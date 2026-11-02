Stonepeak förvärvar majoritetsandel i Castrol från bp
London och New York, den 2 november 2026 – Stonepeak, ledande inom alternativa investeringar med inriktning på infrastruktur, tillkännagav i dag att man har slutfört förvärvet av en andel på 65 % i Castrol, global marknadsledare inom smörjmedel, från BP p.l.c. (”bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). bp kommer att behålla ett minoritetsintresse på 35 % i Castrol.
Med Stonepeaks uppbackning och fortsatt stöd från bp kommer Castrol att stärka sin position som en av världens största leverantörer av verksamhetskritiska smörjmedel och kylvätskor till slutmarknaderna för personbilar, nyttofordon och industri. Den nya ägarstrukturen ger Castrol större finansiell och operativ flexibilitet, vilket gör det möjligt för företaget att påskynda tillväxten inom sin befintliga verksamhet och på angränsande marknader, med stöd av varumärkets teknik, kundrelationer och globala räckvidd.
Som framgår av pressmeddelandet kommer även Canada Pension Plan Investment Board (”CPP Investments”) att investera för att stödja transaktionen i egenskap av indirekt minoritetsägare.
I samband med affären har en ny styrelse utsetts för Castrol, som kommer att ledas av Ben van Beurden, styrelseordförande i Clariant AG och tidigare VD för Shell plc. Styrelsen kommer att bestå av fyra oberoende styrelseledamöter, inklusive ordföranden, tre styrelseledamöter knutna till Stonepeak, två styrelseledamöter från bp och en styrelseledamot från CPP Investments. Var och en av styrelseledamöterna bidrar med omfattande och relevant expertis som kommer att vara till nytta för Castrol.
Castrol är världens ledande varumärke inom smörjmedel och betjänar kunder och konsumenter inom fordons-, marin-, industri- och energisektorerna. Castrols märkesprodukter är globalt erkända för premiumkvalitet och höga prestanda tack vare företagets satsningar på innovation och banbrytande teknik. Med produkter som säljs i mer än 150 länder har Castrol bidragit till att hålla trafiken igång på vägar och racingbanor, i luften, till sjöss och i rymden i över 127 år.
Castrol backas upp av Stonepeak, ledande inom alternativa investeringar som innehar en majoritetsandel, samt BP p.l.c. (”bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). Castrol har sitt huvudkontor i Storbritannien och har över 6 000 medarbetare världen över. Mer information finns på: www.castrol.com
Stonepeak är ledande inom alternativa investeringar och riktar in sig på infrastruktur och förvaltar tillgångar till ett värde av cirka 98 miljarder dollar. Genom sina investeringar i defensiva företag inom sektorn för materiella tillgångar världen över strävar Stonepeak efter att skapa värde för sina investerare och investmentbolag, med fokus på skydd mot nedgångar och starka riskjusterade avkastningar. Stonepeak, i egenskap av sponsor för riskkapitalfonder och investeringsfonder inom kredit, tillhandahåller kapital, operativt stöd och ett engagerat partnerskap för att främja tillväxten av investeringar inom sina målsektorer, vilka omfattar digital infrastruktur, energi och energiomställning, transport och logistik samt fastigheter.
Stonepeak har sitt huvudkontor i New York och kontor i Houston, Washington, D.C., London, Hongkong, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, Abu Dhabi och Riyadh. För mer information, besök: www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson