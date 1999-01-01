Járműve számára kétféleképpen találhatja meg a megfelelő olajat

1. Járművének kézikönyve

Járművének kézikönyvében megtalálja a szükséges viszkozitást és specifikációt, sőt talán még egy konkrét termékajánlást is. Ezen információk tudatában kikeresheti a megfelelő Castrol-terméket egy üzletben vagy weboldalunkon és eldöntheti, hogy melyik megfelelő az Ön számára.

2. A megfelelő olaj megtalálását segítő eszköz



Ha autóját 1995 előtt gyártották, használhatja Olajkereső eszközünket. A forgalmi rendszám megadásával információkat és ajánlásokat kaphat a járműve számára megfelelő Castrol-olajokra vonatkozóan**.

Olajkereső eszközünkkel a gyártmány és a modell alapján motorkerékpárok, terepjárók és haszongépjárművek, de mezőgazdasági gépek számára is megkeresheti a megfelelő olajat.

Az Olajkereső eszköz használatához kattintson ide.