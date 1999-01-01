A Castrol CEE Spółka z o.o. tiszteletben tartja az adatvédelmi szabályokat és elkötelezetten védelmezi is azokat. Azért írtuk ezt az Adatvédelmi állásfoglalást, hogy Adatvédelmi Szabályainkról és gyakorlatunkról informáljuk Önt, továbbá hogy megismertessük, hogyan és milyen célból gyűjtjük online információit. Ezt a honlapot a Magyarországon hatályos törvények figyelembevételével szerkesztettük. A magyar bíróságoknak kizárólagos illetékessége van bármely, ezen honlap használatával kapcsolatban felmerülő vitás kérdésben.
A castrol.hu honlap tulajdonosa:
Castrol CEE Spółka z o.o. ul. Grzybowska 62 00-844 Warszawa
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Ha személyes adataihoz való hozzáférésről vagy a Castrol adatvédelmi állásfoglalásáról lenne bármilyen kérdése, kérjük jelezze ezt a következő e-mail címen: privacy.response@castrol.com, vagy levélben a Castrol CEE Spółka z o.o. ul. Grzybowska 62 00-844 Warszawa címre.
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