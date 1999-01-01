Keď navštívite niektorú z našich webových stránok alebo aplikácií (ďalej len „digitálne aktívum“), zúčastníte sa niektorej z našich schém alebo udalostí, kontaktujete nás, zakúpite si naše produkty a služby a/alebo s nami obchodujete akýmkoľvek iným spôsobom, subjekt alebo pridružená spoločnosť spoločnosti Castrol (ďalej len „Castrol“, „my“, „nás“ alebo „naše“ vo všetkých gramatických tvaroch) môže zhromažďovať a spracúvať vaše osobné údaje.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „vyhlásenie o ochrane osobných údajov“ alebo „vyhlásenie“) sa vzťahuje na osobné údaje nasledujúcich osôb:
Toto vyhlásenie vysvetľuje typy osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje, ako ich používame a chránime, ako dlho ich uchovávame a vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom.
V prípade potreby vám môžeme poskytnúť dodatočné vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo oznámenia špecifické pre konkrétnu jurisdikciu, aby sme poskytli ďalšie informácie o našich spracovateľských činnostiach v súlade s platnými právnymi požiadavkami a miestnymi postupmi.
Osobné údaje alebo osobné informácie sú akékoľvek informácie o jednotlivcovi, na základe ktorých možno danú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať. Môžeme spracúvať nasledujúce osobné údaje o vás:
|Kategória
|Typické dátové body
|Typické zdroje
|Biografické a kontaktné údaje
|Telefónne číslo a poštová alebo e-mailová adresa.
|Vy/rozhranie, ktoré ste spustili
|Prihlasovacie údaje k účtu
|Používateľské mená, heslá.
|Vy/vytvorené nami
|Údaje o transakcii
|Podrobnosti o transakciách, ktoré vykonávate prostredníctvom našich kanálov, o plnení služieb, ktoré poskytujeme, a platobné údaje.
|Vy/vytvorené nami
|Profesijné údaje
|Názov pracovnej pozície, názov spoločnosti, e-mailová adresa spoločnosti, telefónne číslo spoločnosti, obchodná adresa.
|Vy/tretia strana
|Údaje o preferenciách
|Marketingové alebo používateľské preferencie, ktoré nám poskytnete alebo ktoré môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré nám poskytnete.
|Vytvorené nami/treťou stranou
|Korešpondencia
|Zvyčajne budeme viesť záznam o korešpondencii s vami. Môže to zahŕňať telefonické hovory, ktoré zaznamenávame ako pomôcku pri školení našich zamestnancov a vykonávaní kontrol kvality.
|Vy/prepisy, ktoré generujeme
|Údaje o používaní digitálnych aktív
|IP adresa, typ a verzia prehliadača, nastavenie časového pásma a lokalita, typy a verzie doplnkov prehliadača, operačný systém a platforma a ďalšie technológie v zariadeniach, ktoré používate na prístup k našim digitálnym aktívam (napr. pomocou súborov cookie a iných nástrojov na sledovanie).
|Vytvorené nami alebo treťou stranou
Keď navštívite naše digitálne aktíva, my a naši poskytovatelia služieb môžeme používať súbory cookie a podobné technológie na zhromažďovanie informácií o vašom používaní našich digitálnych aktív.
Svoje predvoľby súborov cookie môžete spravovať prostredníctvom našej stránky Preferencie súborov cookie dostupnej v našom digitálnom aktíve. Môžete tiež nakonfigurovať nastavenia prehliadača tak, aby odmietal všetky alebo niektoré súbory cookie alebo vás upozornil, keď sa súbory cookie ukladajú. Upozorňujeme, že zakázanie určitých súborov cookie môže ovplyvniť funkčnosť alebo dostupnosť niektorých funkcií našich digitálnych aktív.
Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako môžete spravovať svoje preferencie, nájdete na stránke Preferencie súborov cookie dostupnej v každom z našich digitálnych aktív.
Keď používame vaše osobné údaje na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, zabezpečujeme, aby sme na to mali právny základ.
Právne základy
Ak to vyžadujú platné právne predpisy, zabezpečujeme, aby sme mali vhodný právny základ alebo iné platné odôvodnenie na spracovanie vašich osobných údajov na účely opísané v tomto vyhlásení. V závislosti od jurisdikcie a platných požiadaviek sa môžeme spoľahnúť na jeden alebo viac právnych základov alebo dôvodov spracúvania, ktoré sú nám k dispozícii, vrátane tých, ktoré sú opísané nižšie:
V nasledujúcej tabuľke je podrobnejšie uvedené, prečo zhromažďujeme a ako používame vaše údaje a naše právne základy podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov.
|Činnosť spracovania
|Informácie, ktoré používame
|Relevantné právne základy
Na účely riadenia zákazníkov a na správu a zlepšovanie nášho podnikania (vrátane našich služieb a produktov). Patria sem nasledujúce účely:
– ako súčasť nášho procesu registrácie používateľov;
– korešpondencia s vami;
– na riadenie a správu našich zákazníkov a podnikania;
– na zlepšenie a rozvoj nášho podnikania (aj prostredníctvom školení systémov umelej inteligencie); a/alebo
– na zlepšenie kvality, obsahu a relevantnosti našej komunikácie (ak ste sa prihlásili na odber našej komunikácie) sledovaním vašich interakcií s touto komunikáciou, napríklad či ste dostali, otvorili alebo klikli na odkaz v e-mailovej komunikácii.
– Biografické a kontaktné údaje
– Prihlasovacie údaje k účtu
– Profesijné údaje
– Údaje o preferenciách
– Údaje o používaní digitálnych aktív
– Korešpondencia
|Oprávnené záujmy (účinné riadenie a poskytovanie služieb a zlepšovanie našich služieb), pokiaľ platné právne predpisy o ochrane údajov nevyžadujú súhlas.
Na údržbu a správu digitálneho aktíva. Patria sem nasledujúce účely:
– neustále prehodnocovanie a zlepšovanie informácií poskytovaných o našich digitálnych aktívach s cieľom zabezpečiť, že sú vhodné pre používateľov, a zabrániť akýmkoľvek potenciálnym prerušeniam alebo kybernetickým útokom;
– na vykonanie riešenia problémov/analýzy potrebnej na zistenie škodlivého kódu/aktérov a pochopenie toho, ako to môže ovplyvniť váš IT systém; a/alebo
– na štatistické monitorovanie a analýzu aktuálnych útokov na zariadenia a systémy a na neustále prispôsobovanie riešení poskytovaných na zabezpečenie zariadení a systémov pred aktuálnymi útokmi.
Môžeme tiež anonymizovať vaše osobné údaje na tento účel.
– Biografické a kontaktné údaje
– Prihlasovacie údaje k účtu
– Profesijné údaje
– Údaje o preferenciách
– Údaje o používaní digitálnych aktív
– Korešpondencia
|Oprávnené záujmy (udržiavanie a riadenie služieb informačných technológií, bezpečnosť siete a údajov a predchádzanie podvodom), pokiaľ sa na základe platných právnych predpisov o ochrane údajov nevyžaduje súhlas.
|Na účely uvedené v našom vyhlásení o súboroch cookie
– Prihlasovacie údaje k účtu
– Údaje o preferenciách
– Údaje o používaní digitálnych aktív
Oprávnený záujem (poskytovanie potrebnej funkčnosti našich digitálnych aktív), pokiaľ príslušný zákon o ochrane údajov nevyžaduje súhlas.
Súhlas iba vtedy, ak to vyžadujú platné právne predpisy o ochrane údajov, napr. vo vzťahu k informáciám získaným z nepodstatných súborov cookie a podobných technológií. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať vo svojich preferenciách súborov cookie.
Na účely analýzy, štatistiky, profilovania a prehľadu. Patria sem nasledujúce účely:
– na pochopenie potrieb a záujmu našich zákazníkov;
– na vykonanie segmentácie trhu (aj na marketingové účely);
– na vykonávanie činností na získanie prehľadu o trhu a/alebo na prispôsobenie digitálnych aktív alebo služieb komunikácie na základe profilových údajov, ktoré sme na vás uplatnili.
Môžeme tiež anonymizovať vaše osobné údaje na tento účel.
– Biografické a kontaktné údaje
– Prihlasovacie údaje k účtu
– Profesijné údaje
– Údaje o preferenciách
– Údaje o používaní digitálnych aktív
– Korešpondencia
|Oprávnené záujmy (zlepšenie a zdokonalenie nášho obchodného modelu a služieb, lepšie pochopenie našich zákazníkov), pokiaľ platné právne predpisy o ochrane údajov nevyžadujú súhlas.
Na marketingové/propagačné účely, patria sem nasledujúce účely:
– na komunikáciu s vami, aby sme vám poskytli informácie o službách, produktoch a/alebo udalostiach, ktoré vás môžu zaujímať, prostredníctvom e-mailu, telefónu, sociálnych médií;
– na vykonanie segmentácie trhu (aj na marketingové účely);
– na vykonávanie činností na získanie prehľadu o trhu a/alebo na prispôsobenie digitálnych aktív alebo služieb komunikácie na základe profilových údajov, ktoré sme na vás uplatnili.
Na tento účel môžeme tiež anonymizovať vaše osobné údaje.
– Biografické a kontaktné údaje
– Prihlasovacie údaje k účtu
– Profesijné údaje
– Údaje o preferenciách
– Údaje o používaní digitálnych aktív
– Korešpondencia
|Oprávnený záujem (informovanie našich zákazníkov o digitálnych aktívach a našich produktoch a službách), pokiaľ sa v platných právnych predpisoch o ochrane údajov nevyžaduje súhlas.
Tento súhlas/odhlásenie môžete kedykoľvek odvolať/odhlásiť sa kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v rámci každej komunikácie.
Na právne a regulačné účely, patria sem nasledujúce účely:
– dodržiavanie a hodnotenie dodržiavania platných právnych predpisov, pravidiel a nariadení a interných zásad a postupov;
– vykonávanie kontrol KYC, kontrol na boj proti praniu špinavých peňazí a iných kontrol povinnej starostlivosti;
– na prevenciu a odhaľovanie podvodov a/alebo iných trestných činov alebo neprimeraných aktivít; a/alebo
– zriadenie a vybavovanie právnych nárokov
– Biografické a kontaktné údaje
– Profesijné údaje
– Údaje o používaní digitálnych aktív
– Korešpondencia
– identifikácia/údaje KYC (Know Your Client)
– údaje o boji proti praniu špinavých peňazí
– Údaje o transakcii
|Právne povinnosti, ak spracúvanie vyžaduje zákon alebo nariadenie.
Vo všetkých ostatných prípadoch, oprávnené záujmy (na dodržiavanie našich povinností a uplatnenie našich zákonných práv).
|Na získanie obchodnej podpory (napríklad poradenské, bankové, právne, poisťovacie a účtovné služby) alebo na reštrukturalizáciu nášho podnikania, a to aj v súvislosti s predajom, prevodmi, fúziami a akvizíciami (a rokovaniami o vyššie uvedenom).
– Biografické a kontaktné údaje
– Prihlasovacie údaje k účtu
– Profesijné údaje
– Údaje o preferenciách
– Údaje o používaní digitálnych aktív
– Korešpondencia
|Oprávnený záujem (reštrukturalizácia nášho podnikania), pokiaľ príslušný zákon o ochrane údajov nevyžaduje súhlas.
Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete svoje osobné údaje. Ak sa však rozhodnete ich neposkytnúť, pravdepodobne vám nebudeme môcť ponúknuť niektoré z našich služieb.
Môžeme na vás aplikovať profily na základe vyššie uvedených osobných údajov. Takéto profily sa môžu použiť na prispôsobenie digitálnych aktív alebo služieb, rozhodnutie, čo vám inzerovať, a/alebo ako súčasť detekcie a prevencie bezpečnostných hrozieb.
Zdieľanie v rámci skupiny
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými subjektmi v rámci našej skupiny v rámci našich obchodných operácií.
Poskytovatelia služieb tretích strán
Vaše osobné údaje môžeme poskytovať poskytovateľom služieb, zástupcom a dodávateľom tretích strán, aby nám poskytovali služby (napríklad našim účtovníkom, profesionálnym poradcom a poskytovateľom IT a komunikácie). Vaše osobné údaje môžeme poskytovať aj našim obchodným partnerom, ktorí ich môžu používať na vlastné účely (ako to povoľujú platné právne predpisy o ochrane údajov), napríklad na správu a propagáciu ich produktov/služieb. Každý poskytovateľ tretej strany, ktorého poveríme, musí chrániť vaše osobné údaje v súlade s bezpečnostnými opatreniami požadovanými zmluvou.
Platformy sociálnych médií
V obmedzenom rozsahu, v akom je to možné, môžeme vaše osobné údaje použiť na vykonávanie reklamných kampaní na platformách sociálnych médií, ako sú LinkedIn, Instagram a Facebook, aby sme vám poskytli informácie o nadchádzajúcich službách alebo nových produktoch a zabezpečili, že budete dostávať iba relevantné reklamy o našich produktoch a službách. Vaše osobné údaje môžeme poskytovať platformám sociálnych médií, aby ste videli reklamu na naše produkty a služby alebo produkty a služby našich partnerov, o ktorých si myslíme, že vás budú zaujímať, pri interakcii s príslušnou platformou sociálnych médií. Vaše osobné údaje môžeme tiež poskytovať platformám sociálnych médií, aby nám pomohli prezentovať relevantnú reklamu jednotlivcom, o ktorých platformy sociálnych médií rozhodnú, že budú mať pravdepodobne podobné záujmy ako vy.
Právne a regulačné zverejnenia
Vyhradzujeme si právo sprístupniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon, alebo keď budeme presvedčení, že sprístupnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a/alebo v súlade so súdnym konaním, súdnym príkazom, požiadavkou regulátora alebo akýmkoľvek iným právnym procesom, ktorý nám bol doručený. Vaše osobné údaje môžeme poskytovať aj v súvislosti so súdnymi konaniami. Tieto orgány sa môžu nachádzať mimo vašej jurisdikcie. V týchto prípadoch sa právny a/alebo regulačný orgán bude považovať za prevádzkovateľa osobných údajov (ktorý nekoná na základe našich pokynov) a po tom, ako mu osobné údaje poskytneme, bude primárne zodpovedný za rozhodovanie o tom, ako sa budú uchovávať a používať.
Vaše osobné údaje môžeme tiež poskytovať agentúram úverových registrov a agentúram na predchádzanie podvodom na účely hodnotenia úverovej bonity a vhodnosti produktu, kontroly vašej totožnosti, riadenia vášho účtu a prevencie trestnej činnosti.
Príjemcovia v rámci reštrukturalizácie
Vaše osobné údaje môžeme poskytovať tretím stranám (a ich poradcom), ktorým sa môžeme rozhodnúť predať, previesť alebo zlúčiť časti nášho podnikania alebo nášho majetku.
Ako medzinárodná spoločnosť môžeme uchovávať alebo prenášať vaše osobné údaje iným subjektom skupiny na celom svete. V takom prípade zabezpečíme, aby prijímajúca jurisdikcia ponúkla primeranú úroveň ochrany údajov, alebo poskytneme osobné údaje v rámci komplexného, flexibilného a globálneho rámca dodržiavania predpisov, ktorý implementuje primerané opatrenia a záruky (vrátane príslušného modulu štandardných zmluvných doložiek EÚ a dodatku Spojeného kráľovstva, ak je to relevantné), aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.
Podobne, ak prenášame osobné údaje tretej strane so sídlom v inej jurisdikcii, zabezpečíme, aby boli zavedené vhodné opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany vašich osobných údajov, napríklad zahrnutím príslušných doložiek do našich dohôd s tretími stranami.
Môžete požiadať o ďalšie informácie o našich medzinárodných prevodoch a zmluvných zárukách, ktoré zavádzame, pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.
Obdobie uchovávania vašich osobných údajov závisí od účelu, na ktorý ich používame. Vaše osobné údaje budeme musieť uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na každý účel v súlade s našimi obchodnými potrebami, ako je to zdokumentované v našich interných zásadách. Tieto sa môžu v jednotlivých jurisdikciách líšiť. Ak sa napríklad nachádzate v Spojenom kráľovstve a máme s vami zmluvu, vaše osobné údaje zvyčajne uchovávame 6 rokov po ukončení tejto zmluvy, pokiaľ sa nepredpokladá súdny spor – v takom prípade ich budeme uchovávať dlhšie.
Obdobie uchovávania vypočítame na základe času, na ktorý sú osobné údaje potrebné: (a) splnenie účelov opísaných v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, (b) dodržanie lehôt požadovaných alebo odporúčaných regulačnými orgánmi, profesijnými organizáciami alebo združeniami, (c) dodržanie platných zákonov, právnych blokácií a iných právnych povinností (vrátane zmluvných povinností) a (d) splnenie vašich požiadaviek.
Môžu existovať právne predpisy alebo nariadenia, ktoré stanovujú minimálnu dobu, počas ktorej musíme uchovávať vaše osobné údaje. Vaše údaje budeme uchovávať iba počas definovaného obdobia uchovávania pred anonymizáciou údajov alebo ich odstránením. Anonymizácia osobných údajov znamená zabezpečenie toho, aby tieto údaje už nebolo možné priradiť konkrétne k vám. Robíme to buď agregáciou údajov (napríklad na získanie poznatku o skupine ľudí, nie o konkrétnej osobe) alebo odstránením akýchkoľvek osobných identifikátorov (napríklad kontaktných údajov), aby sme stále mohli používať údaje na identifikáciu trendov a vzorov, ale nemôžeme spojiť tieto údaje s vami.
Ak sa rozhodnete zrušiť odber služby, môžeme viesť „zoznam blokovania“, ktorý obsahuje vaše údaje, takže vieme, že ste sa odhlásili a aby sme sa uistili, že vás už viac nekontaktujeme. Vaše osobné údaje uložené v zozname blokovania nebudú použité na žiadny iný účel.
Niektoré alebo všetky práva uvedené nižšie sa na vás budú vzťahovať v závislosti od toho, kde sa nachádzate. Ak sa napríklad nachádzate v EHP alebo Spojenom kráľovstve, máte všetky práva uvedené nižšie, a ak sa nachádzate v Austrálii, máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu.
Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov, máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu vrátane profilovania z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.
Ak si uplatníte svoje právo namietať, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje v tejto súvislosti. V niektorých prípadoch však môžeme preukázať, že máme presvedčivé oprávnené dôvody na pokračovanie v spracúvaní vašich osobných údajov, a v takom prípade vás budeme informovať.
Našou snahou je spolupracovať s vami na získaní spravodlivého riešenia akejkoľvek sťažnosti týkajúcej sa nášho používania vašich informácií. Ak máte akékoľvek obavy alebo chcete podať sťažnosť nášmu tímu pre ochranu osobných údajov (vrátane príslušných úradníkov pre ochranu údajov), použite údaje uvedené nižšie v časti Kontaktujte nás.
Môžete mať právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.
Upozorňujeme, že všetky vyššie uvedené práva nie sú absolútne a existujú situácie, keď ich nemožno uplatniť alebo nie sú relevantné.
Subjekt spoločnosti Castrol zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov je buď Castrol Group Holdings Limited, alebo príslušná spoločnosť Castrol, ktorá pôsobí vo vašej krajine alebo regióne. Ak je to potrebné, ďalšie informácie o miestnej spoločnosti Castrol nájdete vo svojom dodatku špecifickom pre danú krajinu. V závislosti od činnosti spracovania môžu vaše osobné údaje spracúvať aj iné spoločnosti skupiny Castrol.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia, našich postupov ochrany osobných údajov alebo svojich práv na ochranu údajov, obráťte sa na nás na adrese privacy.response@castrol.com vrátane úradníkov pre ochranu osobných údajov alebo iných kontaktných osôb pre ochranu osobných údajov, ak je to relevantné.
Pri kontaktovaní uveďte krajinu a/alebo štát, v ktorom máte bydlisko, aby sme vám mohli poskytnúť príslušné informácie a spracovať vašu žiadosť v súlade s platnými právnymi predpismi.
Pri uplatňovaní vašich práv na ochranu osobných údajov vás môžeme požiadať o poskytnutie informácií potrebných na overenie vašej totožnosti. Ak predložíte žiadosť prostredníctvom oprávnenej tretej strany, môžeme pred spracovaním vašej žiadosti požadovať dôkaz, že tretia strana je oprávnená konať vo vašom mene.
Naše digitálne aktíva môžu obsahovať odkazy na externé webové lokality, služby alebo obsah poskytovaný tretími stranami, ktoré sú mimo našej kontroly, a nevzťahuje sa na ne toto vyhlásenie. Interakcia s týmto externým obsahom môže tretím stranám umožniť zhromažďovať alebo poskytovať informácie o vás. Postupy ochrany osobných údajov týchto tretích strán sa riadia ich vlastnými vyhláseniami o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si prečítali podmienky týchto tretích strán, aby ste lepšie porozumeli ich postupom ochrany osobných údajov.
Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované v októbri 2026. V prípade potreby ho znova aktualizujeme, aby odrážalo zmeny v právnych predpisoch a našich postupoch. Ak vykonáme podstatnú zmenu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, dostanete príslušné e-mailové oznámenie v súlade so zákonnými požiadavkami. Odporúčame vám, aby ste si pravidelne kontrolovali toto vyhlásenie, aby ste boli informovaní o našom spracúvaní vašich osobných údajov.