Lorsque les véhicules et équipements commerciaux ont besoin d’un lubrifiant qui a de l’endurance, de l’épaisseur et la capacité d’assurer l’étanchéité entre les pièces mobiles, on recommande normalement une graisse.
Castrol offre une gamme complète de graisses de renommée mondiale pour assurer une protection avancée de votre équipement. Nous pouvons vous aider à vous assurer que votre équipement fonctionne de façon fiable même dans des environnements rigoureux et parfois même hostiles (et plus longtemps), pour améliorer votre productivité. Notre but est de vous aider à obtenir :
Le liquide pour transmission automatique (ATF) Castrol Heavy Duty Multi-Purpose est un liquide à transmission à usages multiples conçu pour la plupart des systèmes de transmission servocommandée et hydraulique dont les transmissions automatiques de voitures et de camions, les transmissions servocommandées des équipements de construction hors route, les transmissions hydrostatiques et les systèmes hydrauliques industriels, agricoles, miniers et marins.
Le liquide pour transmission CastrolMD TransmaxMC ATF+4MD propose une formule avancée entièrement synthétique conçue pour une durée de vie supérieure de la transmission et de superbes performances à basse et haute température. Communément appelé ATF4, il est certifié pour une utilisation dans tous les véhicules Chrysler qui nécessitent la spécification ATF+4MD, ATF+3MD ou les spécifications de transmission Chrysler antérieures.
Le liquide pour transmission automatique Castrol Domestic Multi-Vehicle convient aux plus vieux véhicules Ford et General Motors.
Le liquide pour transmission CastrolMD Transmax DexronMD VI MerconMD LV est un liquide pour transmission entièrement synthétique de première qualité formulé avec la technologie Smooth DriveMC. Il offre une résistance à la boue exceptionnelle pour une durée de vie supérieure de la transmission et une meilleure résistance au frottement pour améliorer les performances de changement de vitesse. Il est certifié et approuvé par General Motors pour une utilisation dans tous les véhicules GM et par Ford pour les véhicules nécessitant le liquide pour transmission MerconMD LV.
Approuvé
Le liquide pour transmission CastrolMD TransmaxMC Full Synthetic Multi-Vehicle propose une formule à technicité évoluée et à basse viscosité spécialement conçue pour offrir une efficacité du carburant maximale pour les transmissions automatiques modernes. Il est entièrement approuvé et homologué par Ford et GM pour une utilisation dans les véhicules exigeant leurs spécifications les plus récentes pour le liquide pour transmission.
Approuvé
Le liquide pour transmission automatique Castrol Transmax Import Multi-Vehicle convient à la plupart des véhicules Honda, Toyota, Nissan et autres véhicules importés. Il surpasse les exigences de la norme de performance JASO-1a créée par les constructeurs automobiles japonais. Cette norme est reconnue par les fabricants japonais
comme certification d'ATF pour utilisation dans leurs véhicules.
Recommandé pour une utilisation dans les
véhicules qui nécessitent :
Transmax Manual E Long Life 40 est un lubrifiant synthétique spécialement formulé, conçu pour l'économie de carburant, les intervalles de vidange prolongés et le service rigoureux dans les transmissions de véhicules commerciaux poids lourd qui exigent un lubrifiant pour transmission non EP. Il est spécialement formulé pour protéger les transmissions à couple plus élevé des moteurs plus puissants. Il est approuvé pour usage dans les transmissions Eaton comme Ultrashift Plus, Fuller Advantage, séries FR et RT.
Approuvé pour :
Simplifiez votre liquide pour transmission. Le liquide pour transmission Castrol TransmaxMD ATF/CVT propose une formule entièrement synthétique de technicité évoluée conçue pour apporter une excellente performance AUTANT dans les transmissions automatiques étagées traditionnelles que dans les transmissions à variation continue actuellement utilisées. Le liquide est mélangé à des huiles de base de premier choix et à un ensemble d’additifs employant la technologie Smooth DriveMD de Castrol. Il
s’agit du premier liquide pour transmission automatique multivéhicules Castrol pouvant être utilisé dans les transmissions automatiques étagées et
les transmissions automatiques à variations continues. Convient également aux véhicules hybrides.