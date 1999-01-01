Stonepeak завершує придбання контрольного пакета акцій Castrol у bp
Лондон і Нью-Йорк, 2 листопада 2026 року — Stonepeak, провідна інвестиційна компанія, що спеціалізується на альтернативних інвестиціях в інфраструктуру, сьогодні оголосила про завершення придбання 65% акцій Castrol, світового лідера у сфері мастильних матеріалів, у компанії BP p.l.c. («bp») (NYSE: BP) (LON: BP). bp залишить за собою міноритарну частку в Castrol у розмірі 35%.
За підтримки Stonepeak і подальшого сприяння з боку bp Castrol продовжить зміцнювати свої позиції, як один із найбільших у світі постачальників мастильних матеріалів і рідин терморегулювання, що мають критичне значення для автомобільного , комерційного та промислового секторів. Нова структура власності забезпечує Castrol більшу фінансову й операційну гнучкість, дозволяючи бізнесу прискорювати зростання в межах існуючих ринків та на суміжних ринках, спираючись на технології бренду, відносини з клієнтами та глобальне охоплення.
Як зазначено в пресрелізі про оголошення угоди, Канадська рада з інвестицій пенсійного фонду («CPP Investments») також інвестує в підтримку цієї угоди, як непрямий міноритарний інвестор.
Одночасно із завершенням угоди було призначено нову раду директорів Castrol, яку очолить Бен ван Берден, голова ради директорів Clariant AG і колишній генеральний директор Shell plc. Рада складатиметься з чотирьох незалежних директорів, включаючи голову, трьох директорів, пов'язаних зі Stonepeak, двох директорів від bp та одного директора від CPP Investments. Кожен із директорів має значний та актуальний досвід, який буде корисним для Castrol.
Castrol є однимз провідних світових брендів мастильних матеріалів та обслуговує клієнтів і споживачів у автомобільному, морському, промисловому та енергетичному секторах. Бренди Castrol визнані в усьому світі преміальну якість та високу продуктивність, сформовану завдяки відданості компанії інноваціям і передовим технологіям. Компанія Castrol, продукція якої продається в більш ніж 150 країнах, підтримує рух на дорогах і гоночних трасах, в повітрі, на морі та в космосі протягом понад 127 років.
Контрольний пакет акцій Castrol належить Stonepeak, провіднійкомпанії з альтернативних інвестицій. Частка у власності також зберігаєтсья і за BP p.l.c. («bp») (NYSE: BP) (LON: BP). Штаб-квартира Castrol знаходиться у Великобританії, і компанія має більш ніж 6000 співробітників по всьому світу. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.castrol.com
Stonepeak — провідна інвестиційна компанія, що спеціалізується на інфраструктурних інвестиціях і керує активами на суму близько 98 млрд доларів США. Інвестуючи в компанії по всьому світу, діяльність яких ґрунтується на володінні матеріальними активами та характеризується стійкістю до ринкових коливань, Stonepeak прагне створювати цінність для своїх інвесторів і портфельних компаній, зосереджуючись на захисті від ризиків і підвищенні дохідності з їх урахуванням. Як керуюча компанія фондів прмих інвестицій і кредитних фондів, Stonepeak надає капітал, операційну підтримку та забезпечує довгострокове партнерство для розширення інвестицій у цільових секторах, які включають цифрову інфраструктуру, енергетику та енергетичну трансформацію, транспорт, логістику та нерухомість.
Stonepeak має штаб-квартиру в Нью-Йорку, а також офіси в Х'юстоні, Вашингтоні (округ Колумбія), Лондоні, Гонконзі, Сеулі, Сінгапурі, Сіднеї, Токіо, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.stonepeak.com
Stonepeak:
Мая Браунштейн
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Вікторія Джонсон