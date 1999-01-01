Sursa lichidelor inovatoare

Castrol este aici pentru a servi orice șofer, orice motociclist și orice industrie din lume. Acest lucru este posibil datorită lichidelor noastre inovatoare. Aceasta presupune crearea de uleiuri, lubrifianți, fluide și unsori de performanță superioară, pentru absolut orice utilizare imaginabilă.

Mai știm, de asemenea, că aveți nevoie ca totul în viața dumneavoastră să funcționeze perfect, iar noi lubrifiem fiecare componentă a mașinii sau a motocicletei dumneavoastră, scările rulante din mallul în care vă faceți cumpărăturile, liftul de la serviciu și chiar linia de producție pe care a fost fabricat frigiderul dumneavoastră.

Suntem alături de dumneavoastră în minele și carierele din întreaga lume, pe navele de croazieră și în avioane, în ferme eoliene și lanuri de grâu. Indiferent de nevoile dumneavoastră, noi suntem aici pentru a vă ajuta.