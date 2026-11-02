Den nya ägarstrukturen ger Castrol större finansiell och operativ flexibilitet för företagets nästa tillväxtfas .

. En ny styrelse inrättas för Castrol med Ben van Beurden som styrelseordförande, i dag styrelseordförande i iClariant AG och tidigare vd för Shell plc.

London och New York, den 2 november 2026 – Stonepeak, ledande inom alternativa investeringar med inriktning på infrastruktur, tillkännagav i dag att man har slutfört förvärvet av en andel på 65 % i Castrol, global marknadsledare inom smörjmedel, från BP p.l.c. (”bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). bp kommer att behålla ett minoritetsintresse på 35 % i Castrol.

Med Stonepeaks uppbackning och fortsatt stöd från bp kommer Castrol att stärka sin position som en av världens största leverantörer av verksamhetskritiska smörjmedel och kylvätskor till slutmarknaderna för personbilar, nyttofordon och industri. Den nya ägarstrukturen ger Castrol större finansiell och operativ flexibilitet, vilket gör det möjligt för företaget att påskynda tillväxten inom sin befintliga verksamhet och på angränsande marknader, med stöd av varumärkets teknik, kundrelationer och globala räckvidd.

Detta är en spännande milstolpe i Castrols 127-åriga historia, och vi är glada över att få vara en del av den. I nära samarbete med Castrols enastående ledningsgrupp och medarbetare kommer vi den närmaste tiden att fokusera på verksamhetsförbättringar och hållbar tillväxt. Vi är övertygade om att Castrol har en oerhört ljus framtid och vi ser fram emot att hjälpa Castrol att stärka sin marknadsledande ställning, fortsätta att leverera värde till sina kunder och förverkliga nästa tillväxtfas. Anthony Borreca Senior Managing Director på Stonepeak

Castrol påbörjar nästa etapp på resan från en stark position, med välrenommerade varumärken, starka kundrelationer, kompetenta medarbetare och en tydlig tillväxtstrategi. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit som en del av bp. Jag ser också fram emot att samarbeta med Stonepeak för att bygga vidare på denna positiva utveckling, frigöra Castrols fulla potential och skapa större värde för våra intressenter. Michelle Jou VD för Castrol

Som framgår av pressmeddelandet kommer även Canada Pension Plan Investment Board (”CPP Investments”) att investera för att stödja transaktionen i egenskap av indirekt minoritetsägare.

I samband med affären har en ny styrelse utsetts för Castrol, som kommer att ledas av Ben van Beurden, styrelseordförande i Clariant AG och tidigare VD för Shell plc. Styrelsen kommer att bestå av fyra oberoende styrelseledamöter, inklusive ordföranden, tre styrelseledamöter knutna till Stonepeak, två styrelseledamöter från bp och en styrelseledamot från CPP Investments. Var och en av styrelseledamöterna bidrar med omfattande och relevant expertis som kommer att vara till nytta för Castrol.