Spoločnosť Stonepeak dokončila akvizíciu väčšinového podielu v spoločnosti Castrol od spoločnosti bp
Londýn a New York, 2. novembra 2026 – Spoločnosť Stonepeak, popredná alternatívna investičná spoločnosť špecializujúca sa na infraštruktúru, dnes oznámila, že dokončila akvizíciu 65 % podielu v spoločnosti Castrol, globálnom lídrovi v oblasti mazív, od spoločnosti BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP). Spoločnosť bp si ponechá 35 % menšinový podiel v spoločnosti Castrol.
Vďaka podpore spoločnosti Stonepeak a pokračujúcej podpore zo strany spoločnosti bp bude spoločnosť Castrol ďalej posilňovať svoju pozíciu jedného z najväčších svetových dodávateľov mazív a kvapalín na reguláciu teploty, ktoré sú kľúčové pre správne fungovanie, pre spotrebiteľský automobilový, komerčný a priemyselný trh. Nová vlastnícka štruktúra poskytuje spoločnosti Castrol väčšiu finančnú a prevádzkovú flexibilitu, čo jej umožňuje urýchliť rast v rámci existujúcich trhov aj na susedných trhoch, a to s oporou v technológiách značky, vzťahoch so zákazníkmi a globálnom dosahu.
Ako sa uvádza v tlačovej správe, spoločnosť Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments“) bude takisto investovať do podpory tejto transakcie ako nepriamy menšinový akcionár.
V súvislosti s uzavretím transakcie bola v spoločnosti Castrol vymenovaná novozriadená správna rada, ktorej predsedom sa stane Ben van Beurden, predseda predstavenstva spoločnosti Clariant AG a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Shell plc. Predstavenstvo bude pozostávať zo štyroch nezávislých členov vrátane predsedu, troch členov spojených so spoločnosťou Stonepeak, dvoch členov zo spoločnosti bp a jedného člena zo spoločnosti CPP Investments. Každý z členov predstavenstva prináša významné a relevantné odborné znalosti, ktoré budú pre spoločnosť Castrol prínosom.
Castrol je jednou z popredných svetových značiek mazív, ktorá slúži zákazníkom a spotrebiteľom v automobilovom, námornom, priemyselnom a energetickom odvetví. Značky spoločnosti Castrol sú celosvetovo uznávané vďaka prémiovej kvalite a vysokému výkonu dosiahnutému na základe záväzku spoločnosti prinášať inovácie a špičkové technológie. Spoločnosť Castrol, ktorej výrobky sa predávajú vo viac ako 150 krajinách, už vyše 127 rokov prispieva k plynulému chodu dopravy na cestách a pretekárskych okruhoch, vo vzduchu, na mori aj vo vesmíre.
Spoločnosť Castrol je podporovaná spoločnosťou Stonepeak, poprednou firmou v oblasti alternatívnych investícií, ktorá vlastní väčšinový kontrolný podiel, a spoločnosťou BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP). Spoločnosť Castrol má sídlo v Spojenom kráľovstve a po celom svete zamestnáva viac ako 6 000 zamestnancov. Viac informácií nájdete na: www.castrol.com
Stonepeak je popredná spoločnosť zaoberajúca sa alternatívnymi investíciami, ktorá sa špecializuje na infraštruktúru a spravuje aktíva v hodnote približne 98 miliárd dolárov. Prostredníctvom investícií do globálnych podnikov pôsobiacich v oblasti defenzívnych, hmotných aktív sa spoločnosť Stonepeak snaží vytvárať hodnotu pre svojich investorov a spoločností vo svojom portfóliu, pričom sa zameriava na ochranu pred poklesom hodnoty a dosahovanie vysokých výnosov upravených podľa rizika. Spoločnosť Stonepeak, ako sponzor investičných fondov zameraných na súkromný kapitál a úverové investície, poskytuje kapitál, prevádzkovú podporu a oddané partnerstvo s cieľom rozvíjať investície vo svojich cieľových sektoroch, medzi ktoré patria digitálna infraštruktúra, energetika a energetická transformácia, doprava a logistika, ako aj nehnuteľnosti.
Spoločnosť Stonepeak má sídlo v New Yorku a pobočky v Houstone, Washingtone, D.C., Londýne, Hongkongu, Soule, Singapure, Sydney, Tokiu, Abú Zabí a Rijáde. Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson