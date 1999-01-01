Si vous utilisez un moteur à deux temps, le choix de l’huile moteur à deux temps est important. L’huile moteur Castrol® à deux temps réduit les dépôts nocifs et contrôle les fumées d’échappement.
Les moteurs à deux temps, aussi connus sous le nom de moteurs à deux cycles, offrent beaucoup d’avantages. Leur conception simple offre un excellent rapport poids/puissance qui les rend parfaits pour tout véhicule, des scooters aux motoneiges, en passant par les VTT.
Il s’agit également de moteurs assez inhabituels, car on ajoute l’huile moteur au réservoir d’essence. Vous pourriez penser que cela rend votre choix d’huile moins important. Mais si vous voulez contrôler la fumée d’échappement et réduire les dépôts nocifs, il vous faut la meilleure huile pour moteur à deux temps qui soit.
Castrol Go! 2T is a high quality engine oil designed for 2-stroke motorcycles, all-terrain vehicles, scooters and lawn equipment. It's Deposit Control Formula is designed for a
trouble-free ride time after time
Castrol Super Snowmobile 2T offre une protection supérieure aux moteurs de motoneige à 2 temps. Huile très détergente, à faible teneur en cendres, spécialement formulée pour les systèmes d’injection ou les systèmes à prémélange des motoneiges.