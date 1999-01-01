Нова структура власності надає Castrol більшу фінансову та операційну гнучкість для підтримки наступної фази зростання

Сформовано нову раду директорів Castrol, очолювану Беном ван Берденом, головою ради директорів Clariant AG та колишнім генеральним директором Shell plc

Лондон і Нью-Йорк, 2 листопада 2026 року — Stonepeak, провідна інвестиційна компанія, що спеціалізується на альтернативних інвестиціях в інфраструктуру, сьогодні оголосила про завершення придбання 65% акцій Castrol, світового лідера у сфері мастильних матеріалів, у компанії BP p.l.c. («bp») (NYSE: BP) (LON: BP). bp залишить за собою міноритарну частку в Castrol у розмірі 35%.

За підтримки Stonepeak і подальшого сприяння з боку bp Castrol продовжить зміцнювати свої позиції, як один із найбільших у світі постачальників мастильних матеріалів і рідин терморегулювання, що мають критичне значення для автомобільного , комерційного та промислового секторів. Нова структура власності забезпечує Castrol більшу фінансову й операційну гнучкість, дозволяючи бізнесу прискорювати зростання в межах існуючих ринків та на суміжних ринках, спираючись на технології бренду, відносини з клієнтами та глобальне охоплення.

Це захоплюючий етап в 127-річній історії Castrol, і ми раді бути його частиною. У тісній співпраці з винятковою командою керівників і співробітниками Castrol наші першочергові зусилля будуть зосереджені на покращенні операційної діяльності та сталому зростанні. Ми віримо, що у Castrol неймовірно світле майбутнє, і ми з нетерпінням чекаємо можливості допомогти Castrol посилити свої позиції на ринках, продовжувати виправдовувати очікування клієнтів і забезпечити наступний етап зростання бренду. Ентоні Боррека Старший керуючий директор Stonepeak

Castrol розпочинає наступний етап свого розвитку з сильних позицій, з надійними брендами, міцними відносинами з клієнтами, талановитою командою та чіткою стратегією зростання. Я пишаюся тим, чого ми досягли як частина bp. Я також радий співпрацювати з Stonepeak, щоб примножувати досягнутий успіх, розкрити повний потенціал Castrol і надати більшу цінність нашим зацікавленим сторонам. Мішель Жу Генеральна директорка Castrol

Як зазначено в пресрелізі про оголошення угоди, Канадська рада з інвестицій пенсійного фонду («CPP Investments») також інвестує в підтримку цієї угоди, як непрямий міноритарний інвестор.

Одночасно із завершенням угоди було призначено нову раду директорів Castrol, яку очолить Бен ван Берден, голова ради директорів Clariant AG і колишній генеральний директор Shell plc. Рада складатиметься з чотирьох незалежних директорів, включаючи голову, трьох директорів, пов'язаних зі Stonepeak, двох директорів від bp та одного директора від CPP Investments. Кожен із директорів має значний та актуальний досвід, який буде корисним для Castrol.