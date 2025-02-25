Hybrid Horizons

En février 2025, Castrol organise « Hybrid Horizons », une conférence virtuelle révolutionnaire axée sur les innovations, les idées et les opportunités émergentes qui vont façonner l’évolution des véhicules hybrides. La conférence gratuite présentera des contributions d’intervenants de premier plan faisant autorité dans la technologie hybride, notamment des représentants de grands constructeurs automobiles, d’entreprises technologiques et d’écuries de sport mécanique de haut niveau.



Cet événement permettra de mettre en relation divers publics, des propriétaires d’ateliers aux stratèges des constructeurs, qui pourront partager leurs idées et leur expertise pour contribuer à faire progresser la mobilité hybride.



Castrol donnera le coup d’envoi de la conférence le 25 février 2025 avec une session en direct depuis les installations ultramodernes dédiées au projet de Formule 1 d’Audi à Neuburg, en Allemagne, offrant un aperçu des coulisses du développement de l’unité de puissance de la marque. Les participants auront ensuite accès en ligne à un ensemble complet de contenus à la demande, disponible jusqu’au 1er mars 2025, qui comprendra des discussions en panel, des tables rondes et de nouvelles perspectives sur le marché. Les participants pourront ainsi créer leur propre « playlist » de sessions et de supports de conférence selon les thématiques les plus pertinentes pour eux.



Castrol organise la conférence dans le cadre de sa stratégie mondiale de développement de produits pour les véhicules hybrides. En 2023, Castrol a lancé HYSPEC, un nouveau standard de qualité technique dédié à sa gamme de lubrifiants moteur pour véhicules hybrides. HYSPEC est une nouvelle référence pour mesurer les performances1 des lubrifiants moteurs pour véhicules hybrides de Castrol dans les domaines critiques des contaminants, de l’intermittence du moteur et de l’économie de carburant du système.



Rejoignez les leaders qui aident à façonner l’avenir de la mobilité hybride. Les participants peuvent s’inscrire à « Hybrid Horizons 2025 » dès aujourd’hui : https://hybridhorizons25.com/hh25/welcome?lang=fr

Contenu provisoire de la conférence

Le contenu de la « playlist » de la conférence virtuelle s’articulera autour de quatre thèmes différents : Perspectives, innovation, technologie et sport mécanique. Les sessions principales et les domaines thématiques comprendront :

Une visite exclusive des installations de Formule 1 d’Audi à Neuburg et une présentation des personnes qui façonnent le développement des unités de puissance

Comment le paysage réglementaire mondial en évolution peut influencer le futur développement des technologies hybrides

Comment utiliser les réseaux sociaux de manière plus efficace pour informer et guider les publics intéressés par les véhicules hybrides

Comment la génération Z et les femmes perçoivent l’avenir de la mobilité et quels sont leurs domaines prioritaires



QU’EST-CE QUE HYSPEC?

Castrol a passé plus de 25 ans à rechercher, tester et rendre compte des caractéristiques des véhicules hybrides. De plus, un essai routier d’un an utilisant des véhicules hybrides légers, complets et rechargeables a été mené pour recueillir plus de deux milliards de données. Au total, les véhicules ont parcouru plus de 300 000 km, pendant plus de 7 000 heures, soit l’équivalent d’un trajet de 42 semaines en roulant 24 h/24 et 7 j/7.



Castrol a également travaillé en étroite collaboration avec les constructeurs automobiles pour mettre au point des techniques de test pour véhicules hybrides et leur permettre de perfectionner constamment leurs véhicules et d’en améliorer les performances. Castrol a aussi travaillé en étroite collaboration avec des écuries de sport mécanique pour tester des lubrifiants moteurs dans les conditions les plus difficiles.



Pour valider les résultats de HYSPEC, Castrol a mandaté une agence de consulting et des experts externes pour mener une étude auprès de centres de services, d’exploitants de parcs automobiles et de propriétaires de véhicules afin de disposer d’une vision plus large sur les marchés mondiaux.



La part des véhicules hybrides dans le parc automobile

Le lancement du standard HYSPEC de Castrol intervient au moment où la demande en technologies hybrides s’accroît : en 2025, un quart des voitures vendues dans le monde disposeront probablement d’un groupe motopropulseur hybride2. Le standard HYSPEC de Castrol va aider les ateliers automobiles et leurs clients à identifier le lubrifiant moteur Castrol le mieux adapté à leur véhicule hybride.

Bien que le portefeuille de Castrol comprenne déjà de nombreux lubrifiants moteurs compatibles avec les véhicules hybrides, les produits portant le nouveau logo HYSPEC démontrent des performances au moins 25 % supérieures1 au standard HYSPEC, dans les domaines critiques des contaminants, de l’intermittence du moteur et de l’économie de carburant du système.

Maîtriser les défis de performance des véhicules hybrides

Le passage régulier du moteur à combustion interne (MCI) au moteur électrique confronte le lubrifiant moteur à trois défis principaux :



L’augmentation de la contamination due à des températures moteur plus basses

La réduction des performances et de la protection en raison de l’intermittence du moteur

La réduction de l’économie de carburant du système grâce au fonctionnement à basse température et à la baisse de la température du lubrifiant



Passer d’un moteur électrique à un moteur thermique peut entraîner un fonctionnement des moteurs hybrides à plus basse température, ce qui peut provoquer une accumulation d’eau et de carburant dans le lubrifiant. Cela peut perturber l’efficacité de certains lubrifiants et entraîner une détérioration du moteur. La transition entre les deux sources d’alimentation signifie également que les moteurs hybrides peuvent fonctionner à des vitesses plus faibles, puis accélérer rapidement pour atteindre des vitesses moteur élevées. Certains lubrifiants ne peuvent pas gérer cela, ce qui réduit la protection et les performances du moteur. La baisse des températures de fonctionnement et des températures du lubrifiant peut également réduire l’efficacité du moteur et, par là même, celle du carburant, ainsi que la recharge de la batterie.



Pour en savoir plus sur HYSPEC et la gamme de lubrifiants moteur pour véhicules hybrides de Castrol, veuillez consulter : https://www.castrol.com/fr_fr/france/home/products/automotive/hybrid-engine-oil/choosing-the-right-hybrid-oil.html



Notes :

1Par rapport aux exigences de performances minimales définies dans la spécification de l’industrie et dans les tests sur mesure de Castrol sur les types de véhicules hybrides, couvrant les contaminants, le fonctionnement intermittent du moteur et l’économie de carburant du système.

2 D’après les prévisions de LMC Automotive, une société GlobalData, 2023.

