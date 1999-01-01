Les moteurs de moto à quatre temps sont plus puissants que les moteurs de voitures à quatre temps. Ainsi, notre huile pour moteur à quatre temps est liquide et conçue pour répondre à leurs exigences extrêmes.
Si vous conduisez une moto possédant un moteur à quatre temps, on vous pardonnerait de penser que celui-ci est semblable au moteur à quatre temps d’une voiture.
La vérité est que les moteurs de moto sont beaucoup plus robustes que les moteurs de voiture : ils tournent plus vite et génèrent plus de puissance par cc que la plupart des voitures. Il est extrêmement important de bien contrôler le niveau d’huile et les vidanges d’huile, comme de faire le bon choix d’une huile pour moto conforme aux spécifications du fabricant d’origine ainsi qu’aux exigences de votre conduite.
L’huile pour motoneige Castrol 4-Stroke Super Snowmobile est une huile moteur haute performance conçue pour le fonctionnement optimal de votre motoneige. Conçue avec une formule avancée, elle offre une protection maximale contre l’usure et garantit un fonctionnement en douceur du moteur, même dans des conditions de
froid extrême et de forte charge. Que vous vous attaquiez à des terrains difficiles ou que vous démarriez par des températures glaciales, cette huile offre la protection fiable dont votre moteur de motoneige a besoin pour fonctionner au mieux.
Spécifications :