Персональні дані, або особиста інформація, означають будь-яку інформацію про особу, за допомогою якої цю особу можна ідентифікувати прямо або опосередковано. Ми можемо обробляти такі персональні дані про вас:

За необхідності, ми можемо надавати вам додаткові повідомлення про конфіденційність або повідомлення, специфічні для юрисдикції, щоб надати додаткову інформацію про наші процеси обробки у відповідності до вимог чинного законодавства та місцевих практик.

Це Повідомлення пояснює типи персональних даних, які ми обробляємо про вас, цілі, для яких ми обробляємо ваші персональні дані, як ми їх використовуємо та захищаємо, як довго ми їх зберігаємо, та ваші права стосовно ваших персональних даних.

Коли ви відвідуєте будь-які з наших вебсайтів або додатків (« Цифровий актив »), берете участь у одній із наших програм або заходів, звертаєтеся до нас, купуєте наші продукти та послуги та/або взаємодієте з нами іншим чином, Castrol (« Castrol », « ми », « нас » або « наш ») або афілійована особа можуть збирати та обробляти ваші персональні дані.

Таблиця нижче детальніше описує, чому ми збираємо та як використовуємо ваші дані, а також наші законні підстави згідно з чинними законами про захист даних.

Якщо це вимагається чинним законодавством, ми забезпечуємо наявність відповідної правової підстави чи іншого дійсного обґрунтування для обробки ваших персональних даних для цілей, описаних у цій Заяві. Залежно від юрисдикції та чинних вимог ми можемо покладатися на одну або декілька із правових підстав або підстав для обробки, які нам доступні, включаючи ті, що описані нижче.

Коли ми використовуємо ваші персональні дані для цілей, викладених у цьому Повідомленні про конфіденційність, ми маємо законної підстави для цього.

Для отримання додаткової інформації про файли cookie, які ми використовуємо, і як ви можете управляти своїми налаштуваннями, зверніться до сторінки налаштувань файлів cookie, доступної на кожному з наших Цифрових активів.

Ви можете управляти своїми налаштуваннями файлів cookie через нашу сторінку налаштувань файлів cookie, доступну на нашому Цифровому активі. Ви також можете налаштувати параметри свого браузера, щоб відмовитися від усіх або деяких файлів cookie або отримувати сповіщення, коли файли cookie розміщуються. Зверніть увагу, що відключення певних файлів cookie може вплинути на функціональність або доступність деяких функцій наших Цифрових активів.

Коли ви відвідуєте наш Цифровий актив, ми та наші постачальники послуг можемо використовувати файли cookie та подібні технології для збору інформації про ваше використання наших Цифрових активів.

- щоб проводити заходи з вивчення ринку; та/або персоналізувати Цифрові активи, послуги або комунікацію на основі профільних даних, які ми застосували до вас.

- щоб зв'язатися з вами для надання інформації про послуги, продукти та/або події, які можуть вас зацікавити, через електронну пошту, телефон, соціальні мережі;

- щоб проводити заходи з вивчення ринку; та/або персоналізувати Цифрові активи, послуги або комунікацію на основі профільних даних, які ми застосували до вас.

Згода лише там, де це вимагається чинним законодавством про захист даних, наприклад, щодо інформації, отриманої за допомогою необов’язкових файлів cookie та подібних технологій. Ви можете відкликати цю згоду в будь-який час у своїх налаштуваннях файлів cookie.

Законний інтерес (забезпечення необхідної функціональності нашого Цифрового активу), якщо тільки Згода не є обов'язковою згідно з чинним законодавством про захист даних.

- для статистичного моніторингу та аналізу поточних атак на пристрої і системи та для постійної адаптації рішень, наданих для захисту пристроїв і систем від поточних атак.

- для виконання діагностики/аналізу, необхідного для виявлення шкідливого коду/зловмисників і розуміння, як це може вплинути на вашу цифрову-систему; та/або

- постійний огляд і покращення інформації, представленої на наших Цифрових активах, щоб забезпечити їх зручність у використанні та запобігти будь-яким потенційним порушенням або кібер-атакам;

- для покращення якості, змісту та актуальності наших комунікацій (якщо ви підписалися на наші повідомлення), відстежуючи ваші взаємодії з цими повідомленнями, наприклад, чи отримуєте ви, відкриваєте або натискаєте на посилання в електронному листі.

Ви можете вирішити не надавати нам свої персональні дані. Однак, якщо ви вирішите не надавати ці дані, ми можемо бути не в змозі запропонувати вам деякі з наших послуг.

Профілювання

Ми можемо застосовувати профілі до вас на основі особистих даних, зазначених вище. Такі профілі можуть використовуватися для персоналізації Цифрового активу або послуг, вирішення того, що вам рекламувати, та/або як частина виявлення та запобігання загрозам безпеці.

4. Інформація, якою ми ділимося

Внутрішньогрупове поширення

Ми можемо ділитися вашими персональними даними з іншими суб'єктами в нашій групі компаній у рамках нашої ділової діяльності.

Сторонні постачальники послуг

Ми можемо ділитися вашими персональними даними зі сторонніми постачальниками послуг, агентами та підрядниками для надання послуг нам (наприклад, нашими бухгалтерами, професійними консультантами та постачальниками інформаційно-комунікаційних послуг). Ми також можемо ділитися вашими персональними даними з нашими бізнес-партнерами, які можуть використовувати їх для власних цілей (як це дозволено чинним законодавством про захист даних), наприклад, для адміністрування та просування своїх продуктів/послуг. Будь-який сторонній постачальник, якого ми призначимо, повинен захищати ваші персональні дані відповідно до контрактних вимог щодо забезпечення безпеки.

Платформи соціальних мереж

У тій мірі, в якій це застосовно, ми можемо використовувати ваші персональні дані для проведення рекламних кампаній на платформах соціальних мереж, таких як LinkedIn, Instagram та Facebook, щоб надати інформацію про нові послуги або нові продукти та переконатися, що ви отримуєте лише актуальну рекламу про наші продукти та послуги. Ми можемо ділитися вашими персональними даними із платформами соціальних мереж, щоб ви бачили рекламу про наші або партнерські продукти та послуги, які, на нашу думку, вас зацікавлять під час взаємодії з відповідною платформою соціальної мережі. Ми також можемо ділитися вашими персональними даними із платформами соціальних мереж, щоб допомогти нам представити актуальну рекламу особам, які, на думку платформ соціальних мереж, ймовірно, мають подібні інтереси до ваших.

Розкриття інформації відповідно до законодавчих і регуляторних вимог

Ми можемо розкривати ваші персональні дані, як того вимагає закон, або коли ми вважаємо, що розкриття необхідне для захисту наших прав і/або для виконання судового провадження, судового клопотання, запиту від контролюючого органу або будь-якого іншого юридичного процесу, що застосовується до нас. Ми також можемо поділитися вашими персональними даними в рамках юридичних проваджень. Ці органи можуть знаходитися за межами вашої юрисдикції. У таких випадках правовий та/або контролюючий орган вважатиметься контролером даних (і не діятиме за нашими інструкціями) і буде головним чином відповідальним за визначення цілей і способів обробки ваших персональних даних після того, як їх передано нами.

Ми також можемо ділитися вашими персональними даними з агентствами кредитних рейтингів та агентствами з попередження шахрайства з метою оцінки кредитоспроможності та відповідності продукту, перевірки вашої особи, управління вашим рахунком і запобігання злочинній діяльності.

Реструктуризація одержувачів

Ми можемо ділитися вашими персональними даними із третіми сторонами (та їхніми консультантами), яким ми можемо вирішити продати, передати або об'єднати частини нашого бізнесу чи наших активів.

5. Міжнародні передачі

Як міжнародна компанія, ми можемо зберігати або передавати ваші персональні дані іншим підрозділам нашої групи по всьому світу. У такому випадку ми будемо забезпечувати, щоб юрисдикція, до якої передаються персональні дані, пропонувала належний рівень захисту даних, або надамо персональні дані в рамках всеосяжної, гнучкої та глобальної системи відповідності, яка здійснює відповідні заходи та запобіжні засоби (включаючи відповідний модуль стандартних договірних положень ЄС і Додаток для Великої Британії, де це застосовно) для забезпечення захисту ваших персональних даних відповідно до чинного законодавства про захист даних.

Аналогічно, коли ми передаємо персональні дані третій стороні, що знаходиться в іншій юрисдикції, ми переконаємося, що застосовуються відповідні заходи для забезпечення належного рівня захисту ваших персональних даних, наприклад, шляхом включення відповідних положень у наші угоди з третіми сторонами.

Ви можете запросити додаткову інформацію про наші міжнародні передавання та контрактні гарантії, які ми застосовуємо, використовуючи наведені нижче контактні дані.

6. Збереження ваших даних

Тривалість зберігання ваших персональних даних буде різнитися в залежності від цілі, для якої ми їх використовуємо. Нам потрібно буде зберігати ваші персональні дані стільки часу, скільки це необхідно для кожної мети відповідно до наших бізнес-потреб, як задокументовано в наших внутрішніх політиках. Ці вимоги можуть різнитися залежно від юрисдикції. Наприклад, якщо ви знаходитесь у Великій Британії і у нас є з вами контракт, ми зазвичай зберігатимемо ваші персональні дані протягом 6 років після завершення цього контракту, якщо не передбачається судовий процес, у такому разі ми зберігатимемо їх довше.

Ми розраховуємо період зберігання на основі часу, коли особисті дані необхідні для: (a) виконання цілей, описаних у цьому Повідомленні про конфіденційність, (b) дотримання строків, які вимагаються або рекомендовані регулюючими органами, професійними організаціями або асоціаціями, (c) дотримання чинного законодавства, юридичних зобов'язань та інших правових зобов'язань (включаючи договірні зобов'язання) та (d) виконання ваших запитів.

Можуть існувати закони або нормативні акти, які встановлюють мінімальний період, протягом якого ми повинні зберігати ваші особисті дані. Ми будемо зберігати ваші дані лише протягом визначеного періоду зберігання, після чого дані будуть анонімізовані або видалені. Анонімізація персональних даних означає забезпечення того, що дані більше не ідентифікуються з вашою особою. Ми робимо це або шляхом агрегування даних (наприклад, щоб зробити висновок про групу людей, а не про конкретну особу), або шляхом видалення будь-яких персональних ідентифікаторів (наприклад, контактної інформації), щоб ми могли все ще використовувати дані для визначення тенденцій і шаблонів, але не могли пов'язати ці дані з вами.

Якщо ви вирішите відписатися від послуги, ми можемо зберегти «список відмов», що містить ваші дані, щоб ми знали, що ви відписалися, і щоб гарантувати, що вас більше не контактуватимуть. Ваші персональні дані, які знаходяться у «списку відмов», не будуть використовуватися для будь-якої іншої мети.

7. Ваші права

Деякі або всі права, наведені нижче, будуть застосовуватися до вас залежно від вашого місцезнаходження. Наприклад, якщо ви знаходитесь в ЄЕЗ або Великій Британії, вам надаються всі права, зазначені нижче, а якщо ви в Австралії, ви маєте право на доступ і виправлення ваших персональних даних.

7.1 Права на захист даних

Доступ до ваших персональних даних . За наявності відповідних підстав ви маєте право отримати копію персональних даних, які ми зберігаємо про вас.

. За наявності відповідних підстав ви маєте право отримати копію персональних даних, які ми зберігаємо про вас. Виправлення персональних даних, які ми зберігаємо про вас. Ви можете вимагати, щоб ми виправили будь-які неповні або неточні дані, які ми зберігаємо про вас, хоча нам може знадобитися перевірка точності нових даних, які ви нам надаєте. Важливо, щоб особисті дані, які ми зберігаємо про вас, були точними та актуальними. Будь ласка, зв'яжіться з нами, використовуючи контактні дані нижче, щоб повідомити нас у разі будь-яких змін ваших особистих даних.

Ви можете вимагати, щоб ми виправили будь-які неповні або неточні дані, які ми зберігаємо про вас, хоча нам може знадобитися перевірка точності нових даних, які ви нам надаєте. Важливо, щоб особисті дані, які ми зберігаємо про вас, були точними та актуальними. Будь ласка, зв'яжіться з нами, використовуючи контактні дані нижче, щоб повідомити нас у разі будь-яких змін ваших особистих даних. Стирання ваших персональних даних. Ви можете вимагати, щоб ми видалили чи знищили персональні дані, якщо немає пріоритетної причини для їх подальшої обробки. Ви також маєте право вимагати від нас видалити чи знищити ваші персональні дані, якщо ви успішно скористалися своїм правом на заперечення проти обробки (див. нижче), якщо ми незаконно обробили вашу інформацію або якщо ми зобов'язані стерти ваші персональні дані для дотримання наших юридичних зобов'язань.

Ви можете вимагати, щоб ми видалили чи знищили персональні дані, якщо немає пріоритетної причини для їх подальшої обробки. Ви також маєте право вимагати від нас видалити чи знищити ваші персональні дані, якщо ви успішно скористалися своїм правом на заперечення проти обробки (див. нижче), якщо ми незаконно обробили вашу інформацію або якщо ми зобов'язані стерти ваші персональні дані для дотримання наших юридичних зобов'язань. Обмеження обробки ваших персональних даних. Ви можете попросити призупинити обробку ваших персональних даних у таких випадках:

якщо ви хочете, щоб ми встановили точність даних; - якщо наше використання даних є незаконним, але ви не хочете, щоб ми їх стирали; якщо вам потрібно, щоб ми зберегли дані навіть, якщо ми їх більше не потребуємо, оскільки вам це потрібно для встановлення, здійснення чи захисту юридичних претензій; або ви заперечили проти нашого використання вашої інформації, але нам потрібно перевірити, чи є у нас пріоритетні законні підстави для продовження її обробки.

Ви можете попросити призупинити обробку ваших персональних даних у таких випадках: Передача певних ваших персональних даних вам або третій стороні. Коли це право застосовується, ми надамо вам або обраній вами третій стороні вашу персональну інформацію у структурованому, загальноприйнятому, машинозчитуваному форматі. Зверніть увагу, що це право стосується лише інформації, яку ви надали нам, і яку ми обробляємо на підставі згоди або коли це необхідно для виконання контракту з вами.

Відкликання згоди, коли ми покладаємось на згоду для обробки ваших персональних даних. Відкликання не вплине на законність будь-якої обробки, здійсненої до того, як ви відкликали свою згоду. Якщо ви відкликнете свою згоду, ми не зможемо надати вам певні продукти або послуги. Ми повідомимо вас, якщо це станеться в момент відкликання вашої згоди. Коли ми запитуємо згоду, її можна відкликати за допомогою цифрового інструменту управління згодою або надіславши електронного листа на контактні дані, зазначені нижче.

7.2 Право на заперечення

Коли ми обробляємо ваші персональні дані на підставі законних інтересів, ви маєте право заперечувати проти такої обробки, включно з профілюванням, з підстав, що стосуються вашої конкретної ситуації, у будь-який час.

Якщо ви скористаєтесь правом на заперечення, ми припинимо обробку ваших персональних даних у цьому контексті. У деяких випадках, однак, ми можемо довести, що маємо вагомі законні підстави для продовження обробки ваших персональних даних, і якщо це так, ми повідомимо вас.

7.3 Право на скаргу до контролюючого органу

Ми намагаємося співпрацювати з вами, щоб досягти справедливого вирішення будь-якої скарги щодо використання нами вашої інформації. Якщо у вас є які-небудь побоювання або ви бажаєте подати скаргу нашим командам з питань конфіденційності (включаючи відповідних офіцерів із захисту даних), будь ласка, скористайтеся наведеними нижче даними в розділі «Зв'язатися з нами».

У вас може бути право подати скаргу до компетентного контролюючого органу.

Будь ласка, зверніть увагу, що всі перераховані вище права не є абсолютними, і існують ситуації, коли вони не можуть бути реалізовані або не є актуальними.

8. Хто відповідає за ваші персональні дані

Юридична особа Castrol, відповідальна за обробку ваших персональних даних, — це або Castrol Group Holdings Limited, або відповідна компанія Castrol, що діє у вашій країні чи регіоні. За потреби більше інформації про місцеву компанію Castrol можна знайти у Додатку для конкретної країни. Залежно від виду обробки, інші компанії групи Castrol також можуть обробляти ваші персональні дані.

Якщо у вас є будь-які питання щодо цього ПовідомленняЗаяви, наших практик у сфері захисту конфіденційності або ваших прав щодо захисту даних, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою privacy.response@castrol.com, у тому числі з нашими Спеціалістами із захисту даних або іншими відповідальними особами з питань захисту конфіденційності, якщо це застосовується.

Звертаючись до нас, вкажіть країну та/або штат, у якому ви проживаєте, щоб ми могли надати вам відповідну інформацію й обробити ваш запит відповідно до застосовних законів.

Коли ви реалізуєте свої права на конфіденційність, ми можемо попросити вас надати інформацію, необхідну для перевірки вашої особи. Якщо ви подаєте запит через уповноважену третю сторону, ми можемо вимагати доказів того, що третя сторона має дозвіл діяти від вашого імені перед обробкою вашого запиту.

9. Вебсайти третіх сторін, на які ми посилаємось

Наші Цифрові активи можуть містити посилання на зовнішні вебсайти, сервіси або контент, наданий третіми сторонами, які знаходяться поза нашим контролем і не включені до цьогої Повідомлення. Взаємодія з цим зовнішнім контентом може дозволити третім сторонам збирати або ділитися інформацією про вас. Практики щодо захисту конфіденційності цих третіх сторін регулюються їхніми власними Повідомленнями про конфіденційність. Ми рекомендуємо вам ознайомитись з умовами третіх сторін, щоб краще зрозуміти їхні практики щодо захисту конфіденційності.

10. Зміни до Цього Повідомлення про конфіденційність

Це повідомлення було востаннє оновлено в жовтні 2026 року. Ми оновимо його знову, коли це буде необхідно, щоб відобразити зміни в законодавстві та наших практиках. Якщо ми внесемо суттєві зміни до цього Повідомлення про конфіденційність, ви отримаєте про це відповідне сповіщення електронною поштою згідно з вимогами законодавства. Ми рекомендуємо вам періодично переглядати це Повідомлення, щоб бути в курсі наших процесів обробки ваших персональних даних.