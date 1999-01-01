Kérjük, tekintse meg a technikai forródrótunk által kapott gyakran ismételt kérdéseket.
Járműve számára kétféleképpen találhatja meg a megfelelő olajat
Járművének kézikönyvében megtalálja a szükséges viszkozitást és specifikációt, sőt talán még egy konkrét termékajánlást is. Ezen információk tudatában kikeresheti a megfelelő Castrol-terméket egy üzletben vagy weboldalunkon és eldöntheti, hogy melyik megfelelő az Ön számára.
Ha autóját 1995 előtt gyártották, használhatja Olajkereső eszközünket. A forgalmi rendszám megadásával információkat és ajánlásokat kaphat a járműve számára megfelelő Castrol-olajokra vonatkozóan**.
Olajkereső eszközünkkel a gyártmány és a modell alapján motorkerékpárok, terepjárók és haszongépjárművek, de mezőgazdasági gépek számára is megkeresheti a megfelelő olajat.
Az Olajkereső eszköz használatához kattintson ide.
**Ha rendelkezésre áll megfelelő termék
A CASTROL MAGNATEC Stop-Start olajok a stop-start motortechnológiai rendszerrel rendelkező és a stop-start rendszerrel* nem rendelkező járművek számára is megfelelőek, valamint biztonságosan keverhetők az ugyanazon viszkozitású és specifikációjú előző MAGNATEC-olajokkal.
A Castrol MAGNATEC név „Stop-Start” része valójában nem azon motortechnológiára utal, amikor az autó az üzemanyag-takarékosság és a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében automatikusan megáll és elindul. A MAGNATEC Stop-Start arra a vezetési stílusra utal, amelyet sokan közülünk nap mint nap alkalmazunk.
Minden alkalommal, amikor munkába indul vagy a gyerekeket viszi iskolába, piros jelzéseket kap vagy várakozik a kereszteződéseknél, illetve a lassan haladó sorokban. Az alapjárat pedig a motor károsodásához vezet. A Castrol MAGNATEC Stop-Start kifejezetten védi a motorját a zsúfolt forgalmi szituációkban, 20%-kal* több védelmet nyújt a megállás-újraindítás típusú kopással szemben.
Annak érdekében, hogy minden esetben a helyes specifikációjú/viszkozitású olajat használja, minden esetben tekintse meg járművének kézikönyvét
*az ipari határértékkel összehasonlítva az OM646LA motorteszt keretében.
Karrier és munkaerőfelvétel
A karrierlehetőségekről vagy álláshirdetésekről a következő oldalon talál információkat: Castrol Karrier
1133 Budapest, Árbóc utca 1-3, Hungary
Tel:
+36 80 021 211
Ipari, Gépjárművek - Műszaki támogatás: customerservicecsh@castrol.com
Tengeri támogatás: Kattintson ide
A szolgáltatás csak angol és lengyel nyelven érhető el.