar eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig, även om vi kan behöva verifiera riktigheten i de nya uppgifter du lämnar till oss. Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan för att meddela oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter.

Du kan begära att vi korrigerar eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig, även om vi kan behöva verifiera riktigheten i de nya uppgifter du lämnar till oss. Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan för att meddela oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter. Radering av dina personuppgifter. Du kan begära att vi raderar eller tar bort personuppgifter om det inte finns någon tvingande anledning för oss att behandla dem i fortsättningen. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter om du har utövat din rätt att invända mot behandlingen av dem (se nedan), om vi har behandlat din information olagligt eller om vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Du kan begära att vi raderar eller tar bort personuppgifter om det inte finns någon tvingande anledning för oss att behandla dem i fortsättningen. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter om du har utövat din rätt att invända mot behandlingen av dem (se nedan), om vi har behandlat din information olagligt eller om vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

om du vill att vi ska kontrollera uppgifternas riktighet, om vår behandling är olaglig men du inte vill att vi raderar uppgifterna, om du behöver att vi behåller uppgifterna även om vi inte längre behöver dem, eftersom du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller om du har invänt mot vår behandling av dina uppgifter och vi behöver kontrollera om vi har tvingande berättigade skäl att fortsätta behandlingen.

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall: Överföring av vissa av dina personuppgifter till dig eller en tredje part. Om denna rättighet gäller kommer vi att ge dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller uppgifter som du har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

Återkalla ditt samtycke i de fall där vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Återkallande påverkar inte lagenligheten för någon behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan vi eventuellt inte tillhandahålla vissa produkter eller tjänster för dig. Vi informerar dig om så är fallet om du återkallar ditt samtycke. När vi begär samtycke kan detta återkallas via ett digitalt verktyg för hantering av samtycke eller genom att skicka ett e-postmeddelande till de kontaktuppgifter som anges nedan.

7.2 Rätt att invända

När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av berättigat intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen, inklusive profilering, av skäl som hänför sig till din specifika situation.

Om du utövar din rätt att invända kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det aktuella ändamålet. I vissa fall kan vi dock visa att vi har tvingande berättigade skäl att fortsätta behandla dina personuppgifter. Om så är fallet informerar vi dig.

7.3 Rätt att invända till din tillsynsmyndighet.

Vi åtar oss att samarbeta med dig för att åstadkomma en rättvis lösning på eventuella invändningar om vår användning av dina uppgifter. Om du har frågor eller vill framföra ett klagomål till våra integritetsteam (inklusive relevanta dataskyddsombud) ber vi dig att använda i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Du kan ha rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.

Observera att de rättigheter som anges ovan inte är absoluta och att det kan finnas situationer där de inte kan utövas eller inte är tillämpliga.

8. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Den enhet inom Castrol som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är antingen Castrol Group Holdings Limited eller det relevanta Castrol-bolaget som bedriver verksamhet i ditt land eller din region. Vid behov hittar du mer information om det lokala Castrol-bolaget i det landspecifika tillägget. Beroende på vilken behandling det rör sig om kan även andra bolag inom Castrol-koncernen komma att behandla dina personuppgifter.

Om du har några frågor om denna policy, våra rutiner för integritetsskydd eller dina rättigheter när det gäller dataskydd, är du välkommen att kontakta oss på privacy.response@castrol.com, inklusive våra dataskyddsombud eller andra kontaktpersoner för integritetsfrågor, i förekommande fall.

När du kontaktar oss ber vi dig att ange i vilket land och/eller delstat du är bosatt, så att vi kan ge dig rätt information och hantera din förfrågan i enlighet med gällande lagstiftning.

När du utövar dina rättigheter avseende personuppgifter kan vi be dig att lämna de uppgifter som krävs för att verifiera din identitet. Om du lämnar in en begäran via en behörig tredje part kan vi kräva bevis på att den tredje parten är behörig att agera på dina vägnar innan vi behandlar din begäran.

9. Tredjepartswebbplatser som vi länkar till

Våra digitala kanaler kan innehålla länkar till externa webbplatser, tjänster eller innehåll som tillhandahålls av tredje part som ligger utanför vår kontroll och som inte omfattas av detta meddelande. Om du interagerar med detta externa innehåll kan det leda till att tredje parter samlar in eller delar information om dig. Dessa tredjeparters integritetspraxis regleras av deras egna integritetspolicyer. Vi uppmanar dig att läsa dessa tredjepartsvillkor för att bättre förstå deras integritetspraxis.

10. Ändringar i detta integritetsmeddelande

Denna text uppdaterades senast i oktober 2026. Vi kommer att uppdatera den igen vid behov för att återspegla ändringar i lagstiftningen och våra rutiner. Om vi gör en väsentlig ändring av denna integritetspolicy kommer du att få ett lämpligt meddelande via e-post i enlighet med gällande lagstiftning. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.