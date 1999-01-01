Les huiles pures de classe mondiale Castrol vous aident à augmenter votre productivité et votre rendement, et à maintenir un niveau élevé de fini de surface et d’exactitude dimensionnelle. Ils conviennent à une vaste gamme d’applications pour le brochage, le tournage, le fraisage et le perçage, ou encore le meulage, la superfinition ou le rodage et l’affûtage.
Une gamme complète d’huiles pures basées sur une huile de base hautement raffinée et une technologie éprouvée formulée sans paraffine chlorée répondant aux exigences du travail des métaux, de l’usinage grossier à l’usinage de finition.
Convient aux opérations d’affûtage et de superfinition, et compatible avec la majorité des métaux. Honilo peut aider à prolonger la durée de vie des pierres d’affûtage et maintient un fini de surface et une précision dimensionnelle élevés.
Notre gamme de liquides de coupe purs basés sur une technologie d’ester végétal biodégradable et d’huile minérale synthétique a été développée pour réduire la formation de brume et de fumée.
Une gamme de liquides de coupe basée sur une technologie avancée d’ester biodégradable développée pour maintenir un fini de surface et une précision dimensionnelle élevés.
Notre gamme complète d’huiles pures basée sur une technologie d’additifs éprouvée et des huiles de base hautement raffinées.
Une gamme complète d’huiles pures basées sur une huile de base hautement raffinée et une technologie éprouvée formulée sans paraffine chlorée répondant aux exigences du travail des métaux, de l’usinage grossier à l’usinage de finition.
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Notre gamme de liquides de coupe purs basés sur une technologie d’ester végétal biodégradable et d’huile minérale synthétique a été développée pour réduire la formation de brume et de fumée.
Une gamme de liquides de coupe basée sur une technologie avancée d’ester biodégradable développée pour maintenir un fini de surface et une précision dimensionnelle élevés.
Une gamme complète d’huiles pures basées sur une huile de base hautement raffinée et une technologie éprouvée formulée sans paraffine chlorée répondant aux exigences du travail des métaux, de l’usinage grossier à l’usinage de finition.
Convient aux opérations d’affûtage et de superfinition, et compatible avec la majorité des métaux. Honilo peut aider à prolonger la durée de vie des pierres d’affûtage et maintient un fini de surface et une précision dimensionnelle élevés.
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Notre gamme de liquides de coupe purs basés sur une technologie d’ester végétal biodégradable et d’huile minérale synthétique a été développée pour réduire la formation de brume et de fumée.
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Basée sur une technologie d’ester végétal biodégradable et d’huile minérale synthétique pour réduire la formation de brume et de fumée, et pour vous aider à atteindre vos objectifs de rendement.
Castrol HoniloMC 480 CF est une huile non volatile à faible viscosité produite à partir de matières premières minérales raffinées avec ajout de graisse..