Személyes adatok, illetve személyes információk alatt minden olyan, egy személyre vonatkozó információ értendő, amely alapján az adott személy közvetlenül vagy közvetve azonosítható. Önnel kapcsolatban az alábbi személyes adatokat kezelhetjük:

Adott esetben kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatokat vagy joghatóság-specifikus tájékoztatókat bocsáthatunk az Ön rendelkezésére, hogy az érvényes jogi előírásoknak és a helyi gyakorlatnak megfelelően további információkat nyújtsunk adatfeldolgozási tevékenységeinkről.

Ez a Nyilatkozat ismerteti, hogy milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel Önnel kapcsolatban, mi a célja az adatok feldolgozásának, hogyan használjuk fel és védjük az adatokat, mennyi ideig tároljuk őket, valamint hogy milyen jogai vannak a személyes adatai tekintetében.

Amikor Ön felkeresi bármelyik webhelyünket vagy alkalmazásunkat („ Digitális eszköz ”), részt vesz valamely programunkban vagy rendezvényünkön, kapcsolatba lép velünk, megvásárolja termékeinket és szolgáltatásainkat, és/vagy bármilyen más módon üzleti tevékenységet folytat velünk, a Castrol („ Castrol ”, „ mi ”, „ minket ” vagy „ miénk ”) valamely vállalata vagy kapcsolt vállalkozása gyűjtheti és feldolgozhatja az Ön személyes adatait.

Az alábbi táblázat részletesebben bemutatja, hogy miért gyűjtjük és hogyan használjuk fel az Ön adatait, továbbá ismerteti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerinti jogalapjainkat.

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok ezt előírják, ügyelünk arra, hogy megfelelő jogalapunk vagy egyéb érvényes indokunk legyen az Ön személyes adatainak a jelen Nyilatkozatban leírt célokból történő feldolgozásához. Az illetékes joghatóságtól és az alkalmazandó követelményektől függően támaszkodhatunk az adatkezeléshez rendelkezésünkre álló jogalapok közül egyre vagy többre, beleértve az alábbiakban ismertetetteket is:

Amikor az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra használjuk fel, ügyelünk arra, hogy ehhez jogalapunk legyen.

Az általunk használt cookie-król, valamint arról, hogy miként kezelheti az ezekkel kapcsolatos preferenciáit, további információkat a Digitális eszközeink mindegyikében elérhető „Cookie-beállítások” oldalon talál.

A cookie-beállításait a Digitális eszközünkben elérhető „Cookie-beállítások” oldalon kezelheti. Beállíthatja a böngészőjét úgy is, hogy elutasítsa az összes vagy bizonyos cookie-kat, illetve hogy értesítse Önt a cookie-k elhelyezéséről. Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos cookie-k letiltása befolyásolhatja Digitális eszközeink egyes funkcióinak működését vagy elérhetőségét.

Amikor Ön felkeresi valamely Digitális eszközünket, mi és szolgáltatóink cookie-kat és hasonló technológiákat használhatunk arra, hogy információkat gyűjtsünk arról, hogy Ön hogyan használja digitális eszközeinket.

- a csalás és/vagy egyéb bűncselekmények, illetve szabályszegések megelőzése és felderítése; és/vagy

- a KYC-ellenőrzések, a pénzmosás elleni ellenőrzések és egyéb átvilágítási ellenőrzések elvégzése;

- az alkalmazandó törvények, szabályok és rendeletek, valamint a belső irányelvek és eljárások betartása, illetve azok betartásának értékelése;

- hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, és e-mailben, telefonon vagy a közösségi médián keresztül tájékoztassuk Önt az Ön számára érdekes szolgáltatásokról, termékekről és/vagy rendezvényekről;

Hozzájárulás kizárólag az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok által előírt esetekben, például a nem alapvetően szükséges cookie-kból és hasonló technológiákból nyert információk tekintetében. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a cookie-beállításokban.

- az eszközök és rendszerek elleni aktuális támadások statisztikai nyomon követése és elemzése, valamint az eszközök és rendszerek védelmét szolgáló megoldások folyamatos kiigazítása az aktuális támadásokkal szemben.

- a rosszindulatú kódok és támadók felderítéséhez szükséges hibaelhárítás és elemzés elvégzése, valamint annak megértése, hogy ez milyen hatással lehet az Ön informatikai rendszerére; és/vagy

- A Digitális eszközeinkben megjelenő információk folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése annak érdekében, hogy azok felhasználóbarátak legyenek, valamint hogy megelőzzük az esetleges zavarokat és kibertámadásokat;

- hogy jobbá tegyük kommunikációnk minőségét, tartalmát és relevanciáját (amennyiben feliratkozott hírleveleinkre) azáltal, hogy nyomon követjük az Ön adott kommunikációval kapcsolatos interakcióit, például hogy megkapja-e az e-mailes hírlevelet, megnyitja-e azt, vagy rákattint-e az abban szereplő linkekre.

Ügyfélkezelési célokból, valamint üzleti tevékenységünk (beleértve szolgáltatásainkat és termékeinket is) kezelése és fejlesztése érdekében . Ide tartoznak az alábbiak:

Ön dönthet úgy, hogy nem adja meg nekünk személyes adatait. Amennyiben azonban úgy dönt, hogy nem adja meg ezeket az adatokat, előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásainkat nem tudjuk Önnek nyújtani.

Profilalkotás

A fentiekben felsorolt személyes adatok alapján profilt hozhatunk létre Önről. Ezeket a profilokat felhasználhatjuk a Digitális eszköz vagy a szolgáltatások személyre szabására, annak eldöntésére, hogy milyen hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek, és/vagy a biztonsági fenyegetések felismerése és megelőzése céljából.

4. Az általunk megosztott információk

Csoporton belüli megosztás

Üzleti tevékenységünk keretében előfordulhat, hogy személyes adatait megosztjuk vállalatcsoportunkon belüli más szervezetekkel.

Külső szolgáltatók

Személyes adatait megoszthatjuk olyan külső szolgáltatókkal, ügynökökkel és alvállalkozókkal, akik szolgáltatásokat nyújtanak számunkra (például könyvelőinkkel, szakmai tanácsadóinkkal, valamint informatikai és kommunikációs szolgáltatóinkkal). Személyes adatait továbbíthatjuk üzleti partnereinknek is, akik azokat saját céljaikra használhatják fel (az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok által megengedett mértékben), például termékeik/szolgáltatásaik kezelése és népszerűsítése céljából. Az általunk megbízott külső feleknek a szerződésben előírt biztonsági intézkedéseknek megfelelően kell gondoskodniuk az Ön személyes adatainak biztonságáról.

Közösségimédia-platformok

Amennyiben ez alkalmazható – még ha korlátozott mértékben is –, személyes adatait felhasználhatjuk olyan közösségimédia-felületeken, például a LinkedInen, az Instagramon és a Facebookon zajló hirdetési kampányok lebonyolítására, hogy tájékoztatást nyújtsunk a hamarosan bevezetendő szolgáltatásokról vagy új termékekről, valamint annak biztosítására, hogy Ön kizárólag a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos releváns hirdetéseket kapja meg. Előfordulhat, hogy személyes adatait megosztjuk a közösségimédia-platformokkal annak érdekében, hogy az Ön által használt közösségimédia-platformon olyan hirdetéseket lásson a mi, illetve partnereink termékeiről és szolgáltatásairól, amelyekről úgy véljük, hogy érdekelhetik Önt. Személyes adatait meg is oszthatjuk a közösségimédia-felületekkel annak érdekében, hogy releváns hirdetéseket jeleníthessünk meg azoknak a személyeknek, akikről a közösségimédia-platformok úgy ítélik meg, hogy valószínűleg hasonló érdeklődési körrel rendelkeznek, mint Ön.

Jogi és szabályozási közzétételek

Személyes adatait közzétehetjük a jogszabály által előírt esetekben, illetve abban az esetben, ha a közzétételre megítélésünk szerint jogaink védelme, illetve a jogi eljárásoknak, bírósági ítéletnek, szabályozó testület általi kérésnek, illetve a minket érintő bármely egyéb jogi eljárásnak történő megfelelés érdekében van szükség. Személyes adatait jogi eljárások keretében is megoszthatjuk. Ezek a szervezetek az Ön joghatósága területén kívüliek is lehetnek. Ilyen esetekben a jogi és/vagy szabályozó hatóság tekinthető adatkezelőnek (amely nem a mi utasításaink alapján jár el), és elsősorban ő felel azért, hogy eldöntse, hogyan tárolják és használják fel az Ön személyes adatait, miután azokat átadtuk.

Személyes adatait továbbíthatjuk hitelinformációs ügynökségeknek és csalásmegelőzési szervezeteknek is a hitelképesség és a termék megfelelőségének értékelése, az Ön személyazonosságának ellenőrzése, fiókja kezelése, valamint a bűncselekmények megelőzése céljából.

Átszervezéshez kapcsolódó címzettek

Személyes adatait megoszthatjuk olyan harmadik felekkel (és azok tanácsadóival), akiknek üzleti tevékenységünk vagy eszközeink egy részét eladni, átruházni vagy velük egyesíteni szándékozunk.

5. Nemzetközi adattovábbítás

Nemzetközi vállalatként előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait a csoport más, a világ más részein működő vállalatai számára továbbítjuk vagy ott tároljuk. Ilyen esetben gondoskodunk arról, hogy az adatátvételi hely joghatósága megfelelő szintű adatvédelmet biztosítson, vagy a személyes adatokat egy átfogó, rugalmas és globális megfelelési keretrendszer keretében bocsátjuk rendelkezésre, amely megfelelő intézkedéseket és biztosítékokat tartalmaz (ideértve az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeket és adott esetben az Egyesült Királyságra vonatkozó kiegészítést is), annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatai az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően védelmet kapják.

Hasonlóképpen, amennyiben személyes adatokat továbbítunk egy másik joghatóság területén található külső félnek, gondoskodunk arról, hogy megfelelő intézkedések legyenek érvényben az Ön személyes adatainak megfelelő védelmi szintjének biztosítása érdekében, például megfelelő záradékok beépítésével a külső felekkel kötött megállapodásainkba.

Az alábbi elérhetőségeken keresztül további információkat kérhet nemzetközi adattovábbítással és az általunk alkalmazott szerződéses biztosítékokkal kapcsolatban.

6. Az Ön adatainak megőrzése

Az, hogy mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait, attól függ, hogy milyen célra használjuk fel őket. Személyes adatait mindaddig meg kell őriznünk, amíg azok az egyes célok eléréséhez szükségesek, üzleti igényeinknek megfelelően, a belső irányelveinkben rögzített módon. Ezek joghatóságonként eltérhetnek. Például ha Ön az Egyesült Királyságban tartózkodik, és szerződésünk van Önnel, személyes adatait általában a szerződés megszűnését követően 6 évig tároljuk, kivéve, ha peres eljárás van kilátásban; ilyen esetben az adatokat hosszabb ideig megőrizzük.

A megőrzési időszakot a személyes adatok tárolásának időtartama alapján számítjuk ki: (a) a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt célok teljesítése, (b) a szabályozó hatóságok, szakmai testületek vagy szövetségek által előírt vagy ajánlott határidők betartása, (c) a vonatkozó jogszabályoknak, jogi visszatartásnak és egyéb jogi kötelezettségeknek (beleértve a szerződéses kötelezettségeket) való megfelelés, valamint (d) az Ön kéréseinek teljesítése érdekében.

Lehetnek olyan törvények vagy rendeletek, amelyek előírják, hogy mennyi ideig kell megőriznünk az Ön személyes adatait. Adatait kizárólag a meghatározott megőrzési ideig tároljuk, majd ezt követően névtelenítjük vagy töröljük. A személyes adatok névtelenítése azt jelenti, hogy biztosítjuk, hogy az adatok alapján már ne lehessen Önt személy szerint azonosítani. Ezt úgy valósítjuk meg, hogy vagy összesítjük az adatokat (például azért, hogy egy konkrét személy helyett egy embercsoportra vonatkozó következtetést vonjunk le), vagy eltávolítjuk az összes személyes azonosítási elemet (például az elérhetőségi adatokat), így az adatok alapján továbbra is azonosíthatjuk a trendeket és mintákat, de ezeket az adatokat már nem tudjuk Önhöz kapcsolni.

Ha úgy dönt, hogy leiratkozik egy szolgáltatásról, megőrizhetjük az adatait egy leiratkozási nyilvántartásban, hogy tudjuk, hogy Ön leiratkozott, és többé biztosan ne keressük meg. A leiratkozási nyilvántartásban szereplő személyes adatait semmilyen más célra nem fogjuk felhasználni.

7. Az Ön jogai

Az alábbiakban felsorolt jogok közül néhány vagy az összes vonatkozik Önre, attól függően, hogy hol tartózkodik. Például, ha az EGT-ben vagy az Egyesült Királyságban tartózkodik, akkor az alábbiakban felsorolt összes jog megilleti Önt, míg ha Ausztráliában tartózkodik, akkor joga van hozzáférni személyes adataihoz és azokat helyesbíteni.

7.1 Adatvédelmi jogok

Hozzáférés a személyes adataihoz . Adott esetben Ön jogosult arra, hogy másolatot kapjon az általunk Önről tárolt személyes adatokról.

. Adott esetben Ön jogosult arra, hogy másolatot kapjon az általunk Önről tárolt személyes adatokról. Az Önről tárolt személyes adatok helyesbítése. Kérheti az Önről tárolt hiányos vagy pontatlan adatok helyesbítését, de előfordulhat, hogy ellenőriznünk kell az Ön által megadott új adatok pontosságát. Fontos, hogy az Önről tárolt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken keresztül, ha személyes adataiban bármilyen változás történik.

Kérheti az Önről tárolt hiányos vagy pontatlan adatok helyesbítését, de előfordulhat, hogy ellenőriznünk kell az Ön által megadott új adatok pontosságát. Fontos, hogy az Önről tárolt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken keresztül, ha személyes adataiban bármilyen változás történik. Személyes adatainak törlése. Kérheti, hogy töröljük vagy távolítsuk el a személyes adatokat, amennyiben nem áll fenn olyan nyomós ok, amely indokolná azok további kezelését. Ön akkor is jogosult arra, hogy kérje tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, ha sikeresen élt a feldolgozás elleni tiltakozáshoz fűződő jogával (lásd alább), ha az Ön adatait jogellenesen kezeltük, vagy ha jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében kötelesek vagyunk törölni személyes adatait.

Kérheti, hogy töröljük vagy távolítsuk el a személyes adatokat, amennyiben nem áll fenn olyan nyomós ok, amely indokolná azok további kezelését. Ön akkor is jogosult arra, hogy kérje tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, ha sikeresen élt a feldolgozás elleni tiltakozáshoz fűződő jogával (lásd alább), ha az Ön adatait jogellenesen kezeltük, vagy ha jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében kötelesek vagyunk törölni személyes adatait. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának korlátozása. Az alábbi esetekben kérheti személyes adatai feldolgozásának felfüggesztését:

Ha szeretné, hogy ellenőrizzük az adatok pontosságát; - Amennyiben az adatok felhasználása jogellenes, de Ön nem kívánja, hogy azokat töröljük; Amennyiben azt kéri, hogy az adatokat akkor is tároljuk, ha már nincs rájuk szükségünk, mivel azokra jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szüksége; vagy Ön tiltakozott az adatainak felhasználása ellen, azonban ellenőriznünk kell, hogy rendelkezünk-e olyan nyomós erejű jogos érdekkel, amely indokolja a további adatkezelést.

Az alábbi esetekben kérheti személyes adatai feldolgozásának felfüggesztését: Bizonyos személyes adatainak továbbítása Önnek vagy harmadik félnek. Amennyiben ez a jog érvényes, az Ön vagy az Ön által választott harmadik fél rendelkezésére bocsátjuk személyes adatait strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a jog kizárólag azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket Ön nekünk megadott, és amelyeket hozzájárulása alapján, illetve az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben dolgozunk fel.

Visszavonhatja a hozzájárulását, amennyiben személyes adatainak feldolgozásához a hozzájárulására támaszkodunk. A visszavonás nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtt végzett feldolgozás jogszerűségét. Ha visszavonja beleegyezését, előfordulhat, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani Önnek. Tájékoztatjuk, ha ez a helyzet, amikor visszavonja a beleegyezését. Amennyiben hozzájárulást kérünk, azt egy digitális hozzájárulás-kezelő eszköz segítségével, illetve az alábbi elérhetőségekre küldött e-mailben lehet visszavonni.

7.2 Kifogás emelésének joga.

Amennyiben személyes adatait jogos érdekek alapján dolgozzuk fel, Önnek bármikor joga van kifogást emelni az ilyen feldolgozás ellen – ideértve a profilalkotást is –, az Ön egyedi helyzetével kapcsolatos okokból.

Amennyiben él a tiltakozási jogával, mi leállítjuk az Ön személyes adatainak az adott összefüggésben történő feldolgozását. Bizonyos esetekben azonban igazolhatjuk, hogy meggyőző, jogszerű indokaink vannak az Ön személyes adatainak további feldolgozására, és amennyiben ez a helyzet, erről tájékoztatni fogjuk Önt.

7.3 Panasztételi jog a felügyeleti hatóságnál.

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy Önnel együttműködve méltányos megoldást találjunk az adatai általunk történő felhasználásával kapcsolatos panaszokra. Ha bármilyen kérdése van, vagy panaszt szeretne benyújtani adatvédelmi csapatainkhoz (beleértve a vonatkozó adatvédelmi tisztviselőket is), használja az alábbi „Kapcsolatfelvétel” szakaszban megadott elérhetőségeket.

Önnek jogában állhat panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz.

Vegye figyelembe, hogy a fent felsorolt jogok nem abszolút jellegűek, és vannak olyan helyzetek, amikor azok nem gyakorolhatók, illetve nem alkalmazandók.

8. Ki felelős az Ön személyes adataiért?

A Castrolnak az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős szervezete, vagy a(z) Castrol Group Holdings Limited, vagy az Ön országában vagy régiójában működő megfelelő Castrol vállalat. Szükség esetén az Ön országára vonatkozó kiegészítésben találhat további információkat a helyi Castrol vállalatról. A feldolgozási tevékenységtől függően a Castrol csoport más vállalatai is feldolgozhatják az Ön személyes adatait.

Ha bármilyen kérdése van a jelen nyilatkozattal, az adatvédelmi gyakorlatunkkal vagy az Ön adatvédelmi jogaival kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a privacy.response@castrol.com e-mail-címen, adott esetben az adatvédelmi tisztviselőkkel vagy más adatvédelmi kapcsolattartókkal.

Amikor kapcsolatba lép velünk, kérjük, adja meg azt az országot és/vagy államot, ahol lakik, hogy a megfelelő információkat tudjuk nyújtani Önnek, és kérését az érvényes jogszabályoknak megfelelően tudjuk feldolgozni.

Amikor az adatvédelmi jogait gyakorolja, előfordulhat, hogy felkérjük Önt a személyazonosságának igazolásához szükséges adatok megadására. Ha kérését egy meghatalmazott harmadik fél útján nyújtja be, előfordulhat, hogy a kérés feldolgozása előtt bizonyítékot kérünk arról, hogy a harmadik fél felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az Ön nevében eljárjon.

9. A webhelyünkön szereplő, külső felek által üzemeltetett webhelyekre mutató linkek

Digitális eszközeink harmadik felek által biztosított külső webhelyekre, szolgáltatásokra vagy tartalmakra mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak, amelyek felett nincs ellenőrzésünk, és amelyekre a jelen Nyilatkozat nem vonatkozik. A külső tartalommal való interakció során előfordulhat, hogy harmadik felek adatokat gyűjtenek vagy osztanak meg Önről. Ezen harmadik felek adatvédelmi gyakorlatát saját adatvédelmi nyilatkozataik szabályozzák. Javasoljuk, hogy olvassa el ezeknek a harmadik feleknek a szerződési feltételeit, hogy jobban megértse adatvédelmi gyakorlatukat.

10. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Ezt a Nyilatkozatot legutóbb 2026 októberében frissítettük. Szükség esetén újra frissítjük majd, hogy tükrözze a jogszabályokban és gyakorlatunkban bekövetkezett változásokat. Amennyiben lényeges módosítást hajtunk végre a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban, a jogi előírásoknak megfelelően erről e-mailben értesítjük Önt. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt a Nyilatkozatot, hogy mindig naprakész legyen személyes adatainak feldolgozását illetően.