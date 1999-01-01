Amikor Ön felkeresi bármelyik webhelyünket vagy alkalmazásunkat („Digitális eszköz”), részt vesz valamely programunkban vagy rendezvényünkön, kapcsolatba lép velünk, megvásárolja termékeinket és szolgáltatásainkat, és/vagy bármilyen más módon üzleti tevékenységet folytat velünk, a Castrol („Castrol”, „mi”, „minket” vagy „miénk”) valamely vállalata vagy kapcsolt vállalkozása gyűjtheti és feldolgozhatja az Ön személyes adatait.
A jelen adatvédelmi nyilatkozat („Adatvédelmi nyilatkozat” vagy a jelen „Nyilatkozat”) az alábbi személyek személyes adataira vonatkozik:
Ez a Nyilatkozat ismerteti, hogy milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel Önnel kapcsolatban, mi a célja az adatok feldolgozásának, hogyan használjuk fel és védjük az adatokat, mennyi ideig tároljuk őket, valamint hogy milyen jogai vannak a személyes adatai tekintetében.
Adott esetben kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatokat vagy joghatóság-specifikus tájékoztatókat bocsáthatunk az Ön rendelkezésére, hogy az érvényes jogi előírásoknak és a helyi gyakorlatnak megfelelően további információkat nyújtsunk adatfeldolgozási tevékenységeinkről.
Személyes adatok, illetve személyes információk alatt minden olyan, egy személyre vonatkozó információ értendő, amely alapján az adott személy közvetlenül vagy közvetve azonosítható. Önnel kapcsolatban az alábbi személyes adatokat kezelhetjük:
|Kategória
|Jellemző adatpontok
|Jellemző források
|Életrajzi és elérhetőségi adatok
|Telefonszám és postacím vagy e-mail-cím.
|Ön/az Ön által használt felület
|A fiók hitelesítő adatai
|Felhasználónevek, jelszavak.
|Ön/általunk létrehozva
|Tranzakciós adatok
|Az Ön által csatornáinkon keresztül végrehajtott tranzakciók részletei, az általunk nyújtott szolgáltatások teljesítésének részletei, valamint fizetési adatok.
|Ön/általunk létrehozva
|Szakmai információk
|Beosztás, cégnév, céges e-mail-cím, céges telefonszám, céges cím.
|Ön/harmadik fél
|Preferenciákra vonatkozó adatok
|Az Ön által megadott, illetve a rendelkezésünkre bocsátott egyéb adatokból általunk levezetett marketing- vagy felhasználási preferenciák.
|Általunk/harmadik fél által létrehozva
|Kapcsolattartás
|Általában nyilvántartást vezetünk az Önnel folytatott kapcsolattartásról. Ez magában foglalhatja a telefonhívásokat is, amelyeket azért rögzítünk, hogy azok segítsék munkatársaink képzését és a minőség-ellenőrzést.
|Ön/általunk készített átiratok
|Digitális eszközök használati adatai
|IP-cím, a böngésző típusa és verziója, az időzóna-beállítás és földrajzi hely, a böngésző bővítményeinek típusai és verziói, az operációs rendszer és a platform, valamint az Ön által a Digitális eszközeink eléréséhez használt eszközökön található egyéb technológiai adatok (pl. cookie-k és egyéb követési technológiák használata).
|Általunk vagy harmadik fél által létrehozva
Amikor Ön felkeresi valamely Digitális eszközünket, mi és szolgáltatóink cookie-kat és hasonló technológiákat használhatunk arra, hogy információkat gyűjtsünk arról, hogy Ön hogyan használja digitális eszközeinket.
A cookie-beállításait a Digitális eszközünkben elérhető „Cookie-beállítások” oldalon kezelheti. Beállíthatja a böngészőjét úgy is, hogy elutasítsa az összes vagy bizonyos cookie-kat, illetve hogy értesítse Önt a cookie-k elhelyezéséről. Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos cookie-k letiltása befolyásolhatja Digitális eszközeink egyes funkcióinak működését vagy elérhetőségét.
Az általunk használt cookie-król, valamint arról, hogy miként kezelheti az ezekkel kapcsolatos preferenciáit, további információkat a Digitális eszközeink mindegyikében elérhető „Cookie-beállítások” oldalon talál.
Amikor az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra használjuk fel, ügyelünk arra, hogy ehhez jogalapunk legyen.
Jogalapok
Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok ezt előírják, ügyelünk arra, hogy megfelelő jogalapunk vagy egyéb érvényes indokunk legyen az Ön személyes adatainak a jelen Nyilatkozatban leírt célokból történő feldolgozásához. Az illetékes joghatóságtól és az alkalmazandó követelményektől függően támaszkodhatunk az adatkezeléshez rendelkezésünkre álló jogalapok közül egyre vagy többre, beleértve az alábbiakban ismertetetteket is:
Az alábbi táblázat részletesebben bemutatja, hogy miért gyűjtjük és hogyan használjuk fel az Ön adatait, továbbá ismerteti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerinti jogalapjainkat.
|Feldolgozási tevékenység
|Az általunk felhasznált információk
|Vonatkozó jogalapok
Ügyfélkezelési célokból, valamint üzleti tevékenységünk (beleértve szolgáltatásainkat és termékeinket is) kezelése és fejlesztése érdekében. Ide tartoznak az alábbiak:
- a felhasználói regisztrációs folyamatunk részeként;
- az Önnel való kapcsolattartás;
- ügyfeleink és üzleti tevékenységünk kezelése és adminisztrációja céljából;
- üzleti tevékenységünk javítása és fejlesztése érdekében (ideértve a mesterséges intelligencián alapuló rendszerekkel kapcsolatos képzést is); és/vagy
- hogy jobbá tegyük kommunikációnk minőségét, tartalmát és relevanciáját (amennyiben feliratkozott hírleveleinkre) azáltal, hogy nyomon követjük az Ön adott kommunikációval kapcsolatos interakcióit, például hogy megkapja-e az e-mailes hírlevelet, megnyitja-e azt, vagy rákattint-e az abban szereplő linkekre.
- Életrajzi és elérhetőségi adatok
- A fiók hitelesítő adatai
- Szakmai információk
- Preferenciákra vonatkozó adatok
- Digitális eszközök használati adatai
- Kapcsolattartás
|Jogszerű érdekek (a szolgáltatások hatékony kezelése és az Ön részére történő nyújtása, valamint szolgáltatásaink fejlesztése), kivéve, ha az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében hozzájárulás szükséges.
A Digitális eszköz karbantartása és kezelése céljából. Ide tartoznak az alábbiak:
- A Digitális eszközeinkben megjelenő információk folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése annak érdekében, hogy azok felhasználóbarátak legyenek, valamint hogy megelőzzük az esetleges zavarokat és kibertámadásokat;
- a rosszindulatú kódok és támadók felderítéséhez szükséges hibaelhárítás és elemzés elvégzése, valamint annak megértése, hogy ez milyen hatással lehet az Ön informatikai rendszerére; és/vagy
- az eszközök és rendszerek elleni aktuális támadások statisztikai nyomon követése és elemzése, valamint az eszközök és rendszerek védelmét szolgáló megoldások folyamatos kiigazítása az aktuális támadásokkal szemben.
Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait névtelenítjük ebből a célból.
- Életrajzi és elérhetőségi adatok
- A fiók hitelesítő adatai
- Szakmai információk
- Preferenciákra vonatkozó adatok
- Digitális eszközök használati adatai
- Kapcsolattartás
|Jogszerű érdekek (az informatikai szolgáltatások fenntartása és kezelése, a hálózat- és adatbiztonság, valamint a csalások megelőzése), kivéve, ha az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében hozzájárulás szükséges.
|A cookie-kra vonatkozó nyilatkozatunkban ismertetett célok érdekében
- A fiók hitelesítő adatai
- Preferenciákra vonatkozó adatok
- Digitális eszközök használati adatai
Jogszerű érdek (Digitális eszközünk szükséges funkcióinak biztosítása), kivéve, ha az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében hozzájárulás szükséges.
Hozzájárulás kizárólag az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok által előírt esetekben, például a nem alapvetően szükséges cookie-kból és hasonló technológiákból nyert információk tekintetében. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a cookie-beállításokban.
Elemzési, statisztikai, profilalkotási célokra, valamint következtetések levonásához. Ez magában foglalja az alábbiakat:
- ügyfeleink igényeinek és érdeklődési körének megértése;
- piaci szegmentáció végzése (marketingcélokból is);
- piaci elemzések végzése; és/vagy a Digitális eszközök, szolgáltatások vagy kommunikáció személyre szabása az Önre vonatkozóan általunk rögzített profiladatok alapján.
Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait névtelenítjük ebből a célból.
- Életrajzi és elérhetőségi adatok
- A fiók hitelesítő adatai
- Szakmai információk
- Preferenciákra vonatkozó adatok
- Digitális eszközök használati adatai
- Kapcsolattartás
|Jogszerű érdekek (üzleti modellünk és szolgáltatásaink fejlesztése és jobbá tétele, ügyfeleink jobb megismerése), kivéve, ha az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében hozzájárulás szükséges.
Marketing- és promóciós célokra, ez a következőket foglalja magában:
- hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, és e-mailben, telefonon vagy a közösségi médián keresztül tájékoztassuk Önt az Ön számára érdekes szolgáltatásokról, termékekről és/vagy rendezvényekről;
- piaci szegmentáció végzése (marketingcélokból is);
- piaci elemzések végzése; és/vagy a Digitális eszközök, szolgáltatások vagy kommunikáció személyre szabása az Önre vonatkozóan általunk rögzített profiladatok alapján.
Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait névtelenítjük ebből a célból.
- Életrajzi és elérhetőségi adatok
- A fiók hitelesítő adatai
- Szakmai információk
- Preferenciákra vonatkozó adatok
- Digitális eszközök használati adatai
- Kapcsolattartás
|Jogszerű érdek (ügyfeleink tájékoztatása a Digitális eszközről, valamint termékeinkről és szolgáltatásainkról), kivéve, ha az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében hozzájárulás szükséges.
Ön ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, illetve leiratkozhat az egyes üzenetekben található leiratkozási linkre kattintva.
Jogi és szabályozási szempontból ez az alábbiakat foglalja magában:
- az alkalmazandó törvények, szabályok és rendeletek, valamint a belső irányelvek és eljárások betartása, illetve azok betartásának értékelése;
- a KYC-ellenőrzések, a pénzmosás elleni ellenőrzések és egyéb átvilágítási ellenőrzések elvégzése;
- a csalás és/vagy egyéb bűncselekmények, illetve szabályszegések megelőzése és felderítése; és/vagy
- Jogi igények érvényesítése és kezelése
- Életrajzi és elérhetőségi adatok
- Szakmai információk
- Digitális eszközök használati adatai
- Kapcsolattartás
- Azonosítás/„Know Your Client” (KYC-) adatok
- A pénzmosás-megelőzéssel kapcsolatos adatok
- Tranzakciós adatok
|Jogi kötelezettségek, amennyiben a feldolgozásra törvény vagy rendelet alapján van szükség.
Minden egyéb esetben jogos érdekek (kötelezettségeink teljesítése és jogaink gyakorlása).
|Üzleti támogatás igénybevétele (például tanácsadási, banki, jogi, biztosítási és könyvelési szolgáltatások) vagy vállalkozásunk átszervezése, ideértve az értékesítéseket, átruházásokat, egyesüléseket és felvásárlásokat (valamint az ezekkel kapcsolatos tárgyalásokat) is.
- Életrajzi és elérhetőségi adatok
- A fiók hitelesítő adatai
- Szakmai információk
- Preferenciákra vonatkozó adatok
- Digitális eszközök használati adatai
- Kapcsolattartás
|Jogszerű érdek (vállalkozásunk átszervezése), kivéve, ha az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében hozzájárulás szükséges.
Ön dönthet úgy, hogy nem adja meg nekünk személyes adatait. Amennyiben azonban úgy dönt, hogy nem adja meg ezeket az adatokat, előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásainkat nem tudjuk Önnek nyújtani.
A fentiekben felsorolt személyes adatok alapján profilt hozhatunk létre Önről. Ezeket a profilokat felhasználhatjuk a Digitális eszköz vagy a szolgáltatások személyre szabására, annak eldöntésére, hogy milyen hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek, és/vagy a biztonsági fenyegetések felismerése és megelőzése céljából.
Csoporton belüli megosztás
Üzleti tevékenységünk keretében előfordulhat, hogy személyes adatait megosztjuk vállalatcsoportunkon belüli más szervezetekkel.
Külső szolgáltatók
Személyes adatait megoszthatjuk olyan külső szolgáltatókkal, ügynökökkel és alvállalkozókkal, akik szolgáltatásokat nyújtanak számunkra (például könyvelőinkkel, szakmai tanácsadóinkkal, valamint informatikai és kommunikációs szolgáltatóinkkal). Személyes adatait továbbíthatjuk üzleti partnereinknek is, akik azokat saját céljaikra használhatják fel (az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok által megengedett mértékben), például termékeik/szolgáltatásaik kezelése és népszerűsítése céljából. Az általunk megbízott külső feleknek a szerződésben előírt biztonsági intézkedéseknek megfelelően kell gondoskodniuk az Ön személyes adatainak biztonságáról.
Közösségimédia-platformok
Amennyiben ez alkalmazható – még ha korlátozott mértékben is –, személyes adatait felhasználhatjuk olyan közösségimédia-felületeken, például a LinkedInen, az Instagramon és a Facebookon zajló hirdetési kampányok lebonyolítására, hogy tájékoztatást nyújtsunk a hamarosan bevezetendő szolgáltatásokról vagy új termékekről, valamint annak biztosítására, hogy Ön kizárólag a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos releváns hirdetéseket kapja meg. Előfordulhat, hogy személyes adatait megosztjuk a közösségimédia-platformokkal annak érdekében, hogy az Ön által használt közösségimédia-platformon olyan hirdetéseket lásson a mi, illetve partnereink termékeiről és szolgáltatásairól, amelyekről úgy véljük, hogy érdekelhetik Önt. Személyes adatait meg is oszthatjuk a közösségimédia-felületekkel annak érdekében, hogy releváns hirdetéseket jeleníthessünk meg azoknak a személyeknek, akikről a közösségimédia-platformok úgy ítélik meg, hogy valószínűleg hasonló érdeklődési körrel rendelkeznek, mint Ön.
Jogi és szabályozási közzétételek
Személyes adatait közzétehetjük a jogszabály által előírt esetekben, illetve abban az esetben, ha a közzétételre megítélésünk szerint jogaink védelme, illetve a jogi eljárásoknak, bírósági ítéletnek, szabályozó testület általi kérésnek, illetve a minket érintő bármely egyéb jogi eljárásnak történő megfelelés érdekében van szükség. Személyes adatait jogi eljárások keretében is megoszthatjuk. Ezek a szervezetek az Ön joghatósága területén kívüliek is lehetnek. Ilyen esetekben a jogi és/vagy szabályozó hatóság tekinthető adatkezelőnek (amely nem a mi utasításaink alapján jár el), és elsősorban ő felel azért, hogy eldöntse, hogyan tárolják és használják fel az Ön személyes adatait, miután azokat átadtuk.
Személyes adatait továbbíthatjuk hitelinformációs ügynökségeknek és csalásmegelőzési szervezeteknek is a hitelképesség és a termék megfelelőségének értékelése, az Ön személyazonosságának ellenőrzése, fiókja kezelése, valamint a bűncselekmények megelőzése céljából.
Átszervezéshez kapcsolódó címzettek
Személyes adatait megoszthatjuk olyan harmadik felekkel (és azok tanácsadóival), akiknek üzleti tevékenységünk vagy eszközeink egy részét eladni, átruházni vagy velük egyesíteni szándékozunk.
Nemzetközi vállalatként előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait a csoport más, a világ más részein működő vállalatai számára továbbítjuk vagy ott tároljuk. Ilyen esetben gondoskodunk arról, hogy az adatátvételi hely joghatósága megfelelő szintű adatvédelmet biztosítson, vagy a személyes adatokat egy átfogó, rugalmas és globális megfelelési keretrendszer keretében bocsátjuk rendelkezésre, amely megfelelő intézkedéseket és biztosítékokat tartalmaz (ideértve az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeket és adott esetben az Egyesült Királyságra vonatkozó kiegészítést is), annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatai az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően védelmet kapják.
Hasonlóképpen, amennyiben személyes adatokat továbbítunk egy másik joghatóság területén található külső félnek, gondoskodunk arról, hogy megfelelő intézkedések legyenek érvényben az Ön személyes adatainak megfelelő védelmi szintjének biztosítása érdekében, például megfelelő záradékok beépítésével a külső felekkel kötött megállapodásainkba.
Az alábbi elérhetőségeken keresztül további információkat kérhet nemzetközi adattovábbítással és az általunk alkalmazott szerződéses biztosítékokkal kapcsolatban.
Az, hogy mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait, attól függ, hogy milyen célra használjuk fel őket. Személyes adatait mindaddig meg kell őriznünk, amíg azok az egyes célok eléréséhez szükségesek, üzleti igényeinknek megfelelően, a belső irányelveinkben rögzített módon. Ezek joghatóságonként eltérhetnek. Például ha Ön az Egyesült Királyságban tartózkodik, és szerződésünk van Önnel, személyes adatait általában a szerződés megszűnését követően 6 évig tároljuk, kivéve, ha peres eljárás van kilátásban; ilyen esetben az adatokat hosszabb ideig megőrizzük.
A megőrzési időszakot a személyes adatok tárolásának időtartama alapján számítjuk ki: (a) a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt célok teljesítése, (b) a szabályozó hatóságok, szakmai testületek vagy szövetségek által előírt vagy ajánlott határidők betartása, (c) a vonatkozó jogszabályoknak, jogi visszatartásnak és egyéb jogi kötelezettségeknek (beleértve a szerződéses kötelezettségeket) való megfelelés, valamint (d) az Ön kéréseinek teljesítése érdekében.
Lehetnek olyan törvények vagy rendeletek, amelyek előírják, hogy mennyi ideig kell megőriznünk az Ön személyes adatait. Adatait kizárólag a meghatározott megőrzési ideig tároljuk, majd ezt követően névtelenítjük vagy töröljük. A személyes adatok névtelenítése azt jelenti, hogy biztosítjuk, hogy az adatok alapján már ne lehessen Önt személy szerint azonosítani. Ezt úgy valósítjuk meg, hogy vagy összesítjük az adatokat (például azért, hogy egy konkrét személy helyett egy embercsoportra vonatkozó következtetést vonjunk le), vagy eltávolítjuk az összes személyes azonosítási elemet (például az elérhetőségi adatokat), így az adatok alapján továbbra is azonosíthatjuk a trendeket és mintákat, de ezeket az adatokat már nem tudjuk Önhöz kapcsolni.
Ha úgy dönt, hogy leiratkozik egy szolgáltatásról, megőrizhetjük az adatait egy leiratkozási nyilvántartásban, hogy tudjuk, hogy Ön leiratkozott, és többé biztosan ne keressük meg. A leiratkozási nyilvántartásban szereplő személyes adatait semmilyen más célra nem fogjuk felhasználni.
Az alábbiakban felsorolt jogok közül néhány vagy az összes vonatkozik Önre, attól függően, hogy hol tartózkodik. Például, ha az EGT-ben vagy az Egyesült Királyságban tartózkodik, akkor az alábbiakban felsorolt összes jog megilleti Önt, míg ha Ausztráliában tartózkodik, akkor joga van hozzáférni személyes adataihoz és azokat helyesbíteni.
Amennyiben személyes adatait jogos érdekek alapján dolgozzuk fel, Önnek bármikor joga van kifogást emelni az ilyen feldolgozás ellen – ideértve a profilalkotást is –, az Ön egyedi helyzetével kapcsolatos okokból.
Amennyiben él a tiltakozási jogával, mi leállítjuk az Ön személyes adatainak az adott összefüggésben történő feldolgozását. Bizonyos esetekben azonban igazolhatjuk, hogy meggyőző, jogszerű indokaink vannak az Ön személyes adatainak további feldolgozására, és amennyiben ez a helyzet, erről tájékoztatni fogjuk Önt.
Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy Önnel együttműködve méltányos megoldást találjunk az adatai általunk történő felhasználásával kapcsolatos panaszokra. Ha bármilyen kérdése van, vagy panaszt szeretne benyújtani adatvédelmi csapatainkhoz (beleértve a vonatkozó adatvédelmi tisztviselőket is), használja az alábbi „Kapcsolatfelvétel” szakaszban megadott elérhetőségeket.
Önnek jogában állhat panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz.
Vegye figyelembe, hogy a fent felsorolt jogok nem abszolút jellegűek, és vannak olyan helyzetek, amikor azok nem gyakorolhatók, illetve nem alkalmazandók.
A Castrolnak az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős szervezete, vagy a(z) Castrol Group Holdings Limited, vagy az Ön országában vagy régiójában működő megfelelő Castrol vállalat. Szükség esetén az Ön országára vonatkozó kiegészítésben találhat további információkat a helyi Castrol vállalatról. A feldolgozási tevékenységtől függően a Castrol csoport más vállalatai is feldolgozhatják az Ön személyes adatait.
Ha bármilyen kérdése van a jelen nyilatkozattal, az adatvédelmi gyakorlatunkkal vagy az Ön adatvédelmi jogaival kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a privacy.response@castrol.com e-mail-címen, adott esetben az adatvédelmi tisztviselőkkel vagy más adatvédelmi kapcsolattartókkal.
Amikor kapcsolatba lép velünk, kérjük, adja meg azt az országot és/vagy államot, ahol lakik, hogy a megfelelő információkat tudjuk nyújtani Önnek, és kérését az érvényes jogszabályoknak megfelelően tudjuk feldolgozni.
Amikor az adatvédelmi jogait gyakorolja, előfordulhat, hogy felkérjük Önt a személyazonosságának igazolásához szükséges adatok megadására. Ha kérését egy meghatalmazott harmadik fél útján nyújtja be, előfordulhat, hogy a kérés feldolgozása előtt bizonyítékot kérünk arról, hogy a harmadik fél felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az Ön nevében eljárjon.
Digitális eszközeink harmadik felek által biztosított külső webhelyekre, szolgáltatásokra vagy tartalmakra mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak, amelyek felett nincs ellenőrzésünk, és amelyekre a jelen Nyilatkozat nem vonatkozik. A külső tartalommal való interakció során előfordulhat, hogy harmadik felek adatokat gyűjtenek vagy osztanak meg Önről. Ezen harmadik felek adatvédelmi gyakorlatát saját adatvédelmi nyilatkozataik szabályozzák. Javasoljuk, hogy olvassa el ezeknek a harmadik feleknek a szerződési feltételeit, hogy jobban megértse adatvédelmi gyakorlatukat.
Ezt a Nyilatkozatot legutóbb 2026 októberében frissítettük. Szükség esetén újra frissítjük majd, hogy tükrözze a jogszabályokban és gyakorlatunkban bekövetkezett változásokat. Amennyiben lényeges módosítást hajtunk végre a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban, a jogi előírásoknak megfelelően erről e-mailben értesítjük Önt. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt a Nyilatkozatot, hogy mindig naprakész legyen személyes adatainak feldolgozását illetően.